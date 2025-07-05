Алаудинов опубликовал извинения двух мужчин за сбор милостыни под видом бойцов "Ахмата"

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Двое мужчин, собиравших милостыню на дороге в Ростовской области, представляясь бойцами "Ахмата", принесли извинения "армии и всем гражданам России".

Полиция в Ростове-на-Дону задержала мужчин, выдававших себя за военных и собиравших с населения деньги, сегодня утром об этом сообщил Telegram-канал "Федерация".

Репост этой новости из Telegram-канала "Оперативные сводки" в своем Telegram-канале сделал глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

В сообщении говорится, что подозрительных мужчин заметили сотрудники полиции. "Мужчины переоделись в военную форму и представлялись бойцами "Ахмата". На попрошаек обратили внимание правоохранители, установившие, что никакого отношения к военным они не имеют. В отделе задержанные принесли извинения всем военным и гражданам России", - пишет канал "Оперативные сводки".

"Прошу прощения у всех граждан России, у военных, военнослужащих в первую очередь", - заявил на приложенном к публикации видео один из мужчин, пообещав, что такое "больше не повторится".

"Привезли меня сотрудники сюда, потому что стоял на трассе в форме. Некоторые люди думали, что я военный, и помогали мне деньгами. Я прошу прощения у всех, кого я обманул, и у всех военных. Простите меня", - говорит второй. В своих извинениях мужчины не упоминали "Ахмат".

Далее на записи двое мужчин, которые приносили извинения, заходят в кабинет в сопровождении силовика.

В Telegram-канале "Донская полиция" к 23.05 мск 5 июля не приводится информации о задержании мужчин.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Батайске счел дискредитацией армии высказывания в соцсети блогера Нелли Штефан об участниках военной операции на Украине и обязал ее выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Девушка принесла извинения, связав свои высказывания с действием лекарств, но затем сообщила, что записала видео с извинениями под давлением.

С подачи главы Чечни Рамзана Кадырова практика публичных извинений вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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