Автор книги о Канжальской битве выиграл суд у балкарского активиста

11 июля 2019, 19:21

Верховный суд Кабардино-Балкарии обязал активиста Хадиса Тетуева выплатить 50 тысяч рублей автору книги "Канжальская битва: взгляд сквозь столетия" Виктору Котлярову. Суд счел публикацию Тетуева о книге Котлярова оскорбительной.

Как сообщал "Кавказский узел", автор и издатель книги "Канжальская битва: взгляд сквозь столетия" Виктор Котляров в ноябре 2018 года через суд потребовал защиты чести и достоинства с возмещением морального вреда в размере 100 тысяч рублей с автора поста в соцсети, который негативно отозвался о его книге. Ответчик, балкарский активист Хадис Тетуев, настаивает, что не писал ничего оскорбительного в адрес Котлярова. Нальчикский горсуд отказался удовлетворить требования Котлярова, и он обжаловал это решение в Верховном суде Кабардино-Балкарии.

14 июня стали известны результаты назначенной судом лингвистической экспертизы. Однако на сегодняшнем заседании Верховного суда Тетуев попросил дать ему десять дней, чтобы изучить это заключение, и на привлечение защитника. Виктор Котляров и его адвокат Ирина Монастылова возразили. По их мнению, времени для ознакомления с заключением экспертизы у Тетуева было достаточно, а времени для привлечения защитника – еще больше. Суд отклонил ходатайство.

После этого Тетуев заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве эксперта историка. "Предметом иска стала моя статья, где говорится об истории. Я считаю необходимым привлечь историка Будаева Назира", - заявил Тетуев. Председательствующий Михаил Канунников возразил, что предметом иска является не установление тех или иных исторических событий, а то, оскорбляет ли она Виктора Котлярова. "Мы не собираемся здесь устанавливать, была эта битва или ее не было", - подчеркнул судья.

Тогда Тетуев заявил отвод всему составу суда. Он сказал, что не уверен в объективности коллегии Верховного суда, поскольку в ее состав входят два этнических кабардинца и один этнический русский. Суд отклонил и это ходатайство. "В УПК нет оснований об отводе суда по мотивам национальной принадлежности", - заявил председательствующий.

После этого Тетуев заявил, что не может участвовать в заседании, так как чувствует себя плохо. Он сказал, что ему надо поехать в аллергоцентр для получения соответствующей медицинской помощи. Суд объявил перерыв, Тетуеву вызвали врача. После перерыва заседание продолжилось.

Согласно озвученному в суде заключению эксперта, в тексте Тетуева имеется негативная информация и личности и деятельности Котлярова, выраженная как в форме утверждений, так и в форме оценочных суждений. "Используемые автором стилистические приемы характеризуют Виктора Котлярова либо нейтрально, либо содержат негативную оценку его деятельности", - говорится в заключении экспертизы. Общий смысл статьи сводится к тому, что "Котляров способствует созданию конфликтной ситуации в Кабардино-Балкарии", считает эксперт.

Суд признал сведения, изложенные в статье Тетуева, недостоверными и порочащими честь и достоинство Котлярова. Требование Котлярова о компенсации было удовлетворено, однако суд снизил ее сумму со 100 до 50 тысяч рублей, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

В начале октября в Нальчике вышла в свет книга "Канжальская битва: взгляд сквозь столетия", посвященная столкновению между черкесами и войсками крымского хана Каплан-Гирея в верховьях реки Малки. Ее автор Виктор Котляров отметил, что битва имеет прямое отношение к современности - в частности, к сентябрьским беспорядкам в селе Кенделен. 15 октября Котляров пожаловался в прокуратуру на угрозы и оскорбления в свой адрес в Интернете, связав их с выходом книги. По его словам, авторы постов обвиняют его "в продажности, непорядочности, фальсификации истории, разжигании вражды между балкарцами и кабардинцами, обзывают "фашистом", "провокатором", предлагают посадить на кол, "судить как опасного преступника".

Новости о противостоянии у селения Кенделен "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кенделен: битва за историю".