Депутаты двух регионов России попросили списать долги за газ по примеру Чечни

19 января 2019, 05:12

С просьбой помочь жителям добиться списания долгов за газ, как это сделали в Чечне, в прокуратуру обратились депутаты Смоленской области и Чувашии.

Как писал "Кавказский узел", 16 января прокуратура Чечни сообщила о решении Заводского райсуда Грозного, который обязал компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать более девяти миллиардов рублей задолженности населения за газ. Представитель ООО "Газпром-Межрегионгаз" заявил, что решение суда будет обжаловано. Это решение станет поводом для других регионов Северного Кавказа выдвинуть аналогичные претензии, считает экономист Наталья Зубаревич. Решение о списании долгов принималось при участии Рамзана Кадырова, это позволит ему повысить популярность в Чечне, отметил политолог Алексей Малашенко.

Срок давности по этому долгу истек, а требования газовиков оплатить задолженность "создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения", пояснила прокуратура.

"Данный правовой случай крайне интересен... Отсюда вопрос — не желает ли прокуратура Смоленской области обратиться с аналогичным иском в защиту своих сограждан?", - написала 18 января газета "Смоленская правда". С запросом к прокурору Смоленской области обратились депутаты фракции КПРФ в региональном парламенте, призвав ее изучить материалы дела суда в Чечне и рассмотреть возможность обратится с аналогичным иском, отмечает издание.

С просьбой простить задолженность за газ жителям Чуваши в прокуратуру также обратился депутат Государственного совета Чувашской республики Константин Степанов. "Чеченская Республика и Чувашская Республика. Так похожи. И в обеих есть миллиардные долги за газ. Ну, в Чечне прокуратура выиграла суд и помогла списать безнадёжные 9 миллиардов, которые негативно сказывались на соцнапряженности граждан. А мы чем хуже? Ничем, поэтому написал обращение прокурору ЧР В. Пословскому и попросил провести аналогичную прокурорскую проверку деятельности филиала", - написал он на своей странице в Facebook.