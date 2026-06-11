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10:55, 11 июня 2026

Инженер Геджухского водохранилища в Дагестане переведен под домашний арест

Геджухское водохранилище. Фото: https://riadagestan.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд по делу о прорыве плотины в Дагестане смягчил меру пресечения и перевел под домашний арест инженера, отвечавшего за безопасную эксплуатацию водохранилища.

Как писал "Кавказский узел", инженер коммерческой организации, которая отвечала за безопасность плотины Геджухского водохранилища (ООО "ДЗИВ-2"), 12 апреля был арестован на два месяца. Геджухское водохранилище содержалось в ненадлежащем состоянии, эксплуатирующая организация не приняла мер при угрозе прорыва плотины, считает следствие. Также в апреле суд отправил под домашний арест гендиректора одной из структур Дербентского завода игристых вин, эксплуатировавшей водохранилище. 

В Дербентском районе Дагестана 6 апреля произошло разрушение Геджухской плотины, более 350 жителей из поселка Мамедкала и прилегающих сел было эвакуировано. Поток воды смыл с трассы несколько автомобилей, в результате погибли как минимум четыре человека. Общее число жертв наводнения в Дагестане достигло шести.

Суд смягчил меру пресечения инженеру, отвечавшему за безопасную эксплуатацию Геджухского водохранилища в Дагестане. Его перевели под домашний арест. Об этом сообщает «РИА Дагестан».

В апреле по уголовному делу, возбужденному после разрушения плотины Геджухского водохранилища, был задержан и заключен под стражу до 10 июня инженер ООО "ДЗИВ-2", ответственный за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооруженируководитель объединенной пресс-службы судов республики Зарема Мамаева.

"Советский районный суд Махачкалы в рамках продления меры пресечения инженеру назначил ему домашний арест до 7 июля 2026 года", – сказала Мамаева РИА «Новости".

Согласно материалам дела, арендатор и эксплуатирующая организация ГТС, несмотря на зафиксированный в декларации безопасности неудовлетворительный уровень состояния сооружений и многочисленные нарушения, не устраняла недостатки, а во время масштабных паводков не приняла меры безопасности. Это, по версии следствия, привело 5 апреля к разрушению Геджухской плотины, масштабному затоплению территорий, гибели пяти человек и причинению крупного материального ущерба.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Наибольший ущерб стихия нанесла Дагестану и Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". 

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