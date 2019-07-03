Кадыров потребовал убрать подвергшийся нападению пост силовиков

03 июля 2019, 15:14

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что контрольно-заградительный пост, где было совершено нападение на полицейских, не имеет "стратегического" значения. Пост находится в лесу на большом удалении от населенных пунктов, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", 1 июля при нападении на пост в Ачхой-Мартановском районе погиб полицейский, прикомандированный в Чечню из Кемеровской области. По данным Северо-Кавказского управления МВД, нападавший подошел к посту, ранил силовика ножом, бросил гранату и был убит ответным огнем. МВД по Чечне 2 июля объявило, что на полицейских напал уроженец села Ачхой-Мартан Зелимхан Мусаев. Мусаев был наркоманом, женатым на родственнице уехавших в Сирию боевиков, заявили на совещании у главы Чечни представители МВД.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Заявление ИГ* сделано ради пиара, инцидент вряд ли является терактом, предположили опрошенные "Кавказским узлом" бывшие силовики.

Вопрос необходимости поста в Ачхой-Мартановском районе Чечни обсуждался на совещании 2 июля, репортаж с которого был показан в новостях телеканала "Грозный" и размещен на YouTube-канале телекомпании. Во время совещания глава региона Рамзан Кадыров поручил секретарю Совета экономической и общественной безопасности Чеченской Республики Вахиту Усмаеву разобраться с ситуацией. "Я говорил убрать этот пост. Официально, … пусть дадут мне бумагу о важности, стратегическом [значении] этого поста. Или [документ] о важности [поста] дайте, или сейчас же уберите [пост]. Ничего кроме проблем людям он не дает. Кто захочет в город [Грозный] попасть, есть тысячи дорог, чтобы проезжать не там", - перевел слова Кадырова корреспондент "Кавказского узла".

Авторы телесюжета ЧГТРК также подчеркнули, что указанный блокпост "был актуален во времена антитеррористической кампании" в Чечне, и в настоящее время никаких функций по обеспечению безопасности не выполняет.

Как молодежь на Северном Кавказе попадает под влияние экстремистов и что нужно делать властям для противодействия радикализации, рассказывается на простых примерах в мультфильме "Выбор есть! Как предотвратить радикализацию на Северном Кавказе", созданном Центром анализа и предотвращения конфликтов.

Жители муниципалитета отмечают, что пост между Ачхой-Мартановский районом и селением Бамут расположен в лесистой местности, на достаточно большом удалении от окраин населенных пунктов. "Этот пост находится на проселочной дороге, в лесной зоне. Стоял тут с [военной кампании в Чечне]... Согласен с тем, что при необходимости, его можно обойти или объехать. [На посту] остановят для проверки документов или регистрацию просят показать", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" житель Ачхой-Мартановского района Хасан.

"[На посту] сотрудники останавливают и регистрируют проезжающие машины, иногда досматривают", - рассказал другой житель района Шамиль.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал убрать блокпосты на дорогах между регионами СКФО еще 6 декабря 2018 года. С ним не согласился министр внутренних дел по Северной Осетии Михаил Скоков. Так, пост "Чермен", по его мнению, нужно даже укрепить. "Матери Беслана" также выступили с заявлением о сохранении контрольно-пропускного пункта "Чермен", их обращение было признано Главным управлением МВД России по СКФО целесообразным.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.