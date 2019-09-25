Слова Умарова подчеркнули недоверие к выборам главы Чечни

25 сентября 2019, 12:03

В Чечне нет политической фигуры, способной конкурировать с Кадыровым на выборах главы Чечни, но и заявления о всеобщей поддержке Кадырова в Чечне доверия не вызывают, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики слова Джамбулата Умарова о безальтернативных выборах Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 18 сентября министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров заявил, что выборы главы республики, на которых три года назад одержал победу Рамзан Кадыров, нельзя назвать "выборами с альтернативными кандидатами". Жители республики обратили внимание на неоднозначность слов министра. Заявление Умарова следует расценивать как неуклюжую попытку угодить Кадырову, пояснили политологи.

Выборы главы Чечни прошли 18 сентября 2016 года. По данным ЦИК, за Кадырова проголосовали более 97% избирателей.

Отчеты об итогах голосования в Чечне, как и в других республиках Северного Кавказа, не вызывают доверия, поскольку результат голосования зависит от того, "кто как посчитает", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

"Доверие к выборам сильно подорвано, но сегодня [в Чечне] никто не может составить конкуренцию главе Чечни, нет такой силы или личности. Поэтому понятно, что он набирает самый высокий процент голосов. Конечно, они завышены, но в целом показывают, что большинство выступает за него. Все же это процесс, когда сами жители идут и голосуют. Они пошли, проголосовали, избрали Кадырова главой Чечни. Нельзя ставить знак равенства между назначением и избранием. Когда избираешь, доверия больше. Но цифра 97% голосов не отражает реальное положение дел", - сказал Рощин.

Согласно Конституции Чеченской Республики, глава региона избирается сроком на 5 лет. Выборы главы республики назначаются парламентом Чечни не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Днем голосования на выборах главы Чечни является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок его полномочий, а если этот срок истекает в год проведения выборов депутатов Госдумы, то в день голосования на этих выборах, говорится в законе "О выборах главы Чеченской Республики".

В Чечне нет реальной оппозиции Рамзану Кадырову, сказал корреспонденту "Кавказского узла" эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков. "Да, многие его поддерживают, но из этого не следует, что в Чечне существует поголовная поддержка Кадырова. Не стоит делать выводы на основании тех данных, которые озвучиваются ЦИК, они не кажутся настоящими. Не все его поддерживают, а данные о результатах выборов не вызывают доверия ", - пояснил Жаворонков.

По его мнению, цифра в 97% голосов, отданных за Кадырова, выглядит завышенной. "Если завтра пройдут такие же выборы, они не будут легитимизацией Кадырова, а, наоборот, его дискриминацией. Потому что победа с 97% голосов - это комедия для всего мира. Это вызывает меньшее доверие, чем, например, если бы его главой Чечни назначил Путин, без выборов. В этом случае доверия было бы больше", - отметил политолог.



Присутствие наблюдателей могло бы повлиять на результаты выборов, предположил Жаворонков. "Я напомню историю в 2018 году с десантом наблюдателей [на выборах президента России] в Чечню. На тех участках, где были наблюдатели, все равно побеждал Путин, но не набирал 98% или 97% голосов. Там далеко не такие данные были. А явка где-то в три раза ниже была, чем на других участках. То есть в силу неких политических соображений было принято решение не вышвыривать наблюдателей из Чечни, а позволить им там поработать. А если бы наблюдатели были во время выборов главы Чечни, то Кадыров, конечно, выиграл бы, но цифра [количества голосов] была бы другая", - подчеркнул Жаворонков.

На президентских выборах в марте 2018 года Чечня утратила традиционное лидерство по числу голосов за Путина и оказалась на втором месте: по данным избиркома Чечни, Владимир Путин набрал в республике 91,44% голосов, тогда как ЦИК Кабардино-Балкарии заявил о 93,38% голосов. Математический анализ статистики избиркомов показал, что в этих двух регионах число вбросов за Путина было наиболее велико, отметил экономист Андрей Илларионов. При этом он назвал политическую культуру Чечни тотально фальсификационной.

Организовать наблюдение за ходом голосования в Чечне можно двумя способами, сообщил сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц.

"Первый вариант - это найти наблюдателей из других регионов, которые согласятся поработать в Чечне. После их согласия договориться с правозащитными организациями, с офисом защитника прав человека о том, что в случае чего они окажут наблюдателям поддержку и защитят их. Второй способ - появление разных инициативных групп, которые будут готовы наблюдать за выборами в Чечне, но и в этом случае надо оказать им поддержку на уровне организаций, которые обычно проводят наблюдательскую миссию. Вот так можно обеспечить работу независимых наблюдателей из других регионов на выборах в Чечне", - сказал Мельконьянц корреспонденту "Кавказского узла".

Отсутствие наблюдателей на выборах в Чечне, по его словам, было обусловлено тем, что у активистов нет опыта подобной работы в республике. "У "Голоса" в Чечне не было наблюдателей, но в целом там были наблюдатели на федеральных выборах, и я бы не сказал, что у наблюдателей возникали большие проблемы в Чечне. Здесь проблема скорее в отсутствии опыта такой работы в Чечне", - сказал Мельконьянц.

Умарова и раньше упрекали за неуклюжие аргументы

Напомним, что в феврале онлайн-дискуссия министра по нацполитике Чечни Джамбулата Умарова и Тумсо Абдурахманова о призывах Ахмата Кадырова к джихаду заставила главу Чечни подключиться к диспуту и объяснять слова отца. Затем Умаров отказался продолжать спор с Абдурахмановым, и в полемику с блогером вступил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

Умаров продемонстрировал менее высокий уровень риторики, чем Даудов, считает автор YouTube-канала Black-White News, на котором был опубликован диалог министра с Тумсо Абдурахмановым. "Джамбулат на самом деле не готов к серьезным диалогам", - говорится в описании к этому видео на канале. Обсуждение февральской онлайн-дискуссии Умарова и Тумсо в YouTube остановилось шесть месяцев назад.

Пользователи соцсети в дискуссии между Умаровым и Абдурахмановым отмечали, что министр, "сам того не подозревая, выставляет себя в невыгодном свете и путается в определениях". Аналогичные мнения высказали и жители Чечни. "Это нелепое обвинение [в адрес Абдурахманова] в причастности к ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России судом. – Прим. "Кавказского узла"), попытка обвинить блогера в том, что тот считает отступниками не только кадыровское окружение, но и чуть ли не всех жителей Чечни, и тому подобные вещи. Это явный признак проявления слабости. Невозможно устоять перед железобетонными доводами и историческими фактами, что приводит Абдурахманов. Министру просто нечего противопоставить", - прокомментировал, в частности, грозненец Аслан видео "Второй ответ Джамбоксу", опубликованное Тумсо Абдурахмановым 4 марта.

О диспутах Абдурахманова со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром по нацполитике Чечни Джамбулатом Умаровым можно прочесть в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии размещены биографии Рамзана Кадырова, Джамбулата Умарова и Тумсо Абдурахманова.