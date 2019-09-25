Пострадавший при беспорядках в Кенделене отправлен под домашний арест

25 сентября 2019, 22:19

Нальчикский городской суд поместил под домашний арест на два месяца жителя селения Псыкод Рамазана Молова, обвиненного в травмировании полицейского во время массовых беспорядков в Кенделене. Следствие настаивало на заключении обвиняемого в следственный изолятор.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября Рамазан Молов обратился к правозащитникам с жалобой на необоснованное уголовное преследование из-за массовых беспорядков в Кенделене. 23 сентября Молов был задержан на 48 часов по делу о причинении тяжкого вреда здоровью полицейского. Следствие считает, что год назад из-за него полицейский сломал ногу. Сам Молов утверждает, что оказался на месте столкновений случайно, но был избит силовиками.

19 сентября 2018 года шествие в память о 310-летии Канжальской битвы было остановлено жителями балкарского селения Кенделен, это привело к стычкам и столкновениям между активистами и силовиками. Не менее 45 человек были госпитализированы, еще 120 задержаны. Вскоре был отправлен в отставку глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. В годовщину этих событий "Кавказский узел" опубликовал материал "Кенделен: горы предубеждений или кризис управления", в котором рассказывается о предпосылках и последствиях конфликта.

На сегодняшнее заседание в Нальчикский городской суд поддержать Молова пришли представили общественных организаций, правозащитники, журналисты и родные, передал присутствовавший в зале суда корреспондент "Кавказского узла".

Следователь попросил заключить Молова под стражу. В ходатайстве следствия, озвученном на заседании, говорилось, что Молов обвиняется в применении к представителю власти насилия, опасного для жизни. 19 сентября 2018 года более 200 человек организовали несанкционированное шествие в районе поселка Кенделен, они были блокированы военнослужащими и сотрудниками полиции, но призывы силовиков разойтись они игнорировали, говорилось в документе.

"Молов, находясь в автомашине "Приора" вишневого цвета, не отреагировал на законное требование сотрудника полиции [...] заглушить двигатель и выйти из машины", - отмечалось в ходатайстве. По версии следователей, "осознавая общественную опасность своих действий (Молов) стал осуществлять движение автомашины назад, причинив тем самым внутрисуставной компрессионный перелом [...] сотруднику полиции".

Следствие полагает, что Молов ремонтировал свой автомобиль после событий 19 сентября 2018 года лишь потому, что стремился скрыть "скрыть следы совершенного им преступления". Молов дал "ложные показания", и "отрицает свою вину", отметило следствие. В ходатайстве говорилось, что обвиняемый был опознан потерпевшим и еще одним свидетелем, сотрудником полиции.

Необходимость взять Молова под стражу следствие обосновало "характером и общественной опасностью совершенного преступления", и тем, что "Молов может скрыться".

В свою очередь, защита просила назначить Молову подписку о невыезде. Адвокат Бэла Даутокова обратила внимание судьи, что к протоколам опознания не были приобщены ее и Молова заявления о нарушениях процедуры опознания. Она также обратила внимание суда, на несостыковки в заключении судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, к материалам дела не приобщены допросы Молова и потерпевшего, проведенные в декабре 2018 года, отметила адвокат.

Следователь не смог ответить на вопрос адвоката, почему вопрос о задержании Молова встал через год после событий. Он лишь указал, что работает "по этому делу с августа".

Адвокат сказала, что следователь настаивает на аресте Молова безосновательно. Она также спросила следователя, как продвигается расследование по заявлению ее подзащитного об избиении. Он ответил, что этот материал выделен в отдельное производство, в медучреждения направлены запросы о травмах, полученных Моловым.

Даутокова указала, что Молов оказался на месте событий случайно: он работал таксистом, вез пассажиров в Тырныауз и попал в гущу событий. По ее словам, его самого жестоко избили, повезли в Баксан на автомашине "Урал" и затем пересадили в автомобиль "скорой помощи". В больнице у Молова диагностировали закрытый перелом лучевой кости и другие травмы, отметила она.

Адвокат попросила приобщить к материалам дела медицинские документы о полученных Моловым травмах, суд удовлетворил ее ходатайство. По словам адвоката, машина ее подзащитного была разбита, на ней не было ни одного целого стекла. Она также рассказала о том, что по месту жительства Молов характеризуется положительно, скрываться не собирается. 17 сентября на опознание он не явился, так как болел, пояснила адвокат. Даутокова просила оставить Молова под подпиской о невыезде.

Прокурор поинтересовался у следователя, какие оперативные данные подтверждают намерения Молова скрыться. "Таких данных нет", - ответил следователь. Прокурор заявил, что не видит причин для содержания Молова под стражей.

В результате суд избрал для Молова домашний арест на два месяца, до 24 ноября 2019 года.