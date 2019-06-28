"Газпром" заявил о планах отключить от газа более 350 домов в Кабардино-Балкарии

28 июня 2019, 15:08

В Нальчике специалисты ООО "Газпром межрегионгаз" проводят рейды по частным домовладениям-должникам. В списке на отключение 352 абонента, сообщили в компании.

Как писал "Кавказский узел", "Газпром" в мае 2019 года сообщил, что основная доля долгов за газ в стране приходится на жителей северокавказских республик и составляет 89% от всей задолженности населения перед компанией. На втором месте находятся потребители газа, проживающие в Южном федеральном округе, задолжавшие 3,17 миллиарда рублей.

15,8 миллиарда рублей задолженности Северного Кавказа приходится на теплоснабжающие организации и 68,6 миллиарда рублей - это долги жителей, говорится в презентации. "Газпром", опубликованной в мае. Главной причиной задолженности республик Северного Кавказа в том числе и за газ глава Минкавказа Сергей Чеботарев, комментируя сообщение "Газпрома", назвал теневую экономику.

В списке "Газпром межрегионгаз" на отключение 352 домовладения с суммой задолженности по каждому абоненту от 50 до 400 тысяч рублей. передает РИА КБР в пятницу со ссылкой на пресс-службу ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик».

В компании уточнили, что по данным на 1 июня из 80 тысяч потребителей газа в Нальчике 2554 абонента относятся к категории крупных должников с суммой долга более 50 тысяч рублей. 708 абонентов, проживающих в столице республики, имеют задолженность, превышающую 100 тысяч рублей каждый.

"Неоднократные уведомления о необходимости погашения долга перед поставщиком газа данной категорией граждан игнорируются, от общения с сотрудниками абонентских служб должники уклоняются различными способами", - цитирует агентство представителя пресс-службы компании.

Если потребитель все же отказывается платить, то информацию о нем передают в правоохранительные органы, далее должнику грозит суд и отключение газа, добавили в пресс-службе.

Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" Залим Вороков отмечает, что для абонентов, которые в силу различных обстоятельств не могут расплатиться вовремя, газовая компания применяет систему соглашений о реструктуризации задолженности сроком до полугода, с первоначальной оплатой в размере от 30 до 50 процентов от суммы долга, говорится в релизе, размещенном сегодня на сайте ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик".

"Для этого потребителю необходимо обратиться с соответствующим заявлением в абонентский отдел нашей компании по месту жительства", - приводятся в релизе слова гендиректора.

Отмечается, что с начала текущего года по городскому округу Нальчик должникам компанией направлено 3415 уведомлений о предстоящем отключении, 240 абонентов погасили долг до отключения. Со 137 заключены соглашения о рассрочке оплаты задолженности на сумму 6,476 млн рублей. Подано и принято к рассмотрению 1351 исковое заявление о взыскании долга на сумму 37,6 млн рублей. Судами уже вынесено 401 решение о взыскании задолженности на общую сумму 14,1 млн рублей.