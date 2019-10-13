13 октября 2019, 04:18
Защита Кочесоко настаивает на прекращении уголовного дела
Как писал "Кавказский узел", 7 июня силовики в Нальчике задержали руководителя черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко (в СМИ его фамилия упоминается также как Кочесоков). Ему было предъявлено обвинение в хранении марихуаны. 23 августа Верховный суд Кабардино-Балкарии отпустил Кочесоко под подписку о невыезде, но активист отказался давать ее, согласившись только на явку по вызову следователя. 10 октября стало известно, что дело Кочесоко возвращено на доследование.
Кочесоко обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Сам активист заявил, что наркотики ему были подброшены, а причиной его преследования является его общественная деятельность.
Адвокат Тимур Хутов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что поводом для возврата дела на доследование стало то, что следствие не дало процессуальную оценку показаниям свидетелей защиты, а ряд ходатайств адвокатов был отклонен безосновательно. Защита будет добиваться прекращения уголовного дела на стадии следствия, а если не получится, то в суде, сказал он.
Действия адвокатов сумели убедить прокуратуру в наличии явных несостыковок, потому дело Кочесоко отправлено на доследование, считает адвокат Андрей Андреев.
"У нас есть доказательства того, что на Мартина было оказано давление и признание из него выбили. Следов физического насилия на его теле обнаружено не было, но в таких случаях достаточно словесных угроз, или запугивания оружием. А что такие угрозы были, говорит сам Мартин", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".
"Будем надеяться, что с учетом позиции прокуратуры данные доказательства получат процессуальную оценку", - отметил Андреев. Он также рассказал, что Мартин не лишён возможности продолжать общественную деятельность. Это тоже можно уверенно назвать победой защиты".
Адвокат утверждает, что против Мартина Кочесоко разрабатывается уголовное дело, связанное с беспорядками в селе Кенделен в сентябре 2018 года.
19 сентября 2018 года шествие в память о 310-летии Канжальской битвы было остановлено жителями балкарского селения Кенделен, что повлекло стычки и столкновениям между активистами и силовиками. Не менее 45 человек были госпитализированы, еще 120 задержаны. Вскоре был отправлен в отставку глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. В годовщину этих событий "Кавказский узел" опубликовал материал "Кенделен: горы предубеждений или кризис управления", в котором рассказывается о предпосылках и последствиях конфликта.
"Сторона обвинения настаивает на том, что мой подзащитный выступал в качестве организатора. В этом деле также много вопросов. Есть информация, что семье и друзьям Мартина поступают угрозы, принуждающие давать ложные показания", - сказал он.
Защита предположила, что новое дело фабрикуют из-за того, что Мартина дело о наркотиках может развалиться, "а оставить его на свободе не хотят, поэтому стараются всеми силами отправить за решётку".
"В данном уголовном деле есть ряд недоработок со стороны следствия, связанных с тем что оно необоснованно и немотивированно отказывало в ходатайствах защиты", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Науруз Гудов.
По его мнению адвоката, большое влияние на принятие такого решения оказала поддержка общественности.
Участники митинга, проходившего 16 июня в Москве, выразили уверенность, что общественный резонанс способен повлиять на расследование дел в отношении черкесского активиста Мартина Кочесоко.
Гудов сообщил, что Мартин Кочесоко продолжает заниматься общественной деятельностью, и своими повседневными делами, никаких ограничений в этом плане нет.
Адвокат также рассказал, что силовики ссылаются в деле на видеопризнание Маритна Коческого, но оно не может считаться приемлемым доказательством, так как, предположительно, было получено в отсутствие адвоката. "По крайней мере на видео адвоката не видно, и не слышно", - сказал он.
Официальной информации о том, "готовится или ли новое уголовное дело в отношении Кочесоко о его причастности к беспорядкам в Кенделене, и ведётся ли следствие в данном направлении... нет. Но защита не исключает такой вариант, и готовится к нему", - сообщил Гудов.
Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" эксперты заявили, что схема подброса наркотиков применяется силовиками из-за ее простоты и эффективности. Бороться с подбросом наркотиков необходимо через адвоката, заявил полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. "При задержании ни в коем случае нельзя давать показания. Нужно отказываться от подписания документов. Сразу же надо вызвать адвоката, который будет фиксировать все нарушения", - посоветовал он.
Биография Мартина Кочесоко подготовлена "Кавказским узлом". Новости о случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".
Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"