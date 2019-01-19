"Газпром" обжаловал решение списать долги жителей Чечни

19 января 2019, 17:46

Власти Чечни решили дождаться вступления в законную силу решения суда о списании долгов жителей республики за газ, сообщила 18 января прокуратура. Эти долги копились, когда Грозный "лежал в руинах", пояснили член Общественной палаты Мансур Солтаев и депутат Шамсаил Саралиев. Число регионов, где по примеру Чечни просят списать долги за газ, выросло до четырех.

Как писал "Кавказский узел", 16 января прокуратура Чечни сообщила о решении Заводского райсуда Грозного, который обязал компанию "Газпром межрегионгаз Грозный" списать более девяти миллиардов рублей задолженности населения за газ. Представитель ООО "Газпром-Межрегионгаз" заявил, что решение суда будет обжаловано.

Срок давности по этому долгу истек, а требования газовиков оплатить задолженность "создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения", пояснила ранее прокуратура.

ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» подало апелляционную жалобу на решение Заводского райсуда Грозного, сообщила 18 января прокуратура Чечни.

Руководитель надзорного ведомства Шарпудди Абдул-Кадыров принял участие в состоявшемся в этот день оперативном совещании при главе правительства Чечни по вопросу списания безнадежной к взысканию задолженности населения за газ. На совещании Абдул-Кадыров пояснил, что дебиторская задолженность за поставленный населению газ, которую суд постановил списать, числится за период времени до 30 ноября 2015 года.

Прокурор отметил, что в силу требований федерального законодательства срок исковой давности по указанной задолженности истек, а в ООО «Газпром межрегионгаз» утверждена методика, предусматривающая механизм списания такой задолженности. Также Шарпудди Абдул-Кадыров подчеркнул, что в требовании о списании долгов за газ с населения Чечни речь не идет о предоставлении жителям республики каких-либо льгот и дополнительных преференций в вопросах списания их долгов.

По итогам совещания его участники пришли к мнению о реализации механизма списания задолженности, срок исковой давности по которой истек, при вступлении решения суда в законную силу, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Чечни от 18 января.

Мансур Солтаев и Шамсаил Саралиев сочли обоснованным списание долгов за газ с жителей Чечни

Решение Заводского райсуда Грозного о списании долгов за потребление газа с местных жителей поддержал член Общественной палаты России, председатель комиссии по ЖКХ строительству и дорогам Мансур Солтаев.

«В данном случае применился стандартный срок исковой давности, предусмотренный Гражданским кодексом РФ — три года, а точнее Гражданский Кодекс РФ, статья 196... Общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса», - заявил Мансур Солтаев.

Также он отметил, что задолженность, которую суд постановил списать, накопилась в то время, когда население Чечни находилось в тяжелой материальной и экономической обстановке. «Задолженность в размере более 9 млрд рублей накопилась тогда, когда в начале двухтысячных годов население республики было в тяжелой материальной и экономической обстановке из-за прошедших в регионе военных кампаний. Также на то время население не было трудоустроено и процент безработицы превышал 70%. Сейчас в последние годы в республике, жители исправно платят за газ и электричество»,- подчеркнул Мансур Солтаев.

По его словам, практика списания долгов за ЖКХ и коммунальные услуги за сроком давности в Российской Федерации уже практикуется не первый год. «В 2017 году приставы списали 2,2 трлн рублей безнадежных долгов россиян Это на 16% больше, чем годом ранее. И я хочу заявить, что районный суд Чеченской Республики исполнил требование законодательства РФ», - заявил Мансур Солтаев, слова которого приводит сегодня агентство «Грозный-Информ».

С Солтаевым согласен и депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», первый зампред Комитета по делам национальностей Шамсаил Саралиев. Он также указал на то, что задолженность жителей Чечни за газ в размере более 9 млрд рублей накопилась тогда, «когда Грозный лежал в руинах и его бомбили, а счетчик газа крутился».

«Как житель Грозного помню, что весь город был освещен факелами, газ шел непрерывно. Вся инфраструктура была разрушена, но начисления происходили, а людей не было ни в городе, ни в районах. Население этот газ не использовало, поэтому мы считаем необоснованными эти долги», — заявил депутат.

Он также отметил, что в мирное время жители Грозного исправно платили и продолжают платить за газ и электричество. «Совершенно обоснованное решение, на наш взгляд», - подчеркнул Шамсаил Саралиев в интервью, опубликованном 18 января на YouTube-канале «Дума ТВ».

Растет число регионов, где по примеру Чечни просят списать долги за газ

С просьбой о списании долгов за газ, как это сделали в Чечне, в прокуратуру Башкирии обратился депутат местного парламента Дмитрий Чувилин.

"Очень рад, что прокуратура Чеченской республики сумела добиться справедливости и выиграла в суде иск к "Газпрому" о списании с жителей республики 9 миллиардов долгов за газ. Я оставаться в стороне не намерен и поэтому сегодня составил депутатский запрос прокурору республики Башкортостан Андрею Ивановичу Назарову, чтобы башкирская прокуратура, так же как и их чеченские коллеги, обратилась в суд и списала с наших жителей все долги. Уверен, что справедливость и законность восторжествует и у нас", - написал Чувилин 18 января на странице «Депутат ГС-РБ Дмитрий Александрович Чувилин» в соцсети «Вконтакте».

Здесь же депутат разместил фото своего депутатского запроса в прокуратуру.

Решение о списании долгов принималось при участии Рамзана Кадырова, это позволит ему повысить популярность в Чечне, отметил политолог Алексей Малашенко. Решение о списании долгов жителей Чечни станет поводом для других регионов Северного Кавказа выдвинуть аналогичные претензии, считает экономист Наталья Зубаревич.

Еще одно обращение о списании долгов за газ размещено на сайте change.org. Правда, его автор адресовал просьбу губернатору Ростовской области.

«В Ростовской области, как и во многих других регионах России существуют задолженности за услуги ЖКХ. Одна часть из них - долг за газ! Инфляция растет, цены увеличиваются, народ не может платить по таким тарифам! Россия - богатейшая страна! Фундамент государства - природные ресурсы! Считаю, что имеющаяся задолженность является безнадежной, а попытки ее взыскать создают в обществе социальную напряжённость», - написала автор размещенной 18 января петиции «Простите долг за газ жителям Ростовской области». К 17.45 мск 19 января под ней поставлено 65 подписей.

Напомним, 18 января с просьбой помочь жителям добиться списания долгов за газ, как это сделали в Чечне, в прокуратуру также обратились депутаты Смоленской области и Чувашии.