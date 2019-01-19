19 января 2019, 20:15

Источники сообщили об обысках у начальника газовой компании в Дагестане

Сегодня прошли обыски в доме начальника межрайонного Управления Восточное ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Мурада Муртазалиева, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2018 года в компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" прошли обыски, связанные с незаконными начислениями задолженности абонентам. В декабре 2018 года был задержан, а затем арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, связанного с хищениями природного газа, гендиректор компании Владимир Анастасов.

В ходе обыска силовики изъяли документацию, которую Мурад Муртазалиев хранил дома, пишет сегодня со ссылкой на свои источники «АиФ-Дагестан».

Информацию об обыске в доме Мурада Муртазалиева со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах разместило и «Новое дело». Издание опубликовало фотографию, на которой, предположительно в доме Мурада Муртазалиева, идет обыск с участием силовиков в камуфляжной форме и в масках.

Мурад Муртазалиев является сыном депутата Народного Собрания Дагестана и руководителя территориального отдела Ространснадзора России Муртазали Муртазалиева, отмечает «Новое дело».

На сайтах Следственного управления СКР по Дагестану и МВД Дагестана, а также на сайтах ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», по данным на 20.15 мск 19 января, информации об обыске в доме Мурада Муртазалиева нет.

На тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане" "Кавказский узел" публикует новости об арестах чиновников, обысках и кадровых перестановках в органах власти Дагестана.

Примечание:

"Сотрудник водоканала в Дербенте задержан по делу о взятке", "Родственники чиновника уволены с госслужбы в Дагестан", "Прокуратура Дагестана нашла необоснованный долг за газ на 422 миллиона".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

19 января 2019, 21:05

  • Новая канатная дорога открыта в Гудаури

    Канатная дорога Коби-Гудаури официально открыта сегодня на горнолыжном курорте Грузии. Этой канатной дорогой смогут пользоваться не только туристы, но и местные жители в период закрытых дорог.

19 января 2019, 20:15

19 января 2019, 19:27

19 января 2019, 19:19

19 января 2019, 18:57

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Архив новостей
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Новости

Все новости