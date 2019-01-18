Требование списать долги Чечни создало прецедент для Северного Кавказа

18 января 2019, 19:24

Упоминание протестных настроений в требовании списать чеченские долги за газ позволит другим регионам Северного Кавказа выдвинуть аналогичные претензии, считает экономист Наталья Зубаревич. Рамзан Кадыров получил возможность повысить популярность в Чечне, предположили политолог Алексей Малашенко и правозащитница Светлана Ганнушкина.

Как писал "Кавказский узел", Заводской райсуд Грозного удовлетворил иск прокуратуры, обязав компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать "безнадежную к взысканию задолженность населения" - более девяти миллиардов рублей, сообщила 16 января прокуратура Чечни. Решение суда будет обжаловано, заявил сегодня представитель ООО "Газпром-Межрегионгаз".

По этому долгу истек срок давности, а массовые требования газовиков оплатить задолженность "создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения", пояснила прокуратура.

Требования прокуратуры Чечни о списании долгов за газ и мотивировка этих требований - беспрецедентный случай, заявила эксперт в области социально-экономического развития регионов, профессор МГУ Наталья Зубаревич.

По словам Зубаревич, она не слышала прежде о подобном списании долгов жителей региона за газ, тем более под предлогом предотвращения возможных "протестных выступлений". «Это что-то неведомое, такую мотивацию даже представить трудно. Если я правильно понимаю, это можно интерпретировать так: «Пока мы в вас, ребята, стрелять не начали, вы нам все простите». Я назову это словом "шантаж"», - сказала Зубаревич корреспондента «Кавказского узла».

По информации Зубаревич, задолженность республик Северного Кавказа по оплате коммунальных услуг в целом, а не только поставок газа, за период с января по июнь 2018 года составила 20 процентов. Эта тенденция касается не только Чечни, отметила она.

«К примеру, у Ингушетии отношение оплаченных счетов к начисленным составляет 65 процентов, а у Дагестана – 43 процента. У Чечни задолженность приближается к 30 процентам, как и у Кабардино-Балкарии. Больше нигде в стране таких задолженностей нет. Кстати, в Ставропольском крае задолженность по [оплате] ЖКУ – всего 2 процента. Если говорить в среднем по России, то речь идет о 5 процентах», - привела данные Зубаревич.

Исходя из опыта Чечни, Дагестан и Ингушетия, где уровень задолженности выше, также могут в ближайшее время потребовать списания долгов под предлогом возможных бунтов, указала она. «И тогда начнется новая кавказская жизнь: особый режим оплаты для населения СКФО», - сказала Зубаревич.

В практике списания долгов экономист усматривает значительную коррупционную составляющую. «Управляющие организации, занимающиеся сбором платежей, пускают их «налево». Потом начинается переброска ответственности с управляющих компаний на муниципальные власти, а те [ссылаются] на население. Скрыть коррупцию легко, однако очевидно, что и не платят, и воруют при сборе платежей», - сказала Зубаревич.

На беспрецедентный характер судебного решения указал также эксперт в области энергетики Николай Хренков. «Во-первых сумма огромная, а во-вторых уникально объяснение суда. Безнадежные долги списываются, но не в таких количествах, ничего подобного раньше не происходило», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

В России существует коррупционная практика приписывания населению долгов за газ, которая позволяет скрыть потери или хищения топлива, подтвердил он.

«Потери или хищения газа списываются на население. Но в таком случае в основе решения суда, как правило, лежит то, что установлен факт хищения. Если бы суд определил, что не надо требовать оплату, так как это не реальные долги населения, а последствия хищения, тогда можно было бы сказать, что в Чечне применена эта практика. Но в этом случае причина списания долгов – возможность протестов», - объяснил Николай Хренков.

Списание долгов послужит пиару Кадырова

Руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко также назвал беспрецедентной мотивировку решения.

Решение, по словам Малашенко, создает опасный прецедент: вслед за Чечней другие республики Северного Кавказа могут требовать списания долгов со ссылкой на протестные настроения. «Если тема дойдет до Госдумы, где найдутся люди, желающие ее педалировать, федеральный центр окажется в очень сложном положении: придется доказывать, что Северный Кавказ – особый регион, что им «можно», - сказал политолог корреспонденту «Кавказского узла».

Решение о списании долгов принималось при непосредственном участии главы Чечни Рамзана Кадырова, уверен Малашенко. По словам политолога, Кадыров осознает растущую в республике социальную напряженность и стремится ее снять, продемонстрировав одновременно, что «он отстаивает интересы народа», заметил востоковед. «Ситуация на руку Кадырову – он может показать себя смелым и бравым перед федеральным центром, который в данном случае представлен "Газпромом"», - заключил Алексей Малашенко.

Глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина также связала решение о списании долгов Чечни с пиаром Кадырова. Такое решение послужит реальному повышению его популярности, отметила она.

«"Газпром" – организация богатая, перебьется, правительство поможет – налоги увеличили, а Рамзана Кадырова с его командой нужно ублажать», - сыронизировала она.

Несмотря на сомнительную с экономической точки зрения мотивировку, долги Чечни за газ вполне могут быть списаны с одобрения федерального центра, считает правозащитница. "Скорее всего, правительство "Газпрому" восстановит убытки, деньги возьмут из бюджета", - сказала Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Ахмата Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".