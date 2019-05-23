"Газпром" назвал жителей СКФО самыми злостными неплательщиками

23 мая 2019, 15:48

Основанная доля долгов за газ в стране приходится на жителей северо-кавказских республик и составляет 89% от всей задолженности населения перед «Газпромом», сообщила 22 мая компания. На втором месте находятся потребители газа, проживающие в Южном федеральном округе, задолжавшие 3,17 миллиардов рублей.

«Газпром» подвел итоги по задолженности за газ в стране по состоянию на 1 января 2019 года. 68,6% всех долгов за газоснабжение и 89% задолженности населения страны приходится на жителей Северо-Кавказского федерального округа, говорилось в презентации, размещенной 22 мая на сайте компании.

«Недобросовестная платежеспособность и дисциплина республик Север-Кавказского федерального округа по-прежнему остается главной из проблем», - заявил член правления «Газпрома» Геннадий Сухов на видео, размещенном 22 мая на сайте компании. По его словам, общая задолженность СКФО перед «Газпромом» составила 93,9 миллиарда рублей, среди которых 46,1 миллиард рублей – долг Дагестана, 15,9 миллиардов рублей – Чечни, 13,6 миллиардов – Кабардино-Балкарии, 8 миллиардов – Северной Осетии¸ 6,8 миллиардов рублей – Ингушетии, 2 миллиарда рублей – Карачаево-Черкесии и 1,5 миллиарда рублей – Ставропольского края.

15,8 миллиардов рублей задолженности Северного Кавказа приходится на теплоснабжающие организации и 68,6 миллиарда рублей - это долги жителей. На втором месте по задолженности населения за газоснабжение оказались потребители Южного Федерального округа, долги которых составили 3,17 млрд рублей, говорится в презентации. "Газпром" не уточнил суммы долгов населения по каждому из регионов ЮФО.

Главной причиной задолженности республик Северного Кавказа в том числе и за газ глава Минкавказа Сергей Чеботарев назвал теневую экономику. «Подпольные предприятия, будь то кирпичный, нефтеперерабатывающий завод или теплица, работают нелегально, но при этом потребляют газ и свет. А плата за энергоресурсы перекладывается на население и официально работающие предприятия и организации», - процитировало 15 мая Чеботарева РИА «Новости».

Заставить оплатить долги за газ жителей Северного Кавказа могут только систематические отключения, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. «Самый действенный способ заставит платить северо-кавказские республики за ЖКХ - ввести систему автоматических отключений», - приводит сегодня слова Пикина «Московский комсомолец».

Просьбы регионов о списании долгов за газ приведет к росту общей задолженности, считает директор по развитию АО «Финам» Ярослав Кабаков. «Кто будет оплачивать долги северокавказских республик за газ. По «делу Арашукова» пока не вынесено судебного решения. Рост задолженности населения – как реальной, так и связанной с тем, что платежи уводились на сторону, не доходя до поставщиков – может быть вызван разными причинами. Единственное, что можно сказать: сама постановка вопроса о «поголовном» списании задолженности, на которой сейчас настаивают различные региональные администрации, мотивирует людей не платить за газ и, соответственно, приведет к росту общей задолженности», - цитирует Кабакова издание.

16 января прокуратура Чечни сообщила, что суд в Грозном решил списать "безнадежную к взысканию задолженность населения" в размере более 9 миллиардов рублей. Однако 11 апреля Верховный суд Чечни отменил это решение. После известия о решении Грозненского суда в прокуратуру с запросами о списании долгов за услуги ЖКХ по аналогии с Чечней обратились депутаты и других регионов России, говорится в справке "Газовый бунт: списание долгов Чечне возмутило регионы", подготовленной "Кавказским узлом". Реакция других регионов на прецедент в Чечне создала проблемы Кремлю, и Кадырова убедили отыграть назад под гарантии дотаций, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Напомним, что советник главы "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков был задержан в Петербурге 30 января и арестован. Ему предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества. 23 мая стало известно, что Рауль Арашуков был уволен с поста советника гендиректора "Газпром межрегионгаза".