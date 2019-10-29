Организаторы AniDag отметили снижение агрессии к участникам аниме-фестиваля

29 октября 2019, 23:15

На единичный характер агрессии и возмущения к участникам ежегодного аниме-фестиваля AniDag, который в 2018 году был сорван из-за угроз, указала организатор мероприятия Саида Тучалова. Зрители фестиваля отметили его разнообразную программу и предоставленную возможность самореализации для дагестанской молодежи.

Как писал "Кавказский узел", аниме-фестиваль AniDag, прошедший 20 октября в Дагестане, вызвал большой интерес зрителей. Было продано свыше 400 билетов на мероприятие. "В театре были заполнены даже балконы, люди стояли в рядах", - написал журналист Владимир Севриновский.



25 ноября 2018 года аниме-фестиваль AniDag в Аварском театре в Махачкале был сорван. По словам журналистки Светланы Анохиной, дирекцию театра и организаторов засыпали угрозами. По информации активиста Марата Исмаилова, во время конфликта как минимум одна участница фестиваля получила травмы. В сентябре 2019 года администратор Instagram-сообщества "Имамат Дагестана" Ахмад Исрапилов получил условный срок за призывы к срыву аниме-фестиваля в Махачкале.



Фестиваль азиатской культуры AniDag-2019 прошел в Кумыкском театре в Махачкале, написал 22 октября «Дагестанская правда» на своем сайте. По данным издания, в программу мероприятия была включена ярмарка, где посетители могли приобрести книги, легкую одежду и атрибуты азиатской культуры, а также мастер-классы, выставки, фотозоны и игровые точки. Кроме того, в рамках фестиваля состоялся традиционный концерт с танцевальными и песенными номерами, а также конкурсы по номинациям: лучший рисунок, музыкальный аниме-видеоклип и косплей – создание образа одного или нескольких аниме-персонажей.

После проведения восьмого аниме-фестиваля AniDag некоторые пользователи в соцсетях начали высказывать свое возмущение, но оно не носило массовый характер, рассказала организатор мероприятия Саида Тучалова. «В директ (соцсети) мне, как организатору, написал недовольство только один человек. Но это не было угрозой или оскорблением. В основном недовольство высказывалось под различными постами в разных пабликах в соцсетях. Но после того как мы стали им отвечать, они прекратили оставлять комментарии», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Тучалова.

По ее словам, она не ожидала, что фестиваль вызовет такой интерес у публики с учетом того, что информация о дате и месте проведения очередного мероприятия держалась в секрете. «Из-за того шума, который был вокруг нашего фестиваля в прошлом году, многие узнали о нем. Потому что обсуждали мы фестиваль в закрытых группах, не афишировали широко. Те, кто не сидел в этих группах, или у кого не было друзей в них, не знали ничего о нем. А после всего того ажиотажа о нем узнали уже многие», - сообщила Тучалова.

Причиной конфликта вокруг фестиваля в 2018 году стали попавшие в сеть кадры с репетиции программы: они вызвали негативную реакцию у консервативно настроенной молодежи, а руководство театра обвинило организаторов фестиваля в обмане и отменило мероприятие, опасаясь погромов.



При этом, участников и зрителей фестиваля в этом году, по словам Тучаловой, было меньше, чем было заявлено в прошлом. «Возможно, многие родители не захотели отпускать детей. Но все равно зал, вмещающий около 450 человек, был полон», - пояснила она.

Для предотвращения возможности срыва фестиваля, его безопасность обеспечивали как сотрудники МВД Дагестана, так и частное охранное предприятие, пояснила Тучалова. «Опасения, что его могут в очередной раз сорвать у нас, конечно, были. Но в этот раз сотрудники полиции свою работу провели профессионально. Не знаю, были ли они довольны сами происходящим, но нам не высказывали свое мнение... Они следили за порядком не только в самом здании, но и ходили вокруг театра на улице», - отметила организатор.

Работу сотрудников полиции на фестивале в этом году отметила также журналист Патимат Амирбекова. По ее словам, на входе в здание театра были установлены рамки металлоискателей и у всех проверяли, имеются ли при них запрещенные предметы.

Корреспондент также отметила разнообразную программу фестиваля, а также указала на отсутствие агрессивно настроенных людей. «На фестиваль пришли только те, кто интересовался корейской и японской культурой. Видно было, что они все этим увлекаются, на конкурс они принесли костюмы анимэ-героев, рисунки. Около трех часов продлилась ярмарка. Агрессивно настроенных никого не было», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Амирбекова.

27 марта Советский райсуд Махачкалы начал рассматривать иск к МВД, связанный с тем, что силовики пропустили в здание Аварского театра агрессивно настроенных людей и не мешали им оскорблять участников аниме-фестиваля, заявили в суде истцы. Представитель МВД назвал претензии бездоказательными.



На снижение уровня агрессии к участникам аниме-фестиваля одновременно повлияло несколько факторов, считает журналист и один из зрителей мероприятия Светлана Анохина. «В первую очередь то, что одному из администраторов Instagram-пабликов (присудили) два года […] К тому же [для обеспечения порядка] привлекли сотрудников полиции, которые грамотно выполняли свои обязательства. На фестивале присутствовали взрослые мужчины и женщины, которые готовы были бы дать отпор в случае попыток сорвать фестиваль», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Анохина.

По ее словам, все пришедшие на фестиваль принимали в нем активное участие. «Детей было очень много. И разделить их на участников и зрителей было уже невозможно. Все они резвились, интересовались выставленными на продажу сувенирами и фотографировались с персонажами, участвовали в играх. Это все продолжалось около трех часов, до 15 мск, когда началась концертная программа. Была викторина и нужны были две команды, так дети ломились на сцену, чтобы принять в ней участие», - рассказала журналист.

Светлана Анохина также отметила отсутствие недовольных и возмущённых людей. «Никто и близко не появился. Нам и не нужно было столкновение. Нам только хотелось, чтобы дети радовались, проводили свой фестиваль», - сказала Анохина.

Зрители и участники фестиваля рассказали о возможностях, которые дает проведенный аниме-фестиваль. «Я в восторге, дети в восторге. Это одно из немногих мероприятий в Дагестане, где дети могут прикоснуться к другой культуре, они могут самореализоваться..», - процитировало 22 октября мать двух подростков – участников фестиваля Зельвиру издание «Кавказ. Реалии».

Родители двух других участниц AniDag, по их словам, также высказались положительно о мероприятии. «Родители рады, что я занимаюсь чем-то, кроме работы», - заявила Лейла.

«Родители (относятся) хорошо. Мама мне помогла деньгами Она хорошо к этому относится, она сама хотела прийти, просто не получилось с работой», - привело издание слова 17-летней Камиллы.