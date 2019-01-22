Дмитрий Песков. Фото: Kremlin.ru.

22 января 2019, 05:04

Кремль отреагировал на просьбу регионов списать долги за газ по примеру Чечни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал просьбу региональных депутатов списать долги за газ, как это было сделано в Чечне, "сложным вопросом". По его словам, здесь нужно учитывать интересы и потребителей, и поставщика услуг.

Как информировал "Кавказский узел", Заводской районный суд Грозного удовлетворил иск прокуратуры, обязав компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать "безнадежную к взысканию задолженность населения" в размере более девяти миллиардов рублей, сообщила 16 января прокуратура Чечни. В прокуратуры регионов с аналогичными запросами о списании долгов за услуги ЖКХ по аналогии с Чечней обратились депутаты Астраханской и Смоленской областей и Чувашии.

При списании долгов за газ важно учесть интересы как потребителей, так и поставщика услуг, цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова.

По его словам, "какой-либо позиции в данном случае не выработано, вопрос чрезвычайно сложный", пишет РИА "Новости".

"Компания рассчитывает на свои деньги, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ", - заявил Песков, добавив, что "рассматривать вопрос без учета интересов компании" и простых граждан невозможно.

По долгу истек срок давности, а требования газовиков оплатить задолженность "создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения", пояснила прокуратура Чеченской республики. ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" сообщила, что обжаловало решение суда. Опрошенные "Кавказским узлом" жители республики и юристы заявили, что списание возникшей задолженности едва ли коснется простых людей. 

Примечание:

"Прокуратура нашла необоснованные долги за газ в Каякентском районе Дагестана", "Источники сообщили об обысках у начальника газовой компании в Дагестане", ""Газпром" отказался простить жителям Чечни многомиллиардные долги".

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