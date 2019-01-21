Астраханская оппозиция потребовала списать долги за газ по аналогии с Чечней

21 января 2019, 04:43

С запросом о списании долгов за газ и другие услуги ЖКХ в астраханскую прокуратуру обратился депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Шеин. Списать долги населения по газу нужно, "чтобы не создавать в обществе социальную напряженность", считает депутат астраханской думы от ЛДПР Петр Кириллов.

Как писал "Кавказский узел", 16 января прокуратура Чечни сообщила о решении Заводского райсуда Грозного, который обязал компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать более девяти миллиардов рублей задолженности населения за газ. "Газпром" подал апелляционную жалобу на решение Заводского суда. Депутаты фракции КПРФ в парламенте Смоленской области и депутат Государственного совета республики Чувашия Константин Степанов также обратились в прокуратуру с просьбой списать долги за газ, как это сделали в Чечне.

Срок давности по этому долгу истек, а требования газовиков оплатить задолженность "создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения", пояснила прокуратура Чечни.

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Шеин направил запрос в прокуратуру Астраханской области с просьбой поднять в суде вопрос о списании долгов за газ, а также за прочие услуги ЖКХ.

"Прокуратура Чеченской республики выступила с заявлением в интересах неопределенного круга лиц в части аннулирования задолженности потребителей газа в случае, если по данным долгам истекли сроки исковой давности. Суд удовлетворил заявление прокурора республики. Подобное решение представляется абсолютно правильным и рациональным. Пресечение сроков исковой давности предполагает, что поставщик газа уже не обладает правом истребования задолженности в судебном порядке", - написал он в заявлении, которое 20 января приводит астраханское издание "Пункт А".

Олег Шеин попросил прокурора Астраханской области Александра Лычагина "рассмотреть возможность подачи заявления в суд по аннулированию просроченной задолженности по коммунальным услугам, включая газ, электроэнергию, теплоэнергию и воду".

Об аналогичной инициативе сообщил в Facebook депутат от фракции ЛДПР в Думе Астраханской области Петр Кириллов. Он, в частности, написал, что сегодня, 21 января планирует направить обращение "с просьбой выступить в защиту неопределенного круг лиц Астраханской области и призвать "Газпром межрегионгаз Астрахань" списать безнадежную задолженность жителям Астраханской области за газ".

"Сделать это попросим, по аналогии с Чеченской прокуратурой, для того, чтобы не создавать в обществе социальную напряженность. Тем более, что в нашем регионе добывают этот самый газ", - отметил депутат.