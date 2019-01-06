Жители Чечни напуганы угрозами лишения жилья из-за долгов

06 января 2019, 03:13

Жители Грозного, имеющие задолженности по оплате коммунальных услуг, получили анонимные уведомления о предстоящем изъятии жилья за долги. Подобные бумаги не имеют никакой юридической силы и разосланы только для устрашения должников, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Собственники жилья в Грозном получили в канун новогодних праздников уведомления о готовящемся изъятии у них жилья из-за долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Документ с заголовком «Уведомление об изъятии жилья» получили сотни человек, при этом кто именно является инициатором рассылки, потребители не знают, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

В уведомлении имеется ссылка на федеральные законы «Об исполнительном производстве» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

«Уведомляем, что в связи со злостным неисполнением Вами обязанности по внесению платы за жилищно-коммунальные услуги [...] в отношении Вас начата процедура по изъятию Вашего жилья и продажи его [...]. Также в рамках жилищного контроля [...] готовятся меры по передаче Вашего жилья нуждающимся лицам, которые стоят на муниципальном учете для улучшения жилищных условий. Если Вы не согласны с изъятием жилья, Вам необходимо не позднее 10 дней с даты направления настоящего уведомления оплатить образовавшуюся задолженность за жилищно-коммунальные услуги», - говорится в уведомлении.

Исходящих реквизитов, фамилии и подписи какого либо должностного лица бумага не имеет и неясно, какая организация ее направила. Фамилий конкретных адресатов в тексте также нет. При этом люди, получившие "уведомление", в первые моменты испытали чувство паники, рассказали жители Чечни.

«У меня долг по коммуналке в 40 тысяч рублей, я договорилась, что буду погашать его частями, такое разрешается. И вдруг под Новый год приходит вот это уведомление: кто и почему мне его доставил, я не знаю, бумагу просто прикрепили к косяку двери квартиры. Первоначально была паника: куда мне деваться, если отберут жилье, как быть дальше? Поговорила со знакомыми, которые работают в органах, они пояснили, что изъятию жилья предшествует множество процедур и никто не имеет права отбирать у меня квартиру на основании какой-то бумажки. Это меня успокоило», - рассказала жительница Грозного Лайса корреспонденту «Кавказского узла».

Грозненец Тимур узнал о рассылке от своих соседей, которые были напуганы «уведомлением». «Мои соседи-пенсионеры получили такое уведомление, у них задолженность более ста тысяч. Естественно, они перепугались. Я не специалист в юридических вопросах, но пояснил им, что серьезные документы скрепляются печатью и подписями, что отобрать жилье можно только по решению суда, успокоил как мог», – сказал мужчина корреспонденту «Кавказского узла».

Цель рассылки - побудить собственников квартир погасить задолженности за коммунальные услуги, поэтому организовать ее могли работники коммунальных служб или местные администрации, предположил он.

В мае 2018 года сотрудники бюджетных организаций Чечни заявили о требовании предоставить справки об отсутствии долгов за коммунальные услуги под угрозой невыплаты зарплаты и увольнения. Летом жители Грозного пожаловались на рейды по взысканию долгов за электроэнергию - по их словам, контролеры, которые ходят по домам, нередко ведут себя грубо, а иногда требуют оплатить электричество даже за текущий месяц.

«Некоторым людям такие уведомления пришли в середине декабря, а кому-то под Новый год. Людей это очень сильно беспокоит - понятно, что должны быть какие-то юридические процедуры при решении таких вопросов, как изъятие жилья у владельца, но предсказать действия наших властей невозможно», - отметил житель Грозного Микаил корреспонденту «Кавказского узла».

Закон запрещает изъятие единственного жилья

Лишить гражданина жилья за задолженность по оплате коммунальных услуг может суд, но такое взыскание по исполнительным листам не может быть обращено на единственное жилье должника и проживающих с ним членов семьи, заявил управляющий партнер адвокатского бюро «Плиев, Лепшаков и партнеры» Муса Плиев.



«Это ограничение вытекает из положения статьи 446 Гражданского-процессуального кодекса России. Это общее правило - единственного жилья, за исключением жилья, приобретенного по ипотеке, лишать нельзя», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

"Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на [...] жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за исключением [случая, когда такое жилое помещение] является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание", - говорится в статье 446 ГПК России.

В случае самоуправной попытки выселения из единственного жилья должнику следует обращаться в прокуратуру и суд, отметил Плиев. «Если имеет место такое самоуправство, можно обратиться в суд или к прокурору, который проверит законность таких действий. В России достаточно форм для защиты прав [в рамках гражданского судопроизводства]», - заключил адвокат.

У жителей Чечни, получивших подобные уведомления, нет оснований для беспокойства за свою собственность, сообщил представитель республиканской адвокатуры Руслан.

«Эта бумага не имеет никакой юридической силы. Отобрать жилье у собственника по закону можно только на основании соответствующего судебного решения, и для этого должны быть очень веские основания. Меры взыскания задолженности по ЖКУ проводятся поэтапно: сначала предупреждение, затем прекращение дальнейшего предоставления услуг, арест имущества, банковских счетов и так далее. Изъятие жилья – это крайняя мера, но и ее можно оспорить в суде. Чтобы избежать всех этих неприятностей, должник может просто договориться с поставщиками услуг и ежемесячно погашать накопившуюся задолженность, выплачивая определенную сумму», - сказал юрист корреспонденту «Кавказского узла».

Уведомление, которое получили некоторые жители Чечни, не следует воспринимать всерьез, как начало процесса изъятия жилья, подтвердил адвокат Ставропольской краевой коллегии адвокатов Виталий Зубенко.При этом юрист отметил, что в некоторых случаях изъятие жилья у собственника из-за долгов действительно возможно.



«Такие дела непременно должны рассматриваться в суде, а подобное уведомление не должно восприниматься, как старт законному процессу. Возможно, и скорее всего, это акт устрашения жильцов», - сказал Зубенко корреспонденту «Кавказского узла».