"Газпром" отказался простить жителям Чечни многомиллиардные долги

18 января 2019, 13:54

Поставщик газа в Чечне объявил сегодня о намерении обжаловать решение суда, который обязал компанию списать "безнадежную к взысканию" задолженность абонентов.

Как писал "Кавказский узел", 16 января прокуратура Чечни сообщила, что Заводской райсуд Грозного удовлетворил иск, в котором ведомство потребовало обязать компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать "безнадежную к взысканию задолженность населения" - более девяти миллиардов рублей.

По этому долгу истек срок давности, а массовые требования газовиков оплатить задолженность "создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения", пояснила прокуратура.

Решение суда списать многомиллиардные долги в Чечне будет обжаловано, сообщил сотрудник пресс-службы ООО "Газпром-Межрегионгаз".

По его словам, компания не предоставляла суду документы, из которых следовало бы, что эта задолженность "безнадежная к взысканию", пишет сегодня "Интерфакс".

Дату обжалования сотрудник компании не уточнил. На сайтах компаний "Газпром-Межрегионгаз" и "Газпром межрегионгаз Грозный" информация об этом, по состоянию на 13.50 мск, не опубликована.