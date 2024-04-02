Блогер из Батайска оштрафована за высказывания в адрес участников СВО

02 апреля 2024, 11:36

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Батайске счел дискредитацией армии высказывания в соцсети блогера Нелли Штефан об участниках военной операции на Украине и обязал ее выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Девушка принесла извинения, связав свои высказывания с действием лекарств, но затем сообщила, что записала видео с извинениями под давлением.

Батайского блогера Нелли Штефан суд обязал выплатить административный штраф в 30 тысяч рублей за оскорбления участников спецоперации, в суде она полностью признала вину, сообщил сегодня "Коммерсант "cо ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

21 марта девушка оскорбляла бойцов специальной военной операции в социальной сети «Друг вокруг», пытаясь дискредитировать Вооруженные Силы РФ, она оштрафована по статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ), указано в сообщении.

В карточке дела на сайте Батайского городского суда говорится, что суд по делу Штефан вынес решение о назначении административного наказания.

Ранее блогер принесла извинения за свои высказывания. "Я хочу сказать, я очень извиняюсь за то, что я сделала. Я стримила, просто вот в таком состоянии эмоциональном", - рассказала она на видео, которое опубликовал Mash 25 марта.

При этом блогер возложила ответственность за свои высказывания на лекарства, которые она постоянно принимает по медицинским показаниям. "У меня бывает, что меня как-то переклинивает. <...> Я сама хороший человек, меня просто переклинило и я просто сказала", - заявила она.

Блогер сообщила, что ролик с извинениями она записала под давлением и не знала, что он будет выложен в сеть, проинформировало издание 1rnd. "Жесть. Меня отец заставил", - приводятся ее слова в публикации от 26 марта.

С подачи главы Чечни Рамзана Кадырова практика публичных извинений вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России