Два жителя Кабардино-Балкарии пострадали при взрыве газа

24 августа 2019, 11:49

Мужчина и женщина доставлены с ожогами в больницу Баксана после взрыва газа и пожара в частном доме, сообщило МЧС.

Взрыв произошел сегодня около 4 часов утра на летней кухне частного домовладения. Последовавший за взрывом пожар охватил 50 квадратных метров, информировало ведомство.

"Пострадали 2 человека (мужчина 1960 г. р. и женщина 1965 г. р.), с ожогами различной степени тяжести они госпитализированы в ЦРБ г. Баксан", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 мая дом Ангелины Чочаевой в Черекском районе Кабардино-Балкарии взорвался и сгорел во время работ на газопроводе. Женщина считает причиной пожара утечку газа и намерена добиваться компенсаций от газовой компании.