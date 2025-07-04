Жительница Дона требует вернуть ей увезенного отцом в Чечню сына

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Снежана Загудаева из Ростовской области требует, чтобы правоохранители вернули ей семилетнего сына. Следователи отказались возбуждать дело, так как отец ребенка Масуд Сапарбаев не ограничен в родительских правах. Мальчик живет в Чечне с отцом, хотя суд определил его место жительства с матерью.

Жительница Орловского района Ростовской области Снежана Загудаева и ее мать Наталья Загудаева с 1 июля объявили голодовку, добиваясь от правоохранительных органов возвращения Снежане ее семилетнего сына. Мальчик с 31 октября 2024 года находится с отцом, который, по словам женщин, вывез ребенка в Чечню.

Уведомление о голодовке женщины 30 июня направили главе Орловского района, копию документа предоставил “Кавказскому узлу” адвокат семьи Николай Хайленко. Как утверждают Загудаевы, по состоянию на 3 июля они продолжают голодовку у себя дома. “Кавказский узел” не может проверить, как проходит эта акция.

Снежана Загудаева 31 октября заявила, что отец ребенка Масуд Сапарбаев похитил их общего сына из ее дома в поселке Орловский, хотя Орловский районный суд еще в мае 2021 года определил место жительства ребенка с матерью. Правоохранительные органы до сих пор не приняли мер по ее заявлению, указал адвокат Хайленко.

На Северном Кавказе матери часто оказываются разлучены с детьми после развода с мужем и годами добиваются возможности хотя бы видеть своих детей, говорится в справке "Кавказского узла" "Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми".

По утверждению матери и бабушки, ребенок живет в селе Новые Атаги в Чечне “в чуждой обстановке, с незнакомыми, посторонними людьми”. Снежана Загудаева заявляет, что отец ее сына неоднократно избивал ее.

«Следственный комитет до настоящего времени уголовное дело о похищении ребенка не возбудил, похитителя ребенка не задержали, ребенок не возвращен», - сказал Николай Хайленко. По словам адвоката, в Ростовской области власти и представители правоохранительных органов даже сочувственно относятся к положению матери, но отказываются возбуждать дело и предпринимать какие-либо действия для возвращения Загудаевой сына.

В деле есть свидетельство об установлении отцовства от 5 декабря 2019 года. Проверка, проведенная следователем, установила, что Масуд Сапарбаев является родным биологическим отцом мальчика, “что не оспаривается никем из заявителей”, он “не лишен родительских прав и не ограничен судебным решением о порядке времяпрепровождения с сыном. При указанных обстоятельствах в действиях Сапарбаева отсутствуют признаки преступления”, - сообщается в ответе Следкома. После этого был поставлен вопрос о возможном возбуждении дела по статье о самоуправстве, так как место проживания мальчика суд определил с матерью, но и по этой статье дело возбуждено не было.

Снежана Загудаева заявила корреспонденту “Кавказского узла”, что о местонахождении сына она узнала от следователя, но никакой связи с сыном и отцом ребенка у нее нет. “Информация дана СК РФ по Ростовской области о том что он находится в Новых Атагах. С сыном я общалась в последний раз 10 декабря 2024 года”, - сообщила она. По словам Загудаевой, она не состояла с Масудом Сапарбаевым в официально зарегистрированном браке, официальное установление его отцовства в 2019 году было проведено по ее инициативе, при этом материальной помощи и выплаты алиментов от него она так и не добилась.

“В правоохранительные органы обращалась неоднократно, побои тоже были сняты, но все дела списывались. Голодовку объявила потому что устала от этого беззакония: восемь месяцев идет следствие и непонятно вообще, что они там делают. Это вынужденная мера, таким образом, я хочу добиться справедливости, вернуть ребенка и наказать лиц, причастных к удержанию малолетнего”, - сказала она.

Отец мальчика Масуд Сапарбаев отрицает обвинения со стороны Загудаевой: он заявил корреспонденту “Кавказского узла”, что сын поехал с ним добровольно и может подтвердить, что ему нравится жить с отцом. Во время телефонного разговора он позвал сына, который назвал свое имя и сообщил, что у него “все хорошо”.

“У нас в Чечне с похищениями не шутят. Если они вам такое написали, я просто скажу: все ведомства, все в курсе ситуации, всю доказательную базу я им предоставил: и фотографии, и все абсолютно. Когда мне звонили из Зимовниковского отдела СК по Ростовской области, я сам предложил созвониться по видеосвязи, чтобы сына увидели и расспросили его”, - рассказал Сапарбаев.

По словам мужчины, с Загудаевой он был женат по исламскому обряду. Он считает, что сына прописали в Ростовской области и приняли решение о проживании в его отсутствие, но не уточнил, обжалует ли решение суда о месте проживания сына.

«Она жила здесь, в Чечне, в Грозном, финансово были в достатке. Для своего сына хотел сделать только лучшее, все лучшее я ему покупал. Я уезжал в командировки, приезжал, ей хотелось побыть с родителями. Она уехала с сыном и потом не давала мне видеться с ним. Я не буду на них, знаете, что-либо говорить плохое, потому что она мать моего сына, Бог все рассудит», - сказал Сапарбаев.

Вместе с тем он высказал претензии, что мать не уделяла достаточно внимания сыну. «У нее работа, учеба, она не лечила сына, у него полость рта совсем плоха», - сказал отец, отметив, что с ним ребенок “полностью обеспечен во всем”.

Сапарбаев заверил, что не препятствует общению сына с матерью и бабушкой, по его словам, они сами не хотят приезжать, отметив, что бывший тесть общается по телефону с внуком. Подтверждений этих слов со стороны матери ребенка “Кавказский узел” не располагает.

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