Блогер Нелли Штефан. Скриншот видео https://mash.ru/md/news/188806

02 апреля 2024, 11:36

Блогер из Батайска оштрафована за высказывания в адрес участников СВО

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Суд в Батайске счел дискредитацией армии высказывания в соцсети блогера Нелли Штефан об участниках военной операции на Украине и обязал ее выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Девушка принесла извинения, связав свои высказывания с действием лекарств, но затем сообщила, что записала видео с извинениями под давлением.

Батайского блогера Нелли Штефан суд обязал выплатить административный штраф в 30 тысяч рублей за оскорбления участников спецоперации, в суде она полностью признала вину, сообщил сегодня "Коммерсант "cо ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

21 марта девушка оскорбляла бойцов специальной военной операции в социальной сети «Друг вокруг», пытаясь дискредитировать Вооруженные Силы РФ, она оштрафована по статье о дискредитации армии (часть 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ), указано в сообщении. 

В карточке дела на сайте Батайского городского суда говорится, что суд по делу Штефан вынес решение о назначении административного наказания.

Ранее блогер принесла извинения за свои высказывания. "Я хочу сказать, я очень извиняюсь за то, что я сделала. Я стримила, просто вот в таком состоянии эмоциональном", - рассказала она на видео, которое опубликовал Mash 25 марта. 

При этом блогер возложила ответственность за свои высказывания на лекарства, которые она постоянно принимает по медицинским показаниям. "У меня бывает, что меня как-то переклинивает. <...> Я сама хороший человек, меня просто переклинило и я просто сказала", - заявила она.

Блогер сообщила, что ролик с извинениями она записала под давлением и не знала, что он будет выложен в сеть, проинформировало издание 1rnd. "Жесть. Меня отец заставил", - приводятся ее слова в публикации от 26 марта.

С подачи главы Чечни Рамзана Кадырова практика публичных извинений вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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Примечание:

"Родители подростков из Северной Осетии извинились за их шутки в интернете", "Правозащитники признали политзаключенной Евгению Майбороду", "Администратор телеграм-канала оштрафован в Ростовской области за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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