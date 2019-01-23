23 января 2019, 21:29
Газовый бунт: списание долгов Чечне возмутило регионы
"Чем мы хуже?" - вслед за Чечней списания долгов за газ потребовали и другие регионы России. Все субъекты России, в соответствии с Конституцией России, равны, напомнили жители регионов. По подсчетам "Кавказского узла", с требованием о списании долгов за газ выступили уже не менее 16 регионов.
Районный суд города Грозного удовлетворил требование чеченской прокуратуры о возложении на ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" "обязанности по списанию в бухгалтерском учете дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности". Судебное решение породило возмущение и множество аналогичных требований по всей стране.
А мы чем хуже?
Вслед за Чечней списать долги потребовали депутаты Смоленской области. Депутат от КПРФ Андрей Шапошников и его коллеги написали прокурору области письмо, посоветовав изучить опыт прокуратуры Чеченской Республики, и обратиться в суд с подобным иском.
Константин Степанов, депутат Госсовета Чувашской Республики попросил провести прокурорскую проверку деятельности местного филиала "Межрегионгаза". "А мы чем хуже?", - прокомментировал он свою инициативу в фейсбуке.
Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Шеин написал письмо в прокуратуру Астраханской области с просьбой погасить долги населения по услугам ЖКХ, как это было сделано в Чечне.
Самарский депутат от КПРФ Михаил Матвеев считает необходимым списать долги местных жителей за газ, ЖКХ и капитальный ремонт. "Аналогичные основания, на мой взгляд, имеются и в Самарской области, которая входит в единое государственное и правовое пространство с Чеченской Республикой под названием "Российская Федерация", - пишет М.Матвеев 1.
"Поскольку в основе российской правовой системы лежит принципы единства правоприменительной практики и равенства субъектов Федерации между собой, прошу […] обратиться с аналогичным иском […] в защиту неопределенного круга лиц, проживающих на территории Липецкой области", - обосновывает свою просьбу местному прокурору депутат облдумы Олег Хомутинников.
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин предложил списать долги за отопление населению Свердловской области: "По аналогии, например, также можно списать долги, допустим, за отопление жителям Свердловской области. Потому, что сумма астрономическая" 2.
"Я составил депутатский запрос Прокурору Республики Башкортостан Андрею Ивановичу Назарову, чтобы башкирская прокуратура, также как и их чеченские коллеги, обратилась в суд и списала с наших жителей все долги", – написал депутат Госсобрания Башкирии Дмитрий Чувилин на своей странице вконтакте.
К газовому флешмобу присоединились и 10 городских оппозиционных депутатов Санкт-Петербурга и обратились в городскую прокуратуру с просьбой списать через суд все просроченные долги горожан за газ и другие услуги ЖКХ.
А депутат Новосибирского заксобрания Дарья Украинцева предложила прокуратуре защитить интересы жителей Новосибирской области и подать иск о списании долгов жителей за платежи по ЖКХ 3.
С аналогичной инициативой 21 января обратился в краевую прокуратуру депутат Заксобрания Забайкальского края Роман Берг (КПРФ): "У людей действительно нет возможности платить, накапливаются долги, и я считаю, что нет возможности взыскания этих долгов" 4.
Добиться списания долгов местных жителей за газ по примеру Чечни просит областного прокурора депутат Законодательного собрания Пензенской области Александр Васильев (ЛДПР) 5.
Комментируя свой запрос в прокуратуру депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко на своей странице в соцсети задает вопрос "почему Чечне можно, а Пермскому краю нельзя?" 6.
Лидер ямальских коммунистов, депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина заявляет, что Ямал вслед за Чечней попросит списать долги за коммунальные услуги 7.
Либерал-демократ, депутат Госдумы, Сергей Иванов направил запросы в два региона: прокурору Курской области Цуканову А.Н. 8 и прокурору Баранову Ю.А. из Ростовской области 9.
Депутат думы Югорска Антон Пантин обращается к прокурору Ханты-Мансийского автономного округа — Югра Евгению Ботвинкину с просьбой проверить, возможно ли списать газовые долги местных жителей 10.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил списать все невозвратные долги за коммунальные услуги. Депутат Валерий Рашкин из КПРФ заявил "Эху Москвы", что уже направил запрос в правительство о списании долгов за газ всем россиянам 11.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, отметив, что в данном случае речь идет не о правах республики, а о справедливости, возразил, что в республике шли боевые действия, во время которых не было тепла и жители не пользовались газом 12.
В 2015 году Министерство промышленности и энергетики Чечни уже обращалось к федеральным властям с просьбой списать долг за электричество и газ на общую сумму 16,23 миллиарда рублей. Их также называли "безнадежными к взысканию долгами" и "выпадающими доходами энергоснабжающей организации" 13.
В Кремле определенную позицию по этому вопросу не выработали. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуация является "чрезвычайно сложной", "рассматривать эти вопросы без (учета) интересов компании, и в то же время без учета интересов простых граждан – невозможно" 14.
Как это происходит в Чечне
Чеченская прокуратура обвинила ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" в том, что оно не составило документы, "необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадежной к взысканию". Также, по мнению прокуратуры, сложившаяся ситуация создавала социальную напряженность и могла повлечь протесты населения.
Заводской районный суд Грозного удовлетворил иск и обязал "Газпром" списать более 9 млрд рублей 15 долгов, сообщила 16 января 2018 года на своем сайте прокуратура Чечни.
Задолженность образовалась с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года.
По данным ООО "Газпром межрегионгаз", "общий объем просроченной задолженности всех категорий потребителей за потребленный газ на территории республики на 1 декабря 2018 года составлял 16,161 млрд рублей, в том числе населения — 13,219 млрд рублей" 16.
18 января ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" (входит в Группу "Газпром межрегионгаз") подало апелляционную жалобу на решение суда. А Генпрокуратура России заявила, что считает необоснованным иск чеченской прокуратуры о списании жителям региона долгов за газ. "В связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением организована служебная проверка. Исполнение поручения контролируется Генеральной прокуратурой РФ", - говорится в пресс-релизе ведомства 17.
При этом пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов прокомментировал решение суда, назвав его справедливым и основанным на сложившихся реалиях 18.
Кто и сколько должен за газ
Всего россияне задолжали за газ 78,8 млрд рублей по состоянию на декабрь прошлого года. В целом, самые злостные должники - жители субъектов Северо-Кавказского федерального округа. В первой десятке оказались все семь регионов, входящих в него.
По данным "Газпрома" на конец 2018 года 19 наибольший объем долга со значительным отрывом скопился у жителей Дагестана (38,2 млрд). Чеченская Республика в этом списке на втором месте (13,2 млрд). Третье – у Кабардино-Балкарии (7,2 млрд), четвертое – у Ингушетии (6,3 млрд), на пятом месте – Северная Осетия (1,8 млрд). Шестая - Карачаево-Черкесия (1,4 млрд), восьмой - Ставропольский край (1 млрд).
Седьмое место занимает Краснодарский край с задолженностью в 1,3 млрд рублей. В десятку газовых должников вошли также жители Астраханской и Ростовской областей (990 млн и 676 млн рублей соответственно).
Таким образом, перечисленные регионы практически составляют весь российский долг "Газпрому" (72 из 78 млрд).
При этом в 2015 году общая сумма задолженности перед "Газпромом" всех российских потребителей (в том числе теплоснабжающих организаций и предприятий электроэнергетики) составляла 152,1 миллиарда рублей. Более 80 процентов от этой суммы (свыше 120 миллиардов) — долги потребителей Северо-Кавказского федерального округа 20.
Примечания
- Депутат обратился в прокуратуру с просьбой списать самарцам долги за газ // Сайт Самары СамРУ.ру, 21 января 2019 года
- Уральский депутат настаивает на списании долгов за отопление жителям Свердловской области // ИА Znak, 20 января 2019 года
- Депутат новосибирского заксобрания потребовала через суд списать долги за ЖКХ вслед за Чечней // ИА Тайга.инфо, 22 января 2019 года
- Депутат парламента Забайкалья потребовал списать долги за ЖКХ вслед за Чечней // ИА Тайга.инфо, 21 января 2019 года
- Пензенский депутат предложил списать долги жителей за газ по примеру Чечни // РИА Новости, 21 января 2019 года
- «Последовать примеру Чечни». Депутат Заксобрания Александр Григоренко предложил простить долги за газ жителям Прикамья // Комсомольская правда, 21 января 2019 года
- В главном газоносном регионе России тоже просят списать долги жителей за газ // Комсомольская правда, 21 января 2019 года
- Депутат Госдумы призвал списать с курян долги за газ по примеру Чечни // Курские известия, 20 января 2019 года
- Депутат Госдумы предложил простить жителям Ростовской области долги за газ // Сетевое издание donnews.ru, 21 января 2019 года
- Югорский депутат потребовал списать долги региона за газ // ИА Накануне.RU, 22 января 2019 года
- В Госдуме предложили списать долги за газ всем россиянам // Эхо Москвы, 19 января 2019 года
- В Чечне списание долгов за газ объяснили спецификой региона // РИА Новости, 22 января 2019 года
- Чечня попросила списать 16 миллиардов рублей долга за газ времен КТО // Лента.Ру, 25 августа 2015 года
- Песков прокомментировал просьбу некоторых регионов списать задолженность за газ // ТАСС, 21 января 2019 года
- В решении суда о списании долгов жителей Чечни за газ сумма в 9 миллиардов рублей не фигурирует. Прокуратура республики удалила позднее сумму задолженности из своего пресс-релиза.
- ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" обжаловало решение Грозненского райсуда о списании дебиторской задолженности // Сайт компании, 21 января 2019 года
- Генпрокуратура сочла необоснованным иск прокуратуры Чечни о списании долгов за газ // ТАСС, 22 января 2019 года
- В Чечне прокомментировали списание долга за газ // Московский Комсомолец, 18 января 2019 года
- Какие регионы России больше всего задолжали за газ (инфографика) // Deutsche Welle, 22 января 2019 года
- Медведев поручил «Газпрому» отчитаться за кавказские долги // «Лента.Ру», 30 марта 2016 года