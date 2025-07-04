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01:48, 4 июля 2025

Жительница Дона требует вернуть ей увезенного отцом в Чечню сына

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Снежана Загудаева из Ростовской области требует, чтобы правоохранители вернули ей семилетнего сына. Следователи отказались возбуждать дело, так как отец ребенка Масуд Сапарбаев не ограничен в родительских правах. Мальчик живет в Чечне с отцом, хотя суд определил его место жительства с матерью.

Жительница Орловского района Ростовской области Снежана Загудаева и ее мать Наталья Загудаева с 1 июля объявили голодовку, добиваясь от правоохранительных органов возвращения Снежане ее семилетнего сына. Мальчик с 31 октября 2024 года находится с отцом, который, по словам женщин, вывез ребенка в Чечню. 

Уведомление о голодовке женщины 30 июня направили главе Орловского района, копию документа предоставил “Кавказскому узлу” адвокат семьи Николай Хайленко. Как утверждают Загудаевы, по состоянию на 3 июля они продолжают голодовку у себя дома. “Кавказский узел” не может проверить, как проходит эта акция. 

Снежана Загудаева 31 октября заявила, что отец ребенка Масуд Сапарбаев похитил их общего сына из ее дома в поселке Орловский, хотя Орловский районный суд еще в мае 2021 года определил место жительства ребенка с матерью. Правоохранительные органы до сих пор не приняли мер по ее заявлению, указал адвокат Хайленко.

На Северном Кавказе матери часто оказываются разлучены с детьми после развода с мужем и годами добиваются возможности хотя бы видеть своих детей, говорится в справке "Кавказского узла" "Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми". 

По утверждению матери и бабушки, ребенок живет в селе Новые Атаги в Чечне “в чуждой обстановке, с незнакомыми, посторонними людьми”. Снежана Загудаева заявляет, что отец ее сына неоднократно избивал ее. 

«Следственный комитет до настоящего времени уголовное дело о похищении ребенка не возбудил, похитителя ребенка не задержали, ребенок не возвращен», - сказал Николай Хайленко. По словам адвоката, в Ростовской области власти и представители правоохранительных органов даже сочувственно относятся к положению матери, но отказываются возбуждать дело и предпринимать какие-либо действия для возвращения Загудаевой сына. 

В деле есть свидетельство об установлении отцовства от 5 декабря 2019 года. Проверка, проведенная следователем, установила, что Масуд Сапарбаев является родным биологическим отцом мальчика, “что не оспаривается никем из заявителей”, он “не лишен родительских прав и не ограничен судебным решением о порядке времяпрепровождения с сыном. При указанных обстоятельствах в действиях Сапарбаева отсутствуют признаки преступления”, - сообщается в ответе Следкома. После этого был поставлен вопрос о возможном возбуждении дела по статье о самоуправстве, так как место проживания мальчика суд определил с матерью, но и по этой статье дело возбуждено не было. 

Снежана Загудаева заявила корреспонденту “Кавказского узла”, что о местонахождении сына она узнала от следователя, но никакой связи с сыном и отцом ребенка у нее нет. “Информация дана СК РФ по Ростовской области о том что он находится в Новых Атагах. С сыном я общалась в последний раз 10 декабря 2024 года”, - сообщила она. По словам Загудаевой, она не состояла с Масудом Сапарбаевым в официально зарегистрированном браке, официальное установление его отцовства в 2019 году было проведено по ее инициативе, при этом материальной помощи и выплаты алиментов от него она так и не добилась. 

“В правоохранительные органы обращалась неоднократно, побои тоже были сняты, но все дела списывались. Голодовку объявила потому что устала от этого беззакония: восемь месяцев идет следствие и непонятно вообще, что они там делают. Это вынужденная мера, таким образом, я хочу добиться справедливости, вернуть ребенка и наказать лиц, причастных к удержанию малолетнего”, - сказала она. 

Отец мальчика Масуд Сапарбаев отрицает обвинения со стороны Загудаевой: он заявил корреспонденту “Кавказского узла”, что сын поехал с ним добровольно и может подтвердить, что ему нравится жить с отцом. Во время телефонного разговора он позвал сына, который назвал свое имя и сообщил, что у него “все хорошо”. 

“У нас в Чечне с похищениями не шутят. Если они вам такое написали, я просто скажу: все ведомства, все в курсе ситуации, всю доказательную базу я им предоставил: и фотографии, и все абсолютно. Когда мне звонили из Зимовниковского отдела СК по Ростовской области, я сам предложил созвониться по видеосвязи, чтобы сына увидели и расспросили его”, - рассказал Сапарбаев.

По словам мужчины, с Загудаевой он был женат по исламскому обряду. Он считает, что сына прописали в Ростовской области и приняли решение о проживании в его отсутствие, но не уточнил, обжалует ли решение суда о месте проживания сына. 

«Она жила здесь, в Чечне, в Грозном, финансово были в достатке. Для своего сына хотел сделать  только лучшее, все лучшее я ему покупал. Я уезжал в командировки, приезжал, ей хотелось побыть с родителями. Она уехала с сыном и потом не давала мне видеться с ним. Я не буду на них, знаете, что-либо говорить плохое, потому что она мать моего сына, Бог все рассудит», - сказал Сапарбаев.

Вместе с тем он высказал претензии, что мать не уделяла достаточно внимания сыну. «У нее работа, учеба, она не лечила сына, у него полость рта совсем плоха», - сказал отец, отметив, что с ним ребенок “полностью обеспечен во всем”. 

Сапарбаев заверил, что не препятствует общению сына с матерью и бабушкой, по его словам, они сами не хотят приезжать,  отметив, что бывший тесть общается по телефону с внуком. Подтверждений этих слов со стороны матери ребенка “Кавказский узел” не располагает. 

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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