Источники сообщили об обысках у начальника газовой компании в Дагестане

19 января 2019, 20:15

Сегодня прошли обыски в доме начальника межрайонного Управления Восточное ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Мурада Муртазалиева, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2018 года в компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" прошли обыски, связанные с незаконными начислениями задолженности абонентам. В декабре 2018 года был задержан, а затем арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, связанного с хищениями природного газа, гендиректор компании Владимир Анастасов.

В ходе обыска силовики изъяли документацию, которую Мурад Муртазалиев хранил дома, пишет сегодня со ссылкой на свои источники «АиФ-Дагестан».

Информацию об обыске в доме Мурада Муртазалиева со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах разместило и «Новое дело». Издание опубликовало фотографию, на которой, предположительно в доме Мурада Муртазалиева, идет обыск с участием силовиков в камуфляжной форме и в масках.

Мурад Муртазалиев является сыном депутата Народного Собрания Дагестана и руководителя территориального отдела Ространснадзора России Муртазали Муртазалиева, отмечает «Новое дело».

На сайтах Следственного управления СКР по Дагестану и МВД Дагестана, а также на сайтах ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», по данным на 20.15 мск 19 января, информации об обыске в доме Мурада Муртазалиева нет.

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