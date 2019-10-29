29 октября 2019, 23:53

Повторное подключение к газопроводу обернулось уголовным делом для жителя Кабардино-Балкарии

Дело жителя Черекского района, обвиненного в самовольном подключении к газораспределительной сети, передано в суд.

По данным прокуратуры, в феврале местный житель за самовольное подключение к газопроводу был оштрафован на 10 тысяч рублей. Спустя месяц он без ведома газоснабжающей организации снова подключился к газораспределительной сети, утверждает ведомство.

В сентябре МВД по Карбардино-Балкарии отчиталось о 123 уголовных делах в связи с повторным незаконным подключением к газопроводам, возбужденных с начала 2019 года.

Житель Черекского района обвинен по статье о повторном самовольном подключении к газопроводу (ч. 1 ст. 215.3 УК РФ), уголовное дело направлено в суд, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Кабардино-Балкарии. Отметим, санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

Комментариев от обвиняемого или его представителей относительно передачи дела в суд не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в середине июля "Газпром межрегионгаз" заявил о более 88 миллионах кубометров газа, похищенного потребителями в регионах СКФО в первом полугодии из-за незаконных врезок и махинаций с приборами учета. По данным компании, чаще всего нелегально подключаются  к газопроводам жители Ингушетии и Дагестана, а в работу приборов учета чаще всего вмешиваются в Северной Осетии и в Кабардино-Балкарии. 

Примечание:

"Газпром" назвал жителей СКФО самыми злостными неплательщиками", "Жители двух сел в Кабардино-Балкарии остались без газа после аварии", "Два жителя Кабардино-Балкарии пострадали при взрыве газа". 

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