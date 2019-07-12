"Газпром" потребовал с потребителей СКФО 30 млн рублей за похищенный газ

12 июля 2019, 01:14

Более 88 миллионов кубометров газа было похищено потребителями в регионах СКФО в первом полугодии из-за незаконных врезок и махинаций с приборами учета. Хищения выявлены в Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, сообщил "Газпром межрегионгаз".

Как писал "Кавказский узел", в мае «Газпром» сообщил о том, что 89 процентов от всей задолженности населения перед компанией приходится на потребителей северо-кавказских республик, их долг составляет 93,9 миллиарда рублей. На втором месте находятся потребители газа, проживающие в Южном федеральном округе, задолжавшие 3,17 миллиардов рублей.

«Газпром» в первом полугодии провел проверки потребителей природного в республиках Северо-Кавказского федерального округа. Специалисты обнаружили 780 подключений без договоров, в результате чего потребители бесплатно использовали 38,2 млн кубометров газа. Деньги за 49,9 млн кубометров топлива компания недополучила из-за махинацией при учете потребляемого топлива, за полгода было выявлено 4100 таких нарушений, говорится в сообщении, опубликованном 11 июля на сайте компании.

Нелегально подключаются к газопроводам чаще всего жители Ингушетии и Дагестана, в работу приборов учета чаще всего вмешиваются в Северной Осетии и в Кабардино-Балкарии, отмечается в сообщении.

По итогам проверки в правоохранительные органы подано 92 иска на общую сумму 29,8 миллионов рублей, было возбуждено пять уголовных дел по статье о краже из газопровода (158 ч.3 УК РФ) и одно - по статье о потреблении газа без приборов учета (ст. 215.3 ч.1 УК РФ), говорится в сообщении компании. Отметим, санкции статьи о краже из газопровода предусматривают до шести лет лишения свободы, о безучетном потреблении газа - до двух лет лишения свободы.