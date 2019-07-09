Запрет поминок по Мусаеву подчеркнул особенности кадыровского режима

09 июля 2019, 15:20

Силовики не выдали семье тело убитого при нападении на полицейских Зелимхана Мусаева и запретили проводить поминки, сообщили его родственники. Запрет на поминки не практикуется в других регионах России, обратили внимание опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля при нападении на пост в Ачхой-Мартановском районе погиб полицейский. По данным Северо-Кавказского управления МВД, нападавший подошел к посту, ранил силовика штык-ножом, бросил гранату и был убит ответным огнем. Убитый опознан как уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев. Мусаев был наркоманом, женатым на родственнице уехавших в Сирию боевиков, заявили на совещании у главы Чечни представители МВД.

Силовики запретили проводить поминки по Зелимхану Мусаеву, рассказал 8 июля корреспонденту "Кавказского узла" родственник убитого, представившийся Магомедом.

"Тезета (обряда поминок) нет, это запретили делать. Тело (Зелимхана Мусаева) не отдали. Сразу же, как стало известно, что это он напал на пост, забрали его отца, жену, двоюродных и троюродных братьев задерживали, друзей и знакомых. Вычисляли людей по номерам, что были в его телефоне, и вызывали в отдел или сами забирали. Многих отпустили уже, других еще вызывают на допросы", - рассказал мужчина.

Следователи выясняют, где нападавший взял боевую гранату и армейский штык-нож, сообщил 4 июля представитель МВД по Чечне. "Опрашиваются его близкие, друзья и знакомые, в первую очередь те, с кем он непосредственно общался незадолго до нападения", - рассказал он "Кавказскому узлу".

Слова Магомеда подтвердила родственница Мусаева Малика. "Люди даже с соболезнованиями приходить боятся, какой там тезет. Обыск был, отца, жену, других забирали. Были у него проблемы с [правоохранительными] органами, где-то год назад - задерживали из-за каких-то таблеток, но отпустили", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Родственников и знакомых Мусаева допрашивают в рамках расследования дела, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Чечне. "У родственников и знакомых Мусаева берутся показания, как и бывает в таких случаях. Предположение о том, что [Мусаев] действовал не один, пока не подтвердилось", - сказал он.

Представитель МВД уточнил, что Зелимхан Мусаев ранее не попадал в поле зрения силовиков как предполагаемый сторонник боевиков. "Он был на учете, но как наркоман и потенциальный распространитель [наркотиков], поскольку в свое время задерживался с психотропными средствами. С ним провели беседу, отец за него поручился, его выпустили, и после этого в поле зрения полиции он не попадал", - подчеркнул силовик.

Правоохранители пока не нашли связи между двумя нападениями на силовиков. "Какой-либо взаимосвязи между двумя этими нападениями к настоящему времени не установлено", - сообщил представитель МВД.

Предыдущее нападение на полицейских произошло 23 июня в Грозном. По данным МВД по Чечне, на полицейских напал житель республики Ахмед Барзаев. Сотрудник МВД и боец Росгвардии были ранены, нападавший убит. Отец убитого Алхазур Барзаев публично отрекся от сына.

Запрет на поминки - особенность современной Чечни

Запрет на публичные поминки по Мусаеву связан с тем, что он напал на силовиков, предположил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "Запрет выпадает из исламских традиций. Но с другой стороны, мы понимаем, что в Чечне ситуация исключительная", - сказал Михаил Рощин корреспонденту "Кавказского узла".

В других регионах такой запрет не практикуется, пояснил ученый. "В очень традиционных, архаичных мусульманских обществах выгоняли людей, которые себя вели не по общепринятым законам. Иногда хоронили, но поминки не проводили по человеку, который, условно говоря, вел себя не по правилам традиционного общества. Не проводили поминки в классическом смысле", - рассказал Рощин.

Запрет на поминки противоречит не исламу, а скорее обычаям, уточнил старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. "Если строго по исламу, то поминки не являются обязательными. Обязательно похоронить человека - провести молитву и похоронить. А поминки – кто-то их проводит, а кто-то нет. В данном случае запрет на поминки противоречит не исламу, а обычаям, которые все-таки предполагают проведение поминок. По исламу обязательна молитва, а поминки уже на усмотрение родственников погибшего", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ярлыкапов, уточнив, что в исламе не предусмотрена молитва лишь о самоубийцах или смертниках.

Эксперту неизвестно, чтобы запрет на похороны практиковался в других регионах России. "Это, скорее, сугубо чеченский опыт", - сказал Ярлыкапов.

В чеченском обществе не принято добровольно отказываться от поминок родственника, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Такое не практикуется. Раньше бывали такие случаи, когда отказывались от поминок не по наставлению властей, а по собственному желанию - из-за того, что человек [при жизни] совсем отбивался от племенного поведения, нарушал все нормы. А в данном случае нельзя проводить параллели с тем, что было в прошлом или позапрошлом веках", - сказал Кутаев.

Родственникам сложно принять запрет на поминки, считает Руслан Кутаев. "В Ачхой-Мартане ставят под сомнение официальную версию случившегося, поэтому им сложно отказаться от того, чтобы проводить в последний путь своего близкого человека. Отказ от поминок - довольно болезненное явление", - сказал он.