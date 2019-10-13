Защита Кочесоко настаивает на прекращении уголовного дела

Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение в отношении черкесского активиста Мартина Кочесоко из-за того, что следствие не дало процессуальную оценку показаниям свидетелей защиты, а ходатайства адвокатов отклонены безосновательно. Защита будет добиваться прекращения уголовного дела на стадии следствия, а если не получится, то в суде.

Кочесоко обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Сам активист заявил, что наркотики ему были подброшены, а причиной его преследования является его общественная деятельность.

Как писал " Кавказский узел ", 7 июня силовики в Нальчике задержали руководителя черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко (в СМИ его фамилия упоминается также как Кочесоков). Ему было предъявлено обвинение в хранении марихуаны. 23 августа Верховный суд Кабардино-Балкарии отпустил Кочесоко под подписку о невыезде, но активист отказался давать ее , согласившись только на явку по вызову следователя. 10 октября стало известно, что дело Кочесоко возвращено на доследование.

Адвокат Тимур Хутов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что поводом для возврата дела на доследование стало то, что следствие не дало процессуальную оценку показаниям свидетелей защиты, а ряд ходатайств адвокатов был отклонен безосновательно. Защита будет добиваться прекращения уголовного дела на стадии следствия, а если не получится, то в суде, сказал он.

Действия адвокатов сумели убедить прокуратуру в наличии явных несостыковок, потому дело Кочесоко отправлено на доследование, считает адвокат Андрей Андреев.

"У нас есть доказательства того, что на Мартина было оказано давление и признание из него выбили. Следов физического насилия на его теле обнаружено не было, но в таких случаях достаточно словесных угроз, или запугивания оружием. А что такие угрозы были, говорит сам Мартин", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Будем надеяться, что с учетом позиции прокуратуры данные доказательства получат процессуальную оценку", - отметил Андреев. Он также рассказал, что Мартин не лишён возможности продолжать общественную деятельность. Это тоже можно уверенно назвать победой защиты".

Адвокат утверждает, что против Мартина Кочесоко разрабатывается уголовное дело, связанное с беспорядками в селе Кенделен в сентябре 2018 года.