Скриншот поста Владимира Севриновского в Facebook https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157908479429407&set=a.10150266971129407&type=3

20 октября 2019, 23:46

Травля участников AniDag привлекла внимание к фестивалю

Аниме-фестиваль AniDag, участники которого в прошлом году столкнулись с насилием и угрозами, вызвал большой интерес зрителей. Все билеты на мероприятие были проданы.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября 2018 года аниме-фестиваль AniDag в Аварском театре в Махачкале 25 ноября, был сорван. По словам журналистки Светланы Анохиной, дирекцию театра и организаторов засыпали угрозами. По информации активиста Марата Исмаилова, во время конфликта как минимум одна участница фестиваля получила травмы. В сентябре 2019 года администратор Instagram-сообщества "Имамат Дагестана" Ахмад Исрапилов получил условный срок за призывы к срыву аниме-фестиваля в Махачкале.

Причиной конфликта вокруг фестиваля стали попавшие в сеть кадры с репетиции программы: они вызвали негативную реакцию у консервативно настроенной молодежи, а руководство театра обвинило организаторов фестиваля в обмане и отменило мероприятие, опасаясь погромов.

Участники и зрители аниме-фестиваля делятся в впечатлением в социальных сетях, отмечая возросшую популярность мероприятия. Об угрозах и иных провокациях никто из них не сообщает.

"АниДаг 2019 прошел на отличненько! [...] Свыше 400 билетов было, раскуплены все", - написала дагестанская журналистка Светлана Анохина в Facebook.

Журналистка иронично поблагодарила тех, кто на фоне прошлогоднего скандала высказывался против проведения фестиваля. "Так, теперь все ясно. Анохина организовала в прошлом году разгон "манифестации", чтобы в этом году продать 400 билетов!", - пошутил Шамиль Муртазалиев.

"В следующий раз мне тоже сообщите об этом мероприятии, я видео сниму, если там разрешается", - написал в комментарии к посту Мурад Манапов.

Журналист Владимир Севриновский, побывавший на фестивале, также отметил большой интерес зрителей к мероприятию. "Сегодня в Махачкале прошел фестиваль "АниДаг" - тот самый, которые здешние псевдоморалисты разогнали год назад. Зато благодаря такой рекламе о дагестанском аниме узнало столько народу, что теперь случился аншлаг. В театре были заполнены даже балконы, люди стояли в рядах", - написал он.

Севриновский отметил, что именно "псевдоморалисты" побудили его познакомиться с любителями аниме в Дагестане. "Отличные ребята. Молодая, веселая энергия, бьющая через край. Сложные номера, подготовленные на чистом энтузиазме, без гонораров и стоящих над душой педагогов. Очень рад, что познакомился с этим движением, пусть и при не самых радостных обстоятельствах", - добавил журналист.

О "полном аншлаге" написала и зрительница фестиваля Элинка Гдынкская. "Я стояла на своих двух из-за того, что уже не было мест. На сцене - танцы, песни, конкурсы. Ребята очень постарались", - говорится в посте на ее странице в Facebook.

Несколько участников фестиваля опубликовали в Instagram свои фотографии с мероприятия. О проблемах или агрессии в свой адрес никто из них по состоянию на 23.45 мск 20 октября не сообщил.  "В этом году все вышло просто замечательно!" - написал пользователь соцсети siiron_dark.

Примечание:

"Организаторы фестиваля AniDag пояснили суду причину иска к МВД Дагестана", "Участники митинга в Москве раскритиковали запрет аниме-фестиваля в Дагестане", "Дело о травле артистов в Дагестане обеспокоило борцов за нравственность".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 октября 2019, 01:04

20 октября 2019, 22:46

20 октября 2019, 21:46

20 октября 2019, 21:32

20 октября 2019, 20:51

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи