Газовый бунт: списание долгов Чечне возмутило регионы

23 января 2019, 21:29

"Чем мы хуже?" - вслед за Чечней списания долгов за газ потребовали и другие регионы России. Все субъекты России, в соответствии с Конституцией России, равны, напомнили жители регионов. По подсчетам "Кавказского узла", с требованием о списании долгов за газ выступили уже не менее 16 регионов.

Районный суд города Грозного удовлетворил требование чеченской прокуратуры о возложении на ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" "обязанности по списанию в бухгалтерском учете дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности". Судебное решение породило возмущение и множество аналогичных требований по всей стране.

А мы чем хуже?

Вслед за Чечней списать долги потребовали депутаты Смоленской области. Депутат от КПРФ Андрей Шапошников и его коллеги написали прокурору области письмо, посоветовав изучить опыт прокуратуры Чеченской Республики, и обратиться в суд с подобным иском.

Константин Степанов, депутат Госсовета Чувашской Республики попросил провести прокурорскую проверку деятельности местного филиала "Межрегионгаза". "А мы чем хуже?", - прокомментировал он свою инициативу в фейсбуке.

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Шеин написал письмо в прокуратуру Астраханской области с просьбой погасить долги населения по услугам ЖКХ, как это было сделано в Чечне.

Самарский депутат от КПРФ Михаил Матвеев считает необходимым списать долги местных жителей за газ, ЖКХ и капитальный ремонт. "Аналогичные основания, на мой взгляд, имеются и в Самарской области, которая входит в единое государственное и правовое пространство с Чеченской Республикой под названием "Российская Федерация", - пишет М.Матвеев .

"Поскольку в основе российской правовой системы лежит принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов Федерации между собой, прошу […] обратиться с аналогичным иском […] в защиту неопределенного круга лиц, проживающих на территории Липецкой области", - обосновывает свою просьбу местному прокурору депутат облдумы Олег Хомутинников.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин предложил списать долги за отопление населению Свердловской области: "По аналогии, например, также можно списать долги, допустим, за отопление жителям Свердловской области. Потому, что сумма астрономическая" .

"Я составил депутатский запрос Прокурору Республики Башкортостан Андрею Ивановичу Назарову, чтобы башкирская прокуратура, также как и их чеченские коллеги, обратилась в суд и списала с наших жителей все долги", – написал депутат Госсобрания Башкирии Дмитрий Чувилин на своей странице вконтакте.

К газовому флешмобу присоединились и 10 городских оппозиционных депутатов Санкт-Петербурга и обратились в городскую прокуратуру с просьбой списать через суд все просроченные долги горожан за газ и другие услуги ЖКХ.

А депутат Новосибирского заксобрания Дарья Украинцева предложила прокуратуре защитить интересы жителей Новосибирской области и подать иск о списании долгов жителей за платежи по ЖКХ .

С аналогичной инициативой 21 января обратился в краевую прокуратуру депутат Заксобрания Забайкальского края Роман Берг (КПРФ): "У людей действительно нет возможности платить, накапливаются долги, и я считаю, что нет возможности взыскания этих долгов" .

Добиться списания долгов местных жителей за газ по примеру Чечни просит областного прокурора депутат Законодательного собрания Пензенской области Александр Васильев (ЛДПР) .

Комментируя свой запрос в прокуратуру депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко на своей странице в соцсети задает вопрос "почему Чечне можно, а Пермскому краю нельзя?" .

Лидер ямальских коммунистов, депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина заявляет, что Ямал вслед за Чечней попросит списать долги за коммунальные услуги .

Либерал-демократ, депутат Госдумы, Сергей Иванов направил запросы в два региона: прокурору Курской области Цуканову А.Н. и прокурору Баранову Ю.А. из Ростовской области .

Депутат думы Югорска Антон Пантин обращается к прокурору Ханты-Мансийского автономного округа — Югра Евгению Ботвинкину с просьбой проверить, возможно ли списать газовые долги местных жителей .

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил списать все невозвратные долги за коммунальные услуги. Депутат Валерий Рашкин из КПРФ заявил "Эху Москвы", что уже направил запрос в правительство о списании долгов за газ всем россиянам .

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, отметив, что в данном случае речь идет не о правах республики, а о справедливости, возразил, что в республике шли боевые действия, во время которых не было тепла и жители не пользовались газом .

В 2015 году Министерство промышленности и энергетики Чечни уже обращалось к федеральным властям с просьбой списать долг за электричество и газ на общую сумму 16,23 миллиарда рублей. Их также называли "безнадежными к взысканию долгами" и "выпадающими доходами энергоснабжающей организации" .

В Кремле определенную позицию по этому вопросу не выработали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуация является "чрезвычайно сложной", "рассматривать эти вопросы без (учета) интересов компании, и в то же время без учета интересов простых граждан – невозможно" .

Как это происходит в Чечне

Чеченская прокуратура обвинила ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" в том, что оно не составило документы, "необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадежной к взысканию". Также, по мнению прокуратуры, сложившаяся ситуация создавала социальную напряженность и могла повлечь протесты населения.

Заводской районный суд Грозного удовлетворил иск и обязал "Газпром" списать более 9 млрд рублей долгов, сообщила 16 января 2018 года на своем сайте прокуратура Чечни.

Задолженность образовалась с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года.

По данным ООО "Газпром межрегионгаз", "общий объем просроченной задолженности всех категорий потребителей за потребленный газ на территории республики на 1 декабря 2018 года составлял 16,161 млрд рублей, в том числе населения — 13,219 млрд рублей" .

18 января ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" (входит в Группу "Газпром межрегионгаз") подало апелляционную жалобу на решение суда. А Генпрокуратура России заявила, что считает необоснованным иск чеченской прокуратуры о списании жителям региона долгов за газ. "В связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением организована служебная проверка. Исполнение поручения контролируется Генеральной прокуратурой РФ", - говорится в пресс-релизе ведомства .

При этом пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов прокомментировал решение суда, назвав его справедливым и основанным на сложившихся реалиях .

Кто и сколько должен за газ

Всего россияне задолжали за газ 78,8 млрд рублей по состоянию на декабрь прошлого года. В целом, самые злостные должники - жители субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В первой десятке оказались все семь регионов, входящих в него.

По данным "Газпрома" на конец 2018 года наибольший объем долга со значительным отрывом скопился у жителей Дагестана (38,2 млрд). Чеченская Республика в этом списке на втором месте (13,2 млрд). Третье – у Кабардино-Балкарии (7,2 млрд), четвертое – у Ингушетии (6,3 млрд), на пятом месте – Северная Осетия (1,8 млрд). Шестая - Карачаево-Черкесия (1,4 млрд), восьмой - Ставропольский край (1 млрд).

Седьмое место занимает Краснодарский край с задолженностью в 1,3 млрд рублей. В десятку газовых должников вошли также жители Астраханской и Ростовской областей (990 млн и 676 млн рублей соответственно).

Таким образом, перечисленные регионы практически составляют весь российский долг "Газпрому" (72 из 78 млрд).

При этом в 2015 году общая сумма задолженности перед "Газпромом" всех российских потребителей (в том числе теплоснабжающих организаций и предприятий электроэнергетики) составляла 152,1 миллиарда рублей. Более 80 процентов от этой суммы (свыше 120 миллиардов) — долги потребителей Северо-Кавказского федерального округа .

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