Травля участников AniDag привлекла внимание к фестивалю

20 октября 2019, 23:46

Аниме-фестиваль AniDag, участники которого в прошлом году столкнулись с насилием и угрозами, вызвал большой интерес зрителей. Все билеты на мероприятие были проданы.

Как писал "Кавказский узел", 25 ноября 2018 года аниме-фестиваль AniDag в Аварском театре в Махачкале 25 ноября, был сорван. По словам журналистки Светланы Анохиной, дирекцию театра и организаторов засыпали угрозами. По информации активиста Марата Исмаилова, во время конфликта как минимум одна участница фестиваля получила травмы. В сентябре 2019 года администратор Instagram-сообщества "Имамат Дагестана" Ахмад Исрапилов получил условный срок за призывы к срыву аниме-фестиваля в Махачкале.

Причиной конфликта вокруг фестиваля стали попавшие в сеть кадры с репетиции программы: они вызвали негативную реакцию у консервативно настроенной молодежи, а руководство театра обвинило организаторов фестиваля в обмане и отменило мероприятие, опасаясь погромов.

Участники и зрители аниме-фестиваля делятся в впечатлением в социальных сетях, отмечая возросшую популярность мероприятия. Об угрозах и иных провокациях никто из них не сообщает.

"АниДаг 2019 прошел на отличненько! [...] Свыше 400 билетов было, раскуплены все", - написала дагестанская журналистка Светлана Анохина в Facebook.

Журналистка иронично поблагодарила тех, кто на фоне прошлогоднего скандала высказывался против проведения фестиваля. "Так, теперь все ясно. Анохина организовала в прошлом году разгон "манифестации", чтобы в этом году продать 400 билетов!", - пошутил Шамиль Муртазалиев.

"В следующий раз мне тоже сообщите об этом мероприятии, я видео сниму, если там разрешается", - написал в комментарии к посту Мурад Манапов.

Журналист Владимир Севриновский, побывавший на фестивале, также отметил большой интерес зрителей к мероприятию. "Сегодня в Махачкале прошел фестиваль "АниДаг" - тот самый, которые здешние псевдоморалисты разогнали год назад. Зато благодаря такой рекламе о дагестанском аниме узнало столько народу, что теперь случился аншлаг. В театре были заполнены даже балконы, люди стояли в рядах", - написал он.

Севриновский отметил, что именно "псевдоморалисты" побудили его познакомиться с любителями аниме в Дагестане. "Отличные ребята. Молодая, веселая энергия, бьющая через край. Сложные номера, подготовленные на чистом энтузиазме, без гонораров и стоящих над душой педагогов. Очень рад, что познакомился с этим движением, пусть и при не самых радостных обстоятельствах", - добавил журналист.

О "полном аншлаге" написала и зрительница фестиваля Элинка Гдынкская. "Я стояла на своих двух из-за того, что уже не было мест. На сцене - танцы, песни, конкурсы. Ребята очень постарались", - говорится в посте на ее странице в Facebook.

Несколько участников фестиваля опубликовали в Instagram свои фотографии с мероприятия. О проблемах или агрессии в свой адрес никто из них по состоянию на 23.45 мск 20 октября не сообщил. "В этом году все вышло просто замечательно!" - написал пользователь соцсети siiron_dark.