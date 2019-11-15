Выплаты семьям мальчиков в день рождения Мухаммада вызвали недоумение в Чечне

15 ноября 2019, 12:58

134 семьям, у которых в день рождения пророка Мухаммада появились на свет мальчики, из фонда Кадырова выделено по 50 тысяч рублей. Такое внимание к рождению мальчиков вызвало критику у местных жителей. В чеченском обществе уже изменилось отношение к рождению сыновей в семье, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", в октябре ДУМ Чечни сообщил, что региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова пообещал выплатить по 50 тысяч рублей всем родителям, у которых в день рождения пророка Мухаммада, 9 ноября, на свет появятся мальчики и будут названы в честь пророка или его ближайших сподвижников.

Масштабно праздновать день рождения пророка в Чечне начали с 2009 года. В 2018 году праздник отмечался 20 ноября, когда состоялись благотворительные концерты, а семьи мальчиков, родившихся в этот день, получили по 100 тысяч рублей. Некоторые местные жители сочли необоснованными траты на масштабное празднование. В этом году празднование дня рождения пророка Мухаммада прошло 9 ноября в новооткрытой мечети "Гордость мусульман" в Шали, в нем приняли участие десятки тысяч верующих. Часть жителей Чечни раскритиковала праздник как нововведение.

9 ноября в Чечне родилось 233 ребенка, сообщили в Минздраве республики. "В день рождения пророка Мухаммада в республике появилось на свет 134 мальчика и 99 девочек. Все женщины, у которых родились мальчики, получили по 50 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова", – проинформировал корреспондента "Кавказского узла" представитель ведомства.

По ее словам, состояние всех новорожденных хорошее, и в ближайшие дни матери с детьми будут выписаны из медучреждений. "По тем данным, которыми мы располагаем, всех новорожденных мальчиков родители назвали именем Мухаммад", – подчеркнули в ведомстве.

Ислам предписывает верующим давать своим детям "хорошие имена", сообщил представитель местного духовенства Магомед. "Есть хадисы (предание о словах и действиях пророка Мухаммада. – Прим. "Кавказского узла"), которые на это прямо указывают. Сказано, например, что Аллах не введет в ад человека с именем Мухаммад. Или же, что дом, где присутствуют три имени – Мухаммад, Ахмад и Абдуллах (раб Аллаха), не коснется нищета. Поэтому перед тем как давать имя своему ребенку, каждый родитель должен серьезно подумать", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" богослов Магомед.

По его словам, в последние годы все больше родителей в Чечне предпочитают давать своим детям именно мусульманские имена. "У мальчиков больше распространено имя Мухаммад, Абдуллах, Ахмад, Рамзан (Рамадан), имена пророков – Иса, Юсуф и так далее. Девочек все больше называют именами матери пророка – Амина, его жен – Хадиджа, Айшат, Сафия и т.д.", – сообщил богослов.

День рождения пророка Мухаммада отмечается в Чечне 12-го числа третьего месяца исламского лунного календаря Раби-аль-Авваль. В этот день мусульмане проводят мавлиды – торжественные мероприятия, на которых восхваляют пророка.

Жители Чечни раскритиковали разделение детей по гендерному признаку

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители республики посчитали неуместным разделение детей по полу и дате рождения. "Детьми семью наделяет Всевышний Аллах, и неважно, кто у тебя родится, мальчик или девочка, это надо принять", – считает жительница Грозного Совман.

Аналогичного мнения придерживается и грозненец Лукман. "Мне абсолютно неважно, кто у меня родится в семье – мальчик или девочка. Для меня, как и для любого другого родителя, главное, чтобы ребенок появился на свет здоровым, чтобы он вырос хорошим человеком, добился бы чего-то в жизни, приносил пользу семье и людям", - заметил грозненец.

"Каждая душа рождается и умирает только по воле Аллаха, и никто не сможет ни приблизить, ни отсрочить этот момент…Так зачем устраивать такой ажиотаж по поводу рождения мальчиков в (день рождения пророка)?" - задалась вопросом другая местная жительница Малкан.

Эксперты отметили трансформацию отношения к рождению сыновей в Чечне



Ко дню рождения пророка Мухаммада, как правило, особо чествуют мальчиков, родившихся в этот день и которых назвали именем пророка, рассказал старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "То есть имеет первостепенное значение имя малыша. Поэтому, конечно, дело не в гендерном подходе, потому что девочку не назовут именем Мухаммад, и, соответственно, получается такое кажущееся выделение мальчиков", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ярлыкапов.

По его словам, сама по себе традиция мавлида существовала до революции 1917 года. "Об этом свидетельствуют и тексты славословий пророку, издававшиеся, в частности, в Дагестане. Затем обычай отмечать день рожденья пророка был устранен большевиками, но в 1970-е годы о нем вспомнили и вновь стали праздновать. К настоящему времени этот обычай обрёл большую популярность", - пояснил ученый.

Ярлыкапов отметил, что в современном чеченском обществе не превалирует желание иметь только мальчика. "Конечно, мужчина хочет всегда сына, наследника. Но в настоящее время никто уже не переживает из-за девочки, не противодействует рождению дочери. Такого рода крайние проявления почти незаметны", - подчеркнул ученый.

Раньше в чеченском обществе приоритетное значение отдавали рождению именно мальчика, сообщила руководитель чеченской общественной организации по социальной поддержке граждан "Созидание" Лилия Юсупова, которая занимается, в том числе тренингами для будущих мам. "У чеченцев дом - это сын. К примеру, по чеченским обычаям мужчина не может переступить порог своей тёщи, не говоря о том, чтобы там жить", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Юсупова.

По ее словам, современные жители Чечни стали более спокойно относиться к традиции превалирования сыновей в семье. "Раньше, если (в семье) не было сына, то надо было усыновить мальчика или взять на воспитание родственника. Часто и с женой расставались, если не родились сыновья, как будто бы пол ребёнка зависит от женщины. Сейчас в основном в городских семьях спокойно воспринимают отсутствие мальчиков", - пояснила руководитель общественной организации, добавив, что это связано и с социально-экономическими изменениями.

"Теперь женщины более самостоятельны. Если, например, несколько девочек в семье, то они уже могут прокормить себя сами и сохранить своё положение в доме. А некоторые мужчины при отсутствии мальчиков у жены находят выход - берут вторую жену",- указала Юсупова.

Между тем, Юсупова не слышала об абортах по гендерным причинам в Чечне. "Может, они есть, но, вероятно, единичны, и у меня сведений нет", - заключила Юсупова.

Количество абортов в Чечне снизилось, что связано с проблемами бесплодия, на условиях анонимности заявила представительница одной из чеченских НКО, работающая с женщинами. "В настоящее время существует проблема бесплодия у молодых мужчин и женщин, поэтому аборты в принципе в Чечне единичны", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка.

Напомним, что ранее, в октябре, такие обычаи, как празднование дня рождения пророка Мухаммада, раскритиковал блогер Тумсо Абдурахманов, чем вызвал проклятие со стороны муфтия.