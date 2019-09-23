Слова Умарова о безальтернативных выборах Кадырова вызвали непонимание в Чечне

23 сентября 2019, 07:50

Выборы главы Чечни, на которых три года назад одержал победу Рамзан Кадыров, нельзя назвать "выборами с альтернативными кандидатами", заявил 18 сентября министр по нацполитике Джамбулат Умаров. Жители республики обратили внимание на неоднозначность слов министра. Заявление Умарова следует расценивать как попытку угодить Рамзану Кадырову, пояснили политологи.



Как писал "Кавказский узел", выборы главы Чечни прошли 18 сентября 2016 года. Рамзан Кадыров получил на этих выборах поддержку более 97 процентов избирателей, сообщил ЦИК. За кандидата от "Партии роста" Идриса Усманова проголосовали 1,47% принявших участие в выборах граждан, кандидат от КПРФ Гаирсолт Батаев набрал 0,87% голосов, а руководителя реготделения "Справедливой России" Султана Денильханова поддержали 0,54% избирателей.

"18 сентября 2016 года... В этот день состоялись всенародные выборы главы Чеченской Республики. Трудно было это политическое действо или, как ещё говорят политтехнологи, волеизъявление источника власти, коим является сам народ, назвать "выборами" с альтернативными кандидатами. Соискатели, безусловно, были, они воспользовались своим законным правом, все было более чем демократично, с педантичным соблюдением всех необходимых процедур... Однако, все-таки это нельзя было назвать "выборами". Это был единый, абсолютно осознанный и непостижимый для многих исторический выбор чеченского народа", - написал 18 сентября министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров на своей странице в Instagram. Этот пост, по данным на 6.48 мск 23 сентября, получил 1440 отметок "нравится".

Под ним пользователи соцсети оставили 34 комментария, авторы некоторых из них раскритиковали слова министра. "Выборы без выборов с одним кандидатом", - написал, в частности, lionoff_88.

Пост Умарова спровоцировал неоднозначные трактовки

"Джамбулат (Умаров), по всей видимости, хотел указать на безальтернативность Рамзана (Кадырова) как лидера, но получилось это настолько запутанно и недвусмысленно, что может быть неправильно интерпретировано. Получается, что он чуть ли не критикует прошедшие выборы", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный наблюдатель Салавди. "Нестыковка сразу бросается в глаза", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" активист Сахиб.



"Я сильно сомневаюсь, что Джамбулат (Умаров) или кто-либо другой из окружения Рамзана (Кадырова) рискнул бы высказать критику в его адрес. Но вот этот его пост к годовщине очередного правления Рамзана (Кадырова) получился непонятным", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка Фатима.

Умаров имел в виду, что Кадырову нет альтернативы, разъяснил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин. "И я думаю, что это более-менее соответствует истине. Сейчас в Чечне нет никакой другой фигуры, которая могла бы конкурировать с Кадыровым", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что фраза Умарова была построена так витиевато, поскольку это соответствует "восточным традициям".

"Мне лично этот пост понравился. Умаров признает, что прошедшие выборы были безальтернативными. Никаких шансов у соперников Рамзана (Кадырова) не было, но он в такой вот своеобразной манере это преподнес теперь всему миру", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Султан.

За словами Умарова стояло "желание угодить" Кадырову, полагает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко. "Но он сделал это так неуклюже, что его слова могут быть интерпретированы двояко. Подобные вещи нужно разъяснять, а он этого не сделал", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".