Жители села Кенделен. КБР, 18 сентября 2018 г. Фото Тамары Гериевой для "Кавказского узла"

25 сентября 2019, 22:19

Пострадавший при беспорядках в Кенделене отправлен под домашний арест

Нальчикский городской суд поместил под домашний арест на два месяца жителя селения Псыкод Рамазана Молова, обвиненного в травмировании полицейского во время массовых беспорядков в Кенделене. Следствие настаивало на заключении обвиняемого в следственный изолятор.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября Рамазан Молов обратился к правозащитникам с жалобой на необоснованное уголовное преследование из-за массовых беспорядков в Кенделене. 23 сентября Молов был задержан на 48 часов по делу о причинении тяжкого вреда здоровью полицейского. Следствие считает, что год назад из-за него полицейский сломал ногу. Сам Молов утверждает, что оказался на месте столкновений случайно, но был избит силовиками. 

19 сентября 2018 года шествие в память о 310-летии Канжальской битвы было остановлено жителями балкарского селения Кенделен, это привело к стычкам и столкновениям между активистами и силовиками. Не менее 45 человек были госпитализированы, еще 120 задержаны. Вскоре был отправлен в отставку глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков. В годовщину этих событий "Кавказский узел" опубликовал материал "Кенделен: горы предубеждений или кризис управления", в котором рассказывается о предпосылках и последствиях конфликта.

На сегодняшнее заседание в Нальчикский городской суд поддержать Молова пришли представили общественных организаций, правозащитники, журналисты и родные, передал присутствовавший в зале суда корреспондент "Кавказского узла".

Следователь попросил заключить Молова под стражу. В ходатайстве следствия, озвученном на заседании, говорилось, что Молов обвиняется в применении к представителю власти насилия, опасного для жизни. 19 сентября 2018 года более 200 человек организовали несанкционированное шествие в районе поселка Кенделен, они были блокированы военнослужащими и сотрудниками полиции, но призывы силовиков разойтись они игнорировали, говорилось в документе.

"Молов, находясь в автомашине "Приора" вишневого цвета, не отреагировал на законное требование сотрудника полиции [...] заглушить двигатель и выйти из машины", - отмечалось в ходатайстве. По версии следователей, "осознавая общественную опасность своих действий (Молов) стал осуществлять движение автомашины назад, причинив тем самым внутрисуставной компрессионный перелом [...] сотруднику полиции".

Следствие полагает, что Молов ремонтировал свой автомобиль после событий 19 сентября 2018 года лишь потому, что стремился скрыть  "скрыть следы совершенного им преступления". Молов дал "ложные показания", и "отрицает свою вину", отметило следствие. В ходатайстве говорилось, что обвиняемый был опознан потерпевшим и еще одним свидетелем, сотрудником полиции.

Необходимость взять Молова под стражу следствие обосновало "характером и общественной опасностью совершенного преступления", и тем, что "Молов может скрыться".

В свою очередь, защита просила назначить Молову подписку о невыезде. Адвокат Бэла Даутокова обратила внимание судьи, что к протоколам опознания не были приобщены ее и Молова заявления о нарушениях процедуры опознания. Она также обратила внимание суда, на несостыковки в заключении судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, к материалам дела не приобщены допросы Молова и потерпевшего, проведенные в декабре 2018 года, отметила адвокат.

Следователь не смог ответить на вопрос адвоката, почему вопрос о задержании Молова встал через год после событий. Он лишь указал, что работает "по этому делу с августа".

Адвокат сказала, что следователь настаивает на аресте Молова безосновательно. Она также спросила следователя, как продвигается расследование по заявлению ее подзащитного об избиении. Он ответил, что этот материал выделен в отдельное производство, в медучреждения направлены запросы о травмах, полученных Моловым.

Даутокова указала, что Молов оказался на месте событий случайно: он работал таксистом, вез пассажиров в Тырныауз и попал в гущу событий. По ее словам, его самого жестоко избили, повезли в Баксан на автомашине "Урал" и затем пересадили в автомобиль "скорой помощи". В больнице у Молова диагностировали закрытый перелом лучевой кости и другие травмы, отметила она.

Адвокат попросила приобщить к материалам дела медицинские документы о полученных Моловым травмах, суд удовлетворил ее ходатайство. По словам адвоката, машина ее подзащитного была разбита, на ней не было ни одного целого стекла. Она также рассказала о том, что по месту жительства Молов характеризуется положительно, скрываться не собирается. 17 сентября на опознание он не явился, так как болел, пояснила адвокат. Даутокова просила оставить Молова под подпиской о невыезде.

Прокурор  поинтересовался у следователя, какие оперативные данные подтверждают намерения Молова скрыться. "Таких данных нет", - ответил следователь. Прокурор заявил, что не видит причин для содержания Молова под стражей.

В результате суд избрал для Молова домашний арест на два месяца, до 24 ноября 2019 года.

Новости о противостоянии у селения Кенделен "Кавказский узел" опубликовал на тематической странице "Кенделен: битва за историю".

Примечание:

"Ингушетия и Кабардино-Балкария отличились в статистике дел о нарушениях на митингах", "Автор книги о Канжальской битве выиграл суд у балкарского активиста", "Активисты осудили запрет автопробега с черкесскими флагами в Кабардино-Балкарии".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 сентября 2019, 22:53

  • Жители Северной Осетии отвергли критику поста "Чермен"

    Контрольно-пропускной пункт "Чермен" на границе с Ингушетией необходим для обеспечения безопасности, считают опрошенные "Кавказским узлом" жители Северной Осетии. Они поспорили с ингушским правозащитником Магомедом Муцольговым, который назвал "Чермен" фактором осложнения межнациональных отношений.

25 сентября 2019, 22:37

  • Жена Мухтарлы потребовала его лечения после голодовки

    Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы нуждается в медицинской помощи после голодовки в колонии, но готов возобновить акцию, сообщила его жена. Журналист требует привлечь к ответственности тюремщиков, которые оказывали давление на его адвоката.

25 сентября 2019, 21:38

25 сентября 2019, 21:10

25 сентября 2019, 20:25

  • Верховный суд Азербайджана отказался оправдать активистов ПНФА

    Высшая судебная инстанция страны оставила без удовлетворения кассацию защиты трех активистов партии Народного фронта Азербайджана, осужденных за ее финансирование. Суд на два месяца сократил срок наказания главному обвиняемому, но защита сочла смягчение приговора незначительным.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи