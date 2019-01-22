"Газпром" назвал вбросом данные о списании миллиардных долгов в Чечне

22 января 2019, 10:12

В решении суда о списании долгов жителей Чечни за газ сумма в 9 миллиардов рублей не фигурирует, сообщил 21 января "Газпром межрегионгаз Грозный". Прокуратура республики удалила сумму задолженности из пресс-релиза о судебном решении.

Как писал "Кавказский узел", 16 января прокуратура Чечни сообщила о том, что Заводской райсуд Грозного удовлетворил иск ведомства, обязав компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать "безнадежную к взысканию задолженность населения" в размере более 9 миллиардов рублей. После этого в прокуратуры регионов с запросами о списании долгов за услуги ЖКХ по аналогии с Чечней обратились депутаты Астраханской и Смоленской областей, Башкирии и Чувашии. Пресс-секретарь президента России назвал просьбу региональных депутатов списать долги за газ "сложным вопросом".

По долгу за газ в Чечне истек срок давности, а требования газовиков оплатить задолженность "создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения", пояснила свою позицию прокуратура республики. ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" обжаловало решение суда. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни и юристы заявили, что списание возникшей задолженности едва ли коснется простых людей.

Сумма в 9 миллиардов рублей не фигурирует в решении суда, сообщил 21 января заместитель гендиректора по реализации газа "Газпром межрегионгаз Грозный" Рустам Амерханов.

"В резолютивной части [решения суда сумма] не указана вообще, даже не знаю, откуда она могла появиться. Сумму мы не озвучивали, ее никто не озвучивал. Формулировка в решении суда: "Обязать "Газпром межрегионгаз Грозный" применить методику по списанию безнадежной дебиторской задолженности", - сказал Рустам Амерханов, предположив, что появление суммы в 9 миллиардов было "информационным вбросом", сообщило ТАСС.

21 января ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" сообщило на своем сайте, что решение Заводского райсуда Грозного касается задолженности населения, образовавшейся с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года. Размер этой задолженности составляет 9,353 миллиарда рублей. При этом общий объем просроченной задолженности населения Чечни за газ по состоянию на 1 декабря 2018 года составил 13,2 миллиарда рублей.

Жалоба на решение Заводского райсуда уже находится в Верховном суде Чечни, уточнил Амерханов. "Аргументы в апелляции: первое - наличие дебиторской задолженности не является основанием для ее списания, второе - органы прокуратуры не могут вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов, а газовая компания является действительно хозяйствующим субъектом. Одного из этих оснований достаточно для того, чтобы суд счел наши доводы серьезными", - процитировало Амерханова агентство.

Официальный релиз, опубликованный 16 января на сайте прокуратуры Чечни, позже был отредактирован, в обновленной версии сообщения, озаглавленного "По иску прокурора суд обязал ответчика списать безнадежную к взысканию задолженность населения за газ", сумма долга не указана.

Сумма в 9 миллиардов удалена и из текста пресс-релиза. "В результате незаконного бездействия ответчика нереальная к взысканию задолженность населения за природный газ в установленном порядке не была списана", - говорится в новой версии сообщения.

При этом в кэше сохранилась прежняя версия публикации с заголовком "По иску прокурора суд обязал ответчика списать безнадежную к взысканию задолженность населения за газ на сумму более 9 млрд рублей". "В результате незаконного бездействия ответчика нереальная к взысканию задолженность населения за природный газ, превышающая 9 млрд рублей, в установленном порядке не была списана", - сказано в первоначальной версии пресс-релиза.

Прокуратура Чечни пока не прокомментировала на своем сайте изменения в публикации.