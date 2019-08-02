Труба подачи газа в жилой дом. Фото Нины Туманвой для "Кавказского узла"

02 августа 2019, 09:55

Жители двух сел в Кабардино-Балкарии остались без газа после аварии

Подача газа жителям двух сел в Чегемском районе прекращена сегодня после аварии на газопроводе, сообщило МЧС.

По данным ведомства, информации об инциденте поступила в спасательную службу сегодня около 8.00 мск.  «В Чегемском районе нарушена целостность участка газопровода … через реку Чегем», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте кабардино-балкарского управления МЧС.

Под отключения попали жители сел Булунгу и Эль-Тюбю. Устранить последствия аварии спасатели планируют сегодня к 18.00 мск, отмечается в сообщении.

По данным переписи 2010 года, размещенным на сайте Росстата, в селе Булунгу  проживало 875 человек, в селе Эль-Тюбю – 296 человек.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае жительница Черекского района Кабардино-Балкарии Ангелина Чочаева обвинила в возгорании ее дома местную газовую компанию, которая накануне пожара, 23 апреля, отключала газоснабжение ради профилактических работ.  Женщина считает причиной пожара утечку газа и намерена добиваться компенсаций от газовой компании.

Примечание:

"Более четырех тысяч жителей Дагестана остались без газа", "Газпром" назвал жителей СКФО самыми злостными неплательщиками", "Более 6000 потребителей в Ростовской области остались без газа из-за долгов".

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