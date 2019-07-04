Траурные мероприятия по случаю гибели старшины полиции Александра Дворникова. Фото: пресс-служба МВД https://42.мвд.рф/news/item/17460315/

04 июля 2019, 13:27

Тело убитого в Чечне полицейского отправлено на родину

Похороны погибшего при нападении на контрольно-заградительный пост в Чечне сотрудника полиции из Новокузнецка состоятся завтра на его родине, сообщили сегодня в кемеровском управлении МВД. Следователи допрашивают родственников и знакомых нападавшего, заявили в чеченском управлении МВД.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля при нападении на пост в Ачхой-Мартановском районе погиб полицейский, прикомандированный в Чечню из Кемеровской области. По данным Северо-Кавказского управления МВД, нападавший подошел к посту, ранил силовика ножом, бросил гранату и был убит ответным огнем. МВД по Чечне объявило, что на полицейских напал уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев, который был наркоманом, женатым на родственнице уехавших в Сирию боевиков. Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал убрать контрольно-заградительный пост, где было совершено нападение на полицейских. 

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Заявление ИГ* сделано ради пиара, инцидент вряд ли является терактом, предположили опрошенные "Кавказским узлом" бывшие силовики.

Траурный митинг в память о старшине полиции Александре Дворникове, погибшем при нападении на пост в Чечне, прошел вчера, 3 июля, в Ачхой-Мартановском районе республики. "[Дворников] погиб как герой, он являлся не только профессионалом своего дела, был хорошим сыном и братом, строил большие планы на жизнь, которая оборвалась так внезапно и рано", - цитирует сегодня начальника кемеровского управления МВД Игоря Иванова пресс-служба ведомства на своем сайте. Коллеги Александра Дворникова, присутствовавшие на церемонии, рассказали, что погибший полицейский "зарекомендовал себя грамотным, хорошо подготовленным сотрудником".

По данным ведомства, похороны Дворникова пройдут 5 июля в Новокузнецке.

Сотрудники отделов Управления МВД по Новокузнецку оказывают помощь и поддержку близким Александра Дворникова. "С семьей работают психологи… Проводится комплекс мероприятий по организации погребения. Семье погибшего будет выплачена материальная помощь", - сообщалось в релизе на сайте администрации Кемеровской области 3 июля.

Тело погибшего полицейского спецбортом отправлено в Новокузнецк, отметили корреспонденту "Кавказского узла" в чеченском управлении МВД. "Александр Дворников будет посмертно представлен к правительственной награде", - заявили в ведомстве.

Как молодежь на Северном Кавказе попадает под влияние экстремистов и что нужно делать властям для противодействия радикализации, рассказывается на простых примерах в мультфильме "Выбор есть! Как предотвратить радикализацию на Северном Кавказе", созданном Центром анализа и предотвращения конфликтов.

Следователи выясняют, откуда нападавший взял боевую гранату и армейский штык-нож, уточнили в ведомстве. "Опрашиваются его близкие, друзья и знакомые, в первую очередь те, с кем он непосредственно общался незадолго до нападения", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Управления МВД по Чечне.

Отметим, что опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники заявили, что массовые проверки круга общения предполагаемых боевиков сопровождаются нарушениями прав задержанных, а сами задержания не имеют достаточных законных оснований. Силовики легко идут на нарушения закона, если стремятся продемонстрировать реальный или мнимый результат работы, отметили адвокат и бывший полковник ФСБ.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.

Примечание:

"Аналитики спрогнозировали активизацию вербовщиков ИГ* на Северном Кавказе", "Пять человек заподозрены в подготовке терактов в Чечне и Дагестане", "Правозащитники рассказали об угрозе активизации вооруженного подполья в Чечне".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

04 июля 2019, 15:24

04 июля 2019, 15:03

04 июля 2019, 14:38

04 июля 2019, 13:53

  • Глава Калача-на-Дону досрочно ушел в отставку

    Депутаты гордумы Калача-на-Дону сегодня удовлетворили просьбу главы города Владимира Кришталя досрочно прекратить его полномочия. Кришталь ушел в отставку после жалоб горожан и инспекционного визита губернатора в Калач-на-Дону, сообщили в администрации Волгоградской области.

04 июля 2019, 12:28

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи