Полиция отчиталась о борьбе с воровством газа в Кабардино-Балкарии

17 сентября 2019, 23:01

С начала 2019 года в Кабардино-Балкарии возбуждено 123 уголовных дела в связи с повторным незаконным подключением к газопроводам, сообщило сегодня МВД республики.

Как писал "Кавказский узел", в середине июля "Газпром межрегионгаз" заявил, что более 88 миллионов кубометров газа было похищено потребителями в регионах СКФО в первом полугодии из-за незаконных врезок и махинаций с приборами учета. По данным компании, чаще всего нелегально подключаются к газопроводам жители Ингушетии и Дагестана, а в работу приборов учета чаще всего вмешиваются в Северной Осетии и в Кабардино-Балкарии.

"Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий [...] выявлены факты повторного самовольного подключения к газосети, по 123 из которых возбуждены уголовные дела", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Главного управления МВД России по Кабардино-Балкарии.

В ведомстве напомнили, что самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа в первый раз влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Если в течение года будет зафиксировано повторное самовольное подключение, нарушитель будет привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 215.3 УК России. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, предполагает лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, в конце июня бывший руководитель районной газовой службы в Кабардино-Балкарии был заподозрен в злоупотреблении полномочиями, после того как абонентам было необоснованно начислено почти 4,3 миллиона рублей за потребление газа.