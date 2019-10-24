Подписчики Тумсо сочли неуместной его критику суфийских обычаев

24 октября 2019, 16:29

Критика суфизма станет поводом для новой атаки властей на блогера Тумсо Абдурахманова, считают некоторые участники обсуждений в социальных сетях. Другие интернет-пользователи указали, что последователи суфизма и ранее не относились к его аудитории.

Как писал "Кавказский узел", блогер Тумсо Абдурахманов раскритиковал муфтия Чечни Салах-хаджи Межиева за приверженность к распространенным в республике обрядам зикра и мавлида. Отвечая на критику собственных подписчиков, Тумсо еще резче раскритиковал суфиев, заявив, что сторонники новых обрядов для него хуже пьяниц и наркоманов. Блогер нарушил правила религиозного спора и оттолкнул от себя часть сторонников, считают опрошенные "Кавказским узлом" исламоведы.

Суфизм - мистико-аскетическое течение в исламе. Зикр в суфизме - духовное упражнение, ставящее своей целью введение человека в состояние мистического транса. Иногда исполнение зикра сопровождается танцем, кружением, монотонной музыкой с резкими сменами ритма. Исполнитель зикра совершает особые ритмизированные движения, принимает определенную молитвенную позу (джалса), контролирует дыхание так, чтобы движения совершались в строгом соответствии с произнесением формулы зикра. Мавлид - торжественное празднование дня рождения пророка Мухаммада, а также подобные собрания мусульман, приуроченные к важным жизненным событиям или вообще не привязанные к какой-либо определенной дате. В рамках ряда исламских конфессий фундаменталистского толка мавлид считается недопустимым нововведением, говорится в разделе "Энциклопедия" на "Кавказском узле".

Последователи суфизма и ранее не поддерживали Тумсо Абдурахманова, их отношение к блогеру на его популярности серьезно не скажется, считают пользователи Instagram, прокомментировавшие публикацию о религиозном споре на странице "Кавказского узла".

"Вообще-то суфисты никогда не были его сторонниками", - написал zz95.zz. "Ничего Тумсо не потерял. Кто его смотрит и поддерживает, итак против мавлидов и зикров", - заявил gasan.71. "Люди разделяют его взгляды в первую очередь из-за его религиозных взглядов", - отметил mr.bakhtiyar_.

Суфизм непопулярен среди молодых людей, которые являются целевой аудиторией Тумсо, считает zakiriarani1984. "Уже не те времена, когда суфизм был популярен. Это уже больше бабушкино-дедушкино течение. Видно же, как стареют суфийские общины - молодых там все меньше. Скорее, суфийские имамы теряют симпатии из-за безоговорочной преданности властям", - написал пользователь соцсети.

Обращение к сугубо религиозной проблематике может не столько сузить аудиторию Тумсо, сколько заменить ее часть, предположили комментаторы. "Одних потерял, других приобрел", - высказался на странице "Кавказского узла" в Instagram mbariatr.

К 16.29 мск 24 октября публикация "Кавказского узла" о Тумсо Абдурахманова собрала 145 "лайков" и 44 комментария, а его видео "Кадыровский муфтият разбушевался" - 147,6 тысячи просмотров и 1909 комментариев. На 4,3 тысячи "лайков" к этому видео приходится 467 "дизлайков". По состоянию на 24 октября у Youtube-канала Тумсо Abu-Saddam Shishani 229 тысяч подписчиков.

Пользователь Youtube kavkaz_552 уверен, что популярность Тумсо снизится, но не считает, что это плохо для блогера. "Многие от тебя отвернутся, но те, которые останутся, будут твоими братьями", - прокомментировал он ролик Тумсо "Кадыровский муфтият разбушевался".

"После этого комментария [с критикой суфизма] мнения о тебе у многих изменилось и явно не в лучшую сторону", - написал Абдурахманову Тимур Бантус. "В лучшую сторону", - оспорил это мнение Samsung Derbent. Другой пользователь отметил, что, наоборот, стал поддерживать Абдурахманова. "Тимур Бантус, я теперь за Тумсо", - заявил CLS_ 5L_m113.

Тумсо не стоило поднимать религиозные темы, дискутируя с властями Чечни, считает Нестр Петрович. "Твоя ошибка, Тумсо, что ты эту тему поднял. Сейчас ее будут мусолить, второй фронт открыл для них", - написал он.

Напомним, что в ответ на высказывания Тумсо о суфизме муфтий проклял Тумсо на пятничной проповеди в центральной мечети Грозного "Сердце Чечни". По данным блогера, опровержению его критики суфизма были посвящены проповеди в мечетях по всей Чечне.