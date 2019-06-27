Проспект в Тбилиси перекрыт из-за шествия к резиденции Иванишвили

27 июня 2019, 21:30

Протестующие заявили, что пройдут сегодня к резиденции лидера правящей партии Бидзины Иванишвили, чтобы потребовать увольнения главы МВД Грузии Георгия Гахарии. Министр отказался оставлять свой пост до завершения расследования дела о разгоне митингующих.

Как писал "Кавказский узел", после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня в Тбилиси проходят акции протеста. Протестующие добились выполнения отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Активисты заявили, что будут добиваться выполнения главного требования - отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии.

Глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе отменил сегодня обязательное ежегодное выступление перед депутатами парламента с отчетом о проделанной работе. Правящая партия объяснила это решение акциями протеста и "деструктивным" настроем парламентской оппозиции.

Около 21:20 (20:20 мск) число участников митинга резко возросло. Заметив это, полиция перекрыла движение транспорта по проспекту Руставели. "Мы пройдем маршем к резиденции Иванишвили и потребовать увольнения Гахарии", - объявил один из организаторов митинга Ника Кавтарадзе, выступая перед собравшимися.

Бидзина Иванишвили - лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение", предприниматель-миллиардер, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Кавтарадзе подчеркнул, что протестующие недовольны именно министром, а не полицией как таковой. "У нас есть полиция, которая профессиональна, работает по высоким стандартам. И есть министр, который, наоборот, ведет ее назад", - сказал Кавтарадзе.

Активисты скандируют "Гахария, уходи". По оценке корреспондента "Кавказского узла", перед зданием парламента собрались несколько сотен человек. Это меньше, чем на митинге 26 июня, когда протестующие не умещались на тротуарах и занимали проезжую часть.

Глава МВД заявил, что не уйдет в отставку до окончания расследования Георгий Гахария взял на себя ответственность за действия полиции после начала протестов, в том числе и за разгон митинга в ночь на 21 июня. "Я останусь здесь (на посту министра. - Прим. "Кавказского узла") до тех пор, как закончу расследование. Если эти пули (выпущенные по демонстрантам. - Прим. "Кавказского узла") смертельны, то это моя ответственность, и я несу ответственность за законность использования этих пуль", - заявил министр сегодня в эфире телеканала "Рустави 2" (перевод корреспондента "Кавказского узла"). Он добавил, что полицейские выполняли свой долг. "Полицейские защищали государственные институты, общественный порядок, они были вынуждены применить <...> силу, эти люди должны были получить оценку своим действиям и со стороны общества", - сказал Гахария в эфире телеканала.

В ночь на 21 июня при разгоне протестующих сотни человек пострадали и были задержаны, сообщается в справке "Кавказского узла" " Главное о протестах в Грузии – 2019 ". 24 июня было возбуждено уголовное дело о превышении силовиками полномочий. Депутата от "Единого национального движения" Нику Мелию по требованию прокуратуры лишили неприкосновенности. Он обвинен по делу о беспорядках в Тбилиси, суд сегодня отпустил парламентария под залог.

Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".