Пострадавший при беспорядках в Кенделене задержан после опознания силовиками

23 сентября 2019, 23:18

Житель селения Псыкод Рамазан Молов, пострадавший во время беспорядков в Кенделене год назад, задержан на 48 часов по делу о причинении тяжкого вреда здоровью полицейского.

Как писал "Кавказский узел", Рамазан Молов обратился к правозащитникам с жалобой на необоснованное уголовное преследование из-за массовых беспорядков в Кенделене. Через год после инцидента следствие решило, что из-за Молова полицейский сломал ногу. Сам Молов утверждает, что оказался на месте столкновений случайно, но был избит силовиками.

Год назад, 19 сентября 2018 года, шествие в память о 310-летии Канжальской битвы было остановлено жителями балкарского селения Кенделен, это привело к стычкам и столкновениям между активистами и силовиками. Не менее 45 человек были госпитализированы, еще 120 - задержаны. Вскоре глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков был отправлен в отставку. В годовщину этих событий "Кавказский узел" опубликовал материал "Кенделен: горы предубеждений или кризис управления" - в нем рассказывается о предпосылках и последствиях конфликта.

Следователи провели сегодня процедуру опознания Рамазана Молова потерпевшим сотрудником полиции и его коллегой, который проходит по делу в качестве свидетеля. Согласно версии следствия, силовик во время беспорядков близ Кенделена вытаскивал водителя из машины, упал и сломал ногу, когда автомобиль начал двигаться назад.

"И потерпевший, и свидетель указали на Молова, как на человека, который был за рулем автомобиля. Они сказали, что узнают его по лицу и по телосложению", - сообщила адвокат Молова Бэла Даутокова корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, к опознанию в качестве статистов были привлечены студенты - люди, значительно моложе 27-летнего Молова. "Нетрудно было догадаться, что из трех человек, предъявленных на опознание, Молов - тот, кто пришел с адвокатом", - отметила Даутокова.

На прошлое опознание, назначенное следствием, потерпевший не явился. Следствие не исключило возможность контакта потерпевшего со свидетелем между двумя опознаниями, поэтому свидетель тоже опознал Молова, считает адвокат. "Мы все это отразили в протоколе", - отметила она.

После опознания Рамазана Молова задержали на 48 часов. В ближайшие двое суток следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте.

Новости о противостоянии у селения Кенделен "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кенделен: битва за историю".