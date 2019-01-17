Газопровод. Фото © Sputnik / Stringer https://ru.armeniasputnik.am/world/20160619/3935782.html

17 января 2019, 15:06

Суд обязал списать долги жителей Чечни из опасения массовых протестов

Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" по решению суда должна списать с должников свыше 9 миллиардов рублей. Попытки добиться выплаты задолженности создавали социальную напряженность, заявила прокуратура Чечни.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2017 года грозненцы пожаловались на отключения газа за долги. В октябре 2018 года Рамзан Кадыров уволил четырех префектов Грозного за неспособность собрать с горожан долги за газ и электричество.

Прокуратура Чечни обратилась в суд с требованием обязать компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать "безнадежную к взысканию задолженность населения" - более девяти миллиардов рублей. По этому долгу истек срок давности, поясняется в сообщении надзорного ведомства.

"При этом действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности, которая фактически является безнадежной к взысканию, создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения", - полагает прокуратура.

Заводской районный суд Грозного удовлетворил иск, сообщила 16 января на своем сайте прокуратура Чечни.

На сайте суда по состоянию на 15:05 мск 17 января нет информации об этом решении. Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" также не прокомментировала к этому времени решение суда на своем сайте. При этом там сообщается, что за первые 15 дней 2019 года компания предъявила 1775 должникам претензии на 67,7 миллиона рублей. В январе в суды поданы 882 иска о взыскании 54,5 миллиона рублей с должников в Чечне, отчиталась компания.

Велика и задолженность жителей Чечни за электричество. По данным грозненской мэрии, злостными неплательщиками за электроэнергию являются 35% горожан. Сотрудники "Чеченэнерго" регулярно проводят рейды, только за две недели ноября 2018 года они взыскали с местных жителей 39 миллионов рублей. Проводятся массовые отключения должников. А в январе жители Грозного, имеющие задолженности по оплате коммунальных услуг, получили анонимные уведомления о предстоящем изъятии жилья за долги

Примечание:

"Власти Грозного отчитались о взыскании 8 млн рублей долгов за услуги ЖКХ", "Водитель в Чечне впервые в России лишен прав за неуплату штрафов", "Приставы взыскали с должников в Чечне около 20 миллионов рублей".

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