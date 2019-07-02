Полиции Грузии поставлено в вину использование резиновых пуль

02 июля 2019, 03:27

Член "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе потребовала провести экспертизу ранения участника акции протеста в Тбилиси Давида Григоряна, поскольку такую рану он получить только при выстреле в упор. Силовики нарушили инструкции при применении резиновых пуль, полагает бывший омбудсмен Уча Нануашвили.

Как писал "Кавказский узел", утром 21 июня силовики разогнали протестующих. Минздрав тогда сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции. Часть задержанных подверглась административным арестам. 23 июня в больницах оставались 28 пострадавших. По данным на 1 июля, в больницах остаются шесть пострадавших. Двое из них находятся в реанимации.

Член политсовета "Единого национального движения" Хатия Деканоидзе потребовала провести экспертизу раненному при разгоне акции протеста 20 июня гражданину Армении Давиду Григоряну, пишет 1 июля "Рустави 2".

По слова Деканоидзе, до сих пор неизвестно, при каких обстоятельствах Григорян получил ранение, а его семье сообщили о ранении лишь после того, как он был прооперирован и переведен в региональный госпиталь.

"Необходимо провести экспертизу, поскольку реально, когда его привезли с травмой черепа в клинику Аладашвили, после трепанации... указано, что это разрывная рана. И врачи говорят, что такая рана возможна только в том случае, если стреляли в упор", - цитирует ее слова "Грузия-онлайн".

46-летний гражданин Армении Давид Григорян (в СМИ также упоминается как Давид Григориани) был ранен во время разгона акции протеста 20 июня. Изначально Григорян был доставлен в клинику имени Аладашвили, где врачи диагностировали у него ранение черепа в затылочной части, затем 27 июня его перевели в региональный госпиталь. Резиновая пуля пробила затылочную кость, и фрагменты кости попали в мозг, сообщает 1 июля "Рустави-2".

30 июня директор Центра координации чрезвычайных ситуаций и оказания неотложной помощи министерства здравоохранения Грузии Автандил Талаквадзе сообщил, что 46-летний пострадавший вышел из комы, его отключили от аппарата искусственного дыхания. По словам главы ведомства, пациент находится в сознании и общается с родственниками, но пока находится в реанимации.

Силовики не имели права использовать резиновые пули

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист-стрингер Гиви Пеикришвили, он был также ранен в спину во время разгона акции протеста, но не был учтен среди пострадавших.

"В меня выстрелили во время разгона, уже под конец. Со стороны площади Тависуплеба (Свободы) выдвинулся отряд полиции с пожарной машиной. Спецназовцы открыли огонь, одна из пуль попала мне в спину в область почек", - рассказал он.

По его словам, врачи извлекли из его тела резиновую пулю.

"Она пробила кожу и застряла в мягких тканях", - сказал Пеикришвили.

Резиновая пуля Sterling Less-Lethal которую показал журналист, выпускается фирмой Turac. "Применяется, в частности, полицией при общественных беспорядках. Эффективен на расстоянии между 15 и 35 метрами. Есть риск летального исхода или ранения на расстоянии ближе 10 метров. С этого расстояния не стоит направлять на людей, Применим в целях самозащиты и запугивания", - говорится в описании к пулям на сайте компании.

Глава МВД Грузии Георгий Гахария 27 июня взял на себя ответственность за действия полиции после начала протестов. По его словам, полицейские выполняли свой долг, и он останется на посту министра до завершения расследования. "Если эти пули смертельны, то это моя ответственность, и я несу ответственность за законность использования этих пуль", - сказал он.

Бывший омбудсмен Грузии Уча Нануашвили считает, что применение резиновых пуль противозаконно.

"В аннотации к ним сам производитель указывает, что пуля может быть смертельной с расстояния до десяти метров... Полиция однозначно нарушила закон, применив эти пули", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, перед тем, как применить резиновые пули, полиция была обязана использовать другие средства для разгона участников акции, в частности, водометы.

Кроме того, как отметил Нануашвили, были нарушены еще несколько положений закона о полиции.

"Она была обязана оповестить всех участников митинга, что начнется обстрел резиновыми пулями", - сказал он.

Специальный совет займется изучением видео разгона акции протеста

1 июля граждан, пострадавших при разгоне акции протеста, посетил председатель парламента Арчил Талаквадзе, сказано в сообщении, опубликованном на сайте нацсобрания.

«Я хочу поблагодарить врачей и медсестер за преданность и высокий профессионализм. Я очень надеюсь, что наши раненые сограждане скоро вернутся к нормальной жизни. Правительство делает все, чтобы они получали высококвалифицированные медицинские услуги в клиниках Грузии и за рубежом. Также мы будем уделять максимальное внимание их семьям», - сказал он.

Омбудсмен Грузии Нино Ломжария заявила о создании консультативного совета, в который войдут эксперты, члены неправительственных организаций, адвокаты, а также участники акции протеста.

По ее словам, совет изучит видеозаписи с акции 20 июня, чтобы определить, были ли факты превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов.

«Мы предложили организаторам акции участвовать в работе консультативной группы... Мы соберем доказательства, демонстрирующего факты злоупотребления властью со стороны правоохранительных органов, чтобы реагировать соответствующим образом", - цитирует ее "Рустави 2".