Тело убитого в Чечне полицейского отправлено на родину

04 июля 2019, 13:27

Похороны погибшего при нападении на контрольно-заградительный пост в Чечне сотрудника полиции из Новокузнецка состоятся завтра на его родине, сообщили сегодня в кемеровском управлении МВД. Следователи допрашивают родственников и знакомых нападавшего, заявили в чеченском управлении МВД.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля при нападении на пост в Ачхой-Мартановском районе погиб полицейский, прикомандированный в Чечню из Кемеровской области. По данным Северо-Кавказского управления МВД, нападавший подошел к посту, ранил силовика ножом, бросил гранату и был убит ответным огнем. МВД по Чечне объявило, что на полицейских напал уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев, который был наркоманом, женатым на родственнице уехавших в Сирию боевиков. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал убрать контрольно-заградительный пост, где было совершено нападение на полицейских.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Заявление ИГ* сделано ради пиара, инцидент вряд ли является терактом, предположили опрошенные "Кавказским узлом" бывшие силовики.

Траурный митинг в память о старшине полиции Александре Дворникове, погибшем при нападении на пост в Чечне, прошел вчера, 3 июля, в Ачхой-Мартановском районе республики. "[Дворников] погиб как герой, он являлся не только профессионалом своего дела, был хорошим сыном и братом, строил большие планы на жизнь, которая оборвалась так внезапно и рано", - цитирует сегодня начальника кемеровского управления МВД Игоря Иванова пресс-служба ведомства на своем сайте. Коллеги Александра Дворникова, присутствовавшие на церемонии, рассказали, что погибший полицейский "зарекомендовал себя грамотным, хорошо подготовленным сотрудником".

По данным ведомства, похороны Дворникова пройдут 5 июля в Новокузнецке.

Сотрудники отделов Управления МВД по Новокузнецку оказывают помощь и поддержку близким Александра Дворникова. "С семьей работают психологи… Проводится комплекс мероприятий по организации погребения. Семье погибшего будет выплачена материальная помощь", - сообщалось в релизе на сайте администрации Кемеровской области 3 июля.

Тело погибшего полицейского спецбортом отправлено в Новокузнецк, отметили корреспонденту "Кавказского узла" в чеченском управлении МВД. "Александр Дворников будет посмертно представлен к правительственной награде", - заявили в ведомстве.

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Следователи выясняют, откуда нападавший взял боевую гранату и армейский штык-нож, уточнили в ведомстве. "Опрашиваются его близкие, друзья и знакомые, в первую очередь те, с кем он непосредственно общался незадолго до нападения", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Управления МВД по Чечне.

Отметим, что опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники заявили, что массовые проверки круга общения предполагаемых боевиков сопровождаются нарушениями прав задержанных, а сами задержания не имеют достаточных законных оснований. Силовики легко идут на нарушения закона, если стремятся продемонстрировать реальный или мнимый результат работы, отметили адвокат и бывший полковник ФСБ.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.