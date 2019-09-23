Кочесоко потребовал наказать задержавших его силовиков

23 сентября 2019, 22:25

Руководитель черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко потребовал уголовного преследования силовиков, которые задержали его по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Активист утверждает, что наркотики подброшены, а защита Кочесоко настаивает на политической подоплеке его дела.

Как сообщал "Кавказский узел", Верховный суд Кабардино-Балкарии 23 августа отменил Кочесоко домашний арест, активист был отпущен под подписку о невыезде. Однако Мартин Кочесоко отказался давать подписку о невыезде, согласившись только на явку по вызову следователя.

Пользователи соцсетей сочли, что освобождению Мартина Кочесоко поспособствовала поддержка со стороны сенатора Канокова. Они потребовали наказать силовиков, которые, по их мнению, фальсифицировали дело активиста.

В жалобе, направленной Мартином Кочесоко в Следственное управление Следкома по Кабардино-Балкарии, утверждается, что найденные у него наркотики были подброшены силовиками. Активист потребовал выяснить, откуда у правоохранителей взялась марихуана. Кочесоко также заявил о незаконной прослушке его телефона. После задержания силовики, как говорится в жалобе, даже открыто выразили неудовольствие тем, что Кочесоко отменил ранее запланированный выезд и его "пришлось ждать" полдня.

В своей жалобе Кочесоко также указал на несовпадения в протоколах допросов и актах осмотра места преступления. На это же обратили внимание главы следственного управления и адвокаты Кочесоко. Согласно первому протоколу допроса, активист сорвал коноплю на окраине села Урух и оставил ее на поле, решив забрать позднее, а согласно другому протоколу, соцветия марихуаны на том же поле были упакованы сразу же, отметила адвокат Людмила Кочесокова. В различных экспертных заключениях не совпадают номера на оттисках бирок, прикрепленных к пакетам с наркотическим веществом, утверждает защита. Согласно акту осмотра, пакет с коноплей был обнаружен под водительским сиденьем, а в протоколе допроса, составленном на другой день, указано, что он лежал под пассажирским сиденьем, указали адвокаты, добавив, что подобных несостыковок в деле много.

Защита Кочесоко также считает подозрительным то, что понятыми стали двое безработных нальчан, которые и раньше привлекались в этом качестве по подобным делам. Один из понятых имеет и судимость по наркотической статье, говорится в жалобе.

Мартин Кочесоко также напомнил следствию, что 4 июля 2019 года жаловался на действия силовиков и добился начала проверки в одном из райотделов Следственного управления. По его мнению, проверка оказалась формальной. Поэтому активист попросил передать материалы проверки в республиканское управление Следкома, а также возбудить уголовное дело против участников задержания.

Следователь объявил об окончании следственных действий по делу Кочесоко, сообщил его адвокат, председатель международного центра "Поколение права" Андрей Андреев. После ознакомления с материалами расследования адвокаты, по его словам, потребуют уголовного преследования "всех причастных к фальсификации уголовного дела активиста", сообщил сегодня "Коммерсант".

Мартин Кочесоко был задержан 7 июня в Нальчике. 13 июня МВД объявило, что он признал вину в приобретении и хранении марихуаны. Сам активист утверждает, что наркотики подбросили силовики, которые заставили его оговорить себя.

Ранее Мартин Кочесоко заявил, что силовики признали получение приказа о его задержании. Понятые, которых Кочесоко назвал "штатными", были, по словам активиста, привезены за 50 километров еще за четыре часа до его задержания. "Там просто устроили засаду, уже имея при себе заранее подготовленные наркотики. Вызывает недоумение то, как топорно проведена эта "выдающаяся" операция", - говорится в публикации Кочесоко, сделанной 16 сентября на сайте Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра.

Версии о том, где была приобретена и где хранилась марихуана, следствие так и не выдвинуло, указал Кочесоко. "В разных протоколах, составленных разными (силовиками), изложены разные, взаимоисключающие версии. То есть, наполняя это уголовное дело ложными доказательствами, они даже не удосужились прочитать свои собственные версии и привести их к общему знаменателю. И сейчас, вместо того, чтобы признать очевидные факты, они пытаются любой ценой передать дело в суд и скрыть свои преступления. Я не боюсь открытого и публичного судебного разбирательства, так как содержание этого абсурдного и отчасти комичного уголовного дела будет интересно всем жителям республики", - написал Мартин Кочесоко.

Кочесоко преследуется по политическим мотивам, настаивает защита

Адвокат Андрей Андреев убежден, что его подзащитный подвергся уголовному преследованию потому, что стал неугоден власти. "Он известен в республике как человек с активной гражданской позицией, лидер общественной организации «Хабзэ», который не боится критиковать власть, добиваться законности. Например, в 2018 году Кочесоков принимал участие в конном походе в честь 310-летия Канжальской битвы и сыграл миротворческую роль, когда жители балкарского села Кенделен не пропускали через населенный пункт участников похода. В апреле 2019 года он раскритиковал запрет автопробега в День черкесского флага в Нальчике и позицию российских властей по отношению к черкесским репатриантам. Мартин также организовал в Нальчике круглый стол по проблемам федерализма, и в конце мая, по словам молодого человека, его родителей навестил с угрозами представитель местных властей", - говорится в заметке адвоката, опубликованной на сайте регионального правозащитного центра 21 сентября.

19 сентября 2018 года шествие в память о 310-летии Канжальской битвы было остановлено жителями балкарского селения Кенделен, что привело к стычкам и столкновениям между активистами и силовиками. По данным активистов, не менее 45 человек были госпитализированы, еще 120 - задержаны. Вскоре после событий в Кенделене глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков был отправлен в отставку. В годовщину этих событий "Кавказский узел" опубликовал материал "Кенделен: горы предубеждений или кризис управления" - в нем рассказывается о предпосылках и последствиях конфликта.

В апреле 2019 года Мартин Кочесоко раскритиковал как запрет автопробега в День черкесского флага в Нальчике, так и отношение российских властей к черкесским репатриантам. Также он критиковал скандальный законопроект о добровольном изучении родных языков, против которого высказались представители 12 российских республик, в том числе Кабардино-Балкарии.

"Кавказским узлом" опубликована биография Мартина Кочесоко. Новости о случаях преследования активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".