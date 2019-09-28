Правозащитники узнали о подготовке нового обвинения Мартину Кочесоко

28 сентября 2019, 23:16

Дело черкесского активиста Мартина Кочесоко о хранении наркотиков разваливается, и силовики пытаются надавить на участников противостояния в Кенделене, чтобы те оговорили его, утверждают кабардино-балкарские правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", руководитель черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко (Кочесоков) потребовал от следствия возбудить дело на силовиков, которые задержали его по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Защита Кочесоко заявила о фальсификации доказательств по делу о хранении марихуаны.

Верховный суд Кабардино-Балкарии 23 августа отменил Кочесоко домашний арест, активист был отпущен под подписку о невыезде. При этом Кочесоко отказался давать подписку, согласившись только на явку по вызову следователя.

Жалобе Кочесоко на следствие дан ход, однако силовики предпринимают усилия для того, чтобы возбудить против активиста новое уголовное дело, говорится в обращении, подписанном председателем Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерием Хатажуковым, первым заместителем председателя Координационного совета адыгских общественных объединений Муаедом Чеченовым и председателем Конгресса кабардинского народа Асланом Бешто.

Пока в Кабардино-Балкарии идет доследственная проверка действий двух силовиков, которые могли подбросить активисту наркотики, в одном из силовых ведомств "решили сфальсифицировать в отношении Кочесокова М.Х. доказательства совершения преступления по уголовному делу о массовых беспорядках в с. Кенделен", утверждается в обращении.

19 сентября 2018 года шествие в память о 310-летии Канжальской битвы было остановлено жителями балкарского селения Кенделен, это привело к стычкам и столкновениям между активистами и силовиками. Не менее 45 человек были госпитализированы, еще 120 задержаны. Вскоре был отправлен в отставку глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. В годовщину этих событий "Кавказский узел" опубликовал материал "Кенделен: горы предубеждений или кризис управления", в котором рассказывается о предпосылках и последствиях конфликта.

По словам авторов обращения, знакомых Мартина Кочесоко и других людей вынуждают оговорить активиста. "Полагаем, что такими незаконными действиями сотрудники <силовой структуры> продолжают дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в республике и оказывать давление на участников уголовного процесса", - процитировал обращение корреспондент "Кавказского узла". Там также содержится просьба к главе республики Казбеку Кокову и региональному прокурору взять под контроль расследование дела черкесского активиста Мартина Кочесоко.

Дело о хранении наркотиков разваливается, заявил корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник Валерий Хатажуков. "Эти структуры лихорадочно хотят спасти себя. Спустя год после событий в Кенделене они пытаются оказывать давление на людей, чтобы они указали на Мартина как на того, кто призывал к каким-то крайностям", - сказал Хатажуков.

По словам Аслана Бешто, силовики запугивают одного из фигурантов кенделенского дела, добиваясь от него показаний против Кочесоко, информировали сегодня "Кавказ.Реалии".

25 сентября Нальчикский городской суд поместил под домашний арест жителя селения Псыкод Рамазана Молова, обвиненного в травмировании полицейского во время массовых беспорядков в Кенделене. Следствие считает, что год назад из-за него полицейский сломал ногу. Сам Молов утверждает, что оказался на месте столкновений случайно, но был избит силовиками.

На сайте Следственного управления Следкома по Кабардино-Балкарии к 23.00 мск 28 сентября не появилось информации о начале доследственной проверки по жалобе Мартина Кочесоко.

"Кавказским узлом" подготовлена биография Мартина Кочесоко. Новости о случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".