Участники акции в Тбилиси рассказали об игнорировании требований голодающих

03 июля 2019, 03:16

Голодовку с требованием отставки главы МВД Грузии у здания парламента в Тбилиси продолжают три человека, но никому нет до них дела, рассказали участники акции протеста. Претензий к действиям Георгия Гахарии во время разгона протестующих нет, заявила представитель "Грузинской мечты".

Как писал "Кавказский узел", после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня в Тбилиси ежедневно проходят акции протеста. Протестующие добились отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, и их требование об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии остается невыполненным. Участники митинга 30 июня заявили, что Гахария пытается уйти от ответственности за разгон протестующих. Силовики нарушили инструкции при применении резиновых пуль, полагает бывший омбудсмен Уча Нануашвили.

Утром 21 июня силовики разогнали протестующих. Минздрав тогда сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции. Часть задержанных подверглась административным арестам, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019". 23 июня в больницах оставались 28 пострадавших. По данным на 1 июля, в больницах находились пять пострадавших.

Участники митинга собрались вечером 2 июля у здания парламента в Тбилиси. Движение по проспекту Руставели не перекрывалось, так как на акцию протеста пришло не так много людей, как в предыдущие дни, передает "Спутник Грузия". Протестующие вновь потребовали отставки Гахарии.

Акции протеста также прошли в Кутаиси, в Гори и в Батуми, участники митингов вышли с плакатами против Гахарии на перекрестки и перекрыли дороги на центральных улицах этих городов, передает "Грузия-онлайн". Баннеры с портретами Гахарии и надписями «Уходи!» появились на нескольких центральных мостах в Тбилиси.

«Гахария остается на должности. Мы требуем, чтобы наряду с его отставкой был поставлен вопрос об его ответственности», - цитирует участника акции в Кутаиси, представителя молодежного крыла «Единого национального движения» Ираклия Гвалия издание.

Три человека продолжают голодовку у здания парламента, один из них голодает уже седьмой день, рассказал журналистам участник акции Джаба Заркуа.

"У меня складывается впечатление, будто голодающих и вовсе нет, будто это второстепенная тема. Так не должно быть. Один голодающий [...] сегодня находится в больнице, его состояние удовлетворительное", - цитирует его Общественный вещатель Грузии.

23 июня пятеро молодых людей поставили палатки на проспекте Руставели в Тбилиси, объявив голодовку, они заявили, что продолжат акцию вплоть до выполнения требования активистов об отставке министра внутренних дел. Двое из пяти участников голодовки у здания парламента Грузии были госпитализированы, но 27 июня к акции присоединились адвокат Бека Басилая и врач Вахтанг Сихарулидзе.

"Я верю, что политическая карьера Гахарии после инцидента, произошедшего в ночь на 20 июня, прекратится", - цитирует голодающего около парламента Давида Махареишвили "Рустави 2".

Представитель «Грузинской мечты» заявила, что не намерена отправлять главу Министерства внутренних дел в отставку.

В правящей команде нет вопросов к Гахарии, пишет со ссылкой на главу Министерства беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерину Тикарадзе Interpressnews. Министр считает, что "обязанностью Георгия Гахарии в этом случае (при разгоне акции протеста в Тбилиси, - прим. "Кавказского узла") была защита государственности, он это выполнил.

"Кавказский узел" также писал, что 26 июня защите депутата от "Единого национального движения" Никанора (Ники) Мелии было вручено обвинительное заключение по делу об организации насилия на акции протеста в Тбилиси. В тот день депутаты парламента Грузии удовлетворили ходатайство прокуратуры о снятии с Мелии депутатской неприкосновенности Мелии. 27 июня Мелию отпустили на свободу под залог. 2 июля Апелляционный суд Тбилиси отклонил ходатайство прокуратуры об аресте Мелии и решил, что перемещения обвиняемого на свободе будут отслеживаться с помощью электронного браслета.