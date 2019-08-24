Скриншот публикации о взрыве газа. https://www.instagram.com/p/B1h2nxNHsmj/?utm_source=ig_embed

24 августа 2019, 11:49

Два жителя Кабардино-Балкарии пострадали при взрыве газа

Мужчина и женщина доставлены с ожогами в больницу Баксана после взрыва газа и пожара в частном доме, сообщило МЧС.

Взрыв произошел сегодня около 4 часов утра на летней кухне частного домовладения. Последовавший за взрывом пожар охватил 50 квадратных метров, информировало ведомство.

"Пострадали 2 человека (мужчина 1960 г. р. и женщина 1965 г. р.), с ожогами различной степени тяжести они госпитализированы в ЦРБ г. Баксан", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 мая дом Ангелины Чочаевой в Черекском районе Кабардино-Балкарии взорвался и сгорел во время работ на газопроводе. Женщина считает причиной пожара утечку газа и намерена добиваться компенсаций от газовой компании.

Примечание:

"Погорельцы в Железноводске предложили восстановить дом после пожара", "4,2 миллиона выделены жильцам дома в Чистоозерном после взрыва", "Власти пообещали погорельцам в Тисси-Ахитли деньги на новые дома".

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