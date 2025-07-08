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17:41, 8 июля 2025

Аналитики оценили вовлеченность жителей юга России в сборы для военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Появление в Ростовской области попрошаек, собирающих милостыню под видом бойцов "Ахмата", обусловлено тем, что население охотно участвует в сборах на нужды военных, а принуждение задержанных к извинениям - тем, что им не грозит серьезного наказания за эту деятельность.  

Как писал "Кавказский узел", полиция в Ростове-на-Дону задержала мужчин, выдававших себя за военных и собиравших с населения деньги. Мужчины переоделись в военную форму и представлялись бойцами "Ахмата". После задержания они принесли извинения "армии и всем гражданам России" перед камерой, видео опубликовал глава спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Практику сбора денег для нужд участников боевых действий по частной инициативе “Кавказскому узлу” прокомментировали руководитель отдела социально-культурных исследований «Левада-центра» Алексей Левинзон, ростовский политолог Дмитрий Абросимов и политический обозреватель, редактор «ФедералПресс» по Южному, Северо-Кавказскому федеральным округам Андрей Гусий. 

Добровольные сборы денег для участников боевых действий и беженцев с февраля 2022 года осуществляются регулярно, в них участвовала значительная часть россиян, сообщил Алексей Левинзон.

«Собирали деньги и вещи в помощь участникам спецоперации 40% россиян. Каждый пятый опрошенный собирал деньги, вещи в помощь жителям приграничных российских регионов, пострадавшим от военных действий, еще 15% респондентов собирали деньги, вещи в помощь беженцам из Украины», - указал он со ссылкой на данные опроса, проведенного в августе 2024 года. 

За почти два года число тех, кому приходилось давать средства для участников СВО возросло: от 27% в декабре 2022 до 40% в августе 2024. Информации о мотивации сборов опрос не дает. По регионам число участвовавших в сборах варьируется. «На Дальнем Востоке и в Сибири - по 45%, в СКФО и ЮФО - 41%, а в Москве 22%», - отметил Левинзон.

Добровольные сборы для участников СВО производятся на постоянной основе, подтвердил Дмитрий Абросимов. «В 2022 году сборы происходили стихийно. Когда стояли войска у границы им питание горячее привозили по инициативе предприятий и частных лиц. Потом еще при Голубеве администрация взяла на себя роль координатора, был создан областной фонд. Предприятия выделяют деньги, затем губернатор формирует колонны из 100-200 машин с помощью», - рассказал он.

По словам политолога, администрация также координирует и поставки вооружения и оборудования на основе добровольных сборов. “Когда необходимы были системы РЭБ, которые в Ростове-на-Дону производятся, или 20 бронемашин, 200 мотоциклов поставили. Малые предприятия этого сделать не смогут никак», - пояснил Абросимов.

Он отметил, что малые фонды тоже действуют. «Они занимаются доставкой посылок на фронт: то что люди сами могут приобрести, но нет возможности доставить. Малые фонды выполняют такую роль почтовой службы», - сказал Абросимов.

Те, кто под видом участников СВО попрошайничает или вымогает деньги, действовали на фоне этих сборов всегда, указал он. «Это было обычное явление, так всегда было - еще в первую чеченскую кампанию, во вторую чеченскую кампанию. Они всегда в форме «косили» под раненых», - сказал Абросимов.

По его мнению, извинения уличенных попрошаек - это «чеченская традиция», воспринятая ростовскими силовиками. «Это чеченская практика, что надо извиниться. Потому что за их действия вроде как какого-то серьезного наказания не грозит, но пусть хоть извинятся», - отметил Абросимов.

С подачи главы Чечни Рамзана Кадырова практика публичных извинений вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

За последние годы помощь участникам боевых действий стала более структурированной и систематизированной, а предприятия больше не афишируют каждый свой вклад, считает Андрей Гусий. «Где-то это проходит по партийному направлению, где политические объединения помогают по конкретным просьбам, где-то на уровне чиновников, где-то на уровне локальных объединений и граждан. Стоит отметить, что за последний год-два помощь стала более структурированной, если можно так сказать, точечной», - пояснил он.

По мнению политобозревателя, мотивация участия в сборах бывает связана с личными взаимоотношениями.

«Приведу простой пример: находящийся на передовой друг обратился с просьбой найти конкретный беспилотник и выслать ему. У него просто нет технической возможности поехать и купить определенный беспилотник. Конечно же, отправили ему не только оборудование, но и положили в посылку непортящиеся продукты. Конечно, он не просил, но как, например, не отправить сладости», - сказал Гусий.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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