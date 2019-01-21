Новость о списании долгов за газ вызвала недоверие у жителей Чечни

21 января 2019, 18:40

Власти Чечни используют все методы воздействия на должников по оплате коммунальных услуг и списание возникшей вопреки этому многомиллиардной задолженности за газ вряд ли коснется простых людей, заявили жители республики. Чеченские юристы также назвали маловероятной возможность списания долгов республики за газ.

Как писал "Кавказский узел", Заводской райсуд Грозного удовлетворил иск прокуратуры, обязав компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать "безнадежную к взысканию задолженность населения" - более девяти миллиардов рублей, сообщила 16 января прокуратура Чечни. По данным ведомства на 18 января, ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" обжаловало это решение. Депутаты Астраханской области, Смоленской области и Чувашии обратились в региональные прокуратуры с запросами о списании долгов за газ и другие услуги ЖКХ жителям по примеру Чечни.

По этому долгу истек срок давности, а массовые требования газовиков оплатить задолженность "создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения", пояснила прокуратура.

Жители Чечни с удивлением и недоверием восприняли сообщение о возможном списании долгов за газ. Обычных потребителей никакое списание не коснется, уверены они.

"Плату за коммуналку с нас начали собрать еще тогда, когда весь Грозный лежал в руинах, уже в 2004 году. Про последние годы вообще молчу: под каждый Новый год проводятся повсеместные рейды, долги вытрясают [с жителей] всеми возможными и невозможными способами", - заявил житель Чечни Ахмад корреспонденту "Кавказского узла".

Местная активистка Малика также выразила уверенность, что озвученная сумма списания задолженности не касается простых жителей республики. Задолженность за газ на 9 миллиардов рублей могла образоваться из-за деятельности подпольных нефтяных и кирпичных заводов, которые действуют в Чечне с ведома местных властей, предположила она.

Более 10 лет на окраине Грозного работает подпольный нефтеперерабатывающий завод. Он находится на выезде из Заводского района города в направлении поселка Андреевская долина, сообщил один из жителей Грозного в письме "Кавказскому узлу". На территории НПЗ постоянно находится вооруженная охрана, говорится в материале "Чечня, Дагестан и Краснодар – как нефтезаводы генерируют протесты".



"Простым людям никто ничего не списывает, разве что могут [увеличить] задолженность под предлогом начисления пеней и штрафов", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Новость о списании долгов за газ стала "сенсацией последних дней", но жители Чечни недоумевают, какое отношение имеет к ним эта сумма, подтвердил бывший работник одного из республиканских ведомств, Лечи.

"У нас коммунальные платежи взимаются и взыскиваются постоянно. Спросите любого бюджетника – без справки об отсутствии задолженности людям зарплаты не выдают, и это уже не первый год. Так откуда эта астрономическая сумма вдруг взялась? Это сообщение из того же разряда, что и озвученная несколько месяцев назад информация, что власти республики оплатили задолженность для трех тысяч малоимущих семей. Я не встретил пока ни одного человека, кому погасили долги по ЖКХ", - заявил мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

Три тысячи малоимущих жителей Чечни получили по случаю священного для мусульман месяца Рамадан помощь от властей в виде погашения задолженности за потребленную электроэнергию, объявил в июне глава Чечни. Общая сумма списанных долгов при этом не называлась. Принцип определения нуждающихся непрозрачен и непонятен, заявили "Кавказскому узлу" жители Чечни.

Юристы усомнились в перспективе списания долгов за газ

Чеченские юристы, опрошенные "Кавказским узлом", также усомнились, что процедура списания 9 млрд задолженности за газ будет реализована.

"Такая процедура, как списание безнадежных к взысканию долгов с населения, у нас действительно прописана, но вот реализовать это на практике очень непросто, тем более решением районного суда. Я не думаю, что этот долг будет списан. К тому же "Газпром", насколько я в курсе, это решение уже опротестовал", – сказал сотрудник местной адвокатуры Эли корреспонденту "Кавказского узла".

Другой юрист, Умар, назвал перспективу списания задолженности "бесперспективным делом".

"Сообщение о том, что Чечне то ли списали, то ли собираются списывать многомиллиардный долг за газ, вызвало ажиотаж по всей стране. Мне кажется, что это дело просто бесперспективное. Списание долга Чечне на такую огромную сумму породит прецедент, а этого "Газпром" или федеральная власть вряд ли допустят", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ссылка на протестные настроения жителей в требовании списать чеченские долги за газ позволит другим регионам Северного Кавказа выдвинуть аналогичные претензии, считает экономист Наталья Зубаревич. Рамзан Кадыров получил возможность повысить популярность в Чечне, предположили политолог Алексей Малашенко и правозащитница Светлана Ганнушкина.

"Газпром" обнародовал информацию о задолженности жителей Чечни

Представители "Газпром межрегионгаз Грозный" подтвердили сегодня, что решение суда о списании задолженности обжаловано. "Компания реализовала свое право обращения в апелляционную инстанцию в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении на сайте компании.

Согласно данным предприятия, решение Заводского райсуда Грозного касается задолженности населения, образовавшейся в период с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года. Размер этой задолженности составляет 9,353 млрд рублей. При этом общий объем просроченной задолженности населения Чечни за газ по состоянию на декабрь 2018 года составил 13,2 млрд рублей.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне систематически проводятся масштабные рейды для взыскания задолженности жителей по оплате коммунальных услуг. В январе жители Грозного, имеющие задолженности по оплате коммунальных услуг, получили анонимные уведомления о предстоящем изъятии жилья за долги. В мае 2018 года сотрудники бюджетных организаций Чечни заявили о требовании представить справки об отсутствии долгов за коммунальные услуги под угрозой невыплаты зарплаты и увольнения.

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Ахмата Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".