29 июня 2019, 20:52

Начальник газовой службы в Кабардино-Балкарии заподозрен в необоснованных начислениях абонентам  

Бывший руководитель районной газовой службы в Кабардино-Балкарии заподозрен в злоупотреблении полномочиями после того, как абонентам было необоснованно начислено почти 4,3 миллиона рублей за потребление газа, сообщило сегодня МВД.

По данным ведомства, в 2017-2018 годах начальник территориального участка газовой службы Урванского района давал указания своим подчиненным завышать показания приборов учета потребленного газа абонентов, чтобы скрыть потери газа. В результате абонентам необоснованно были начислены почти 4,3 миллиона рублей, сообщило МВД по Кабардино-Балкарии.

Бывший начальник газовой службы подозревается по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), предусматривающей наказание, в том числе, в виде лишения свободы сроком до четырех лет, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что "Газпром" заявил о планах отключить от газа более 350 домов в Кабардино-Балкарии. В Нальчике проводятся рейды по частным домовладениям-должникам, в списке на отключение 352 абонента, сообщили в компании.

Примечание:

"Приставы в Чечне отчитались о взыскании 6 млн рублей долгов за услуги ЖКХ", "Кремль отреагировал на просьбу регионов списать долги за газ по примеру Чечни".,"МВД подтвердило задержание руководителя газовой компании в Дагестане".

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