Премьер Грузии отказался отчитываться перед парламентом в связи с массовыми протестами

27 июня 2019, 18:46

Глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе отменил обязательное ежегодное выступление перед депутатами парламента с отчетом о проделанной работе. Правящая партия объяснила это решение акциями протеста и "деструктивным" настроем парламентской оппозиции.

Как информировал "Кавказский узел", после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня в Тбилиси проходят акции протеста. Протестующие уже добились выполнения двух своих требований - отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Участники митинга 26 июня заявили, что будут добиваться выполнения главного требования - отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии.

В ночь на 21 июня при разгоне протестующих сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019". 24 июня Главная прокуратура Грузии сообщила о возбуждении уголовного дела о превышении силовиками служебных полномочий при разгоне митинга. Депутата от "Единого национального движения" Нику Мелию по требованию прокуратуры лишили неприкосновенности. Он обвинен по делу о беспорядках в Тбилиси, суд сегодня отпустил парламентария под залог.

Ежегодное выступление премьер-министра Грузии перед депутатами парламента, запланированное на 27 июня, отложено по решению депутатов от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение". Решение они объяснили происходящими в стране акциями протеста: по мнению парламентского большинства, оппозиция не обеспечит конструктивной работы на фоне острого политического противостояния с властями.

"Всем ясно, что в существующей ситуации невозможно [конструктивное] рассмотрение правительственной программы в парламенте. Наше пожелание [состоит в том], чтобы оппозиция приняла мирный рабочий режим", - приводит пресс-служба слова спикера парламента Арчила Талаквадзе (перевод корреспондента "Кавказского узла").

На пленарных заседаниях парламента оппозиция "ведет себя деструктивно", поддерживая политическое напряжение, заявил лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

"В эти дни рассмотрение правительственной программы [не может проходить] адекватно. Принято решение о проведении [в будущем] внеочередной сессии, на которой с оппозицией можно будет обсудить детали событий без эмоций, рационально говорить о том, что произошло", - сказал депутат.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выпустил заявление, объясняющее отказ от запланированного выступления в парламенте. Глава правительства выказал готовность выступить в парламенте "в любое другое время", в том числе и на внеочередной сессии.

"Мы обязаны представить парламенту отчет о проделанной работе по всем направлениям: экономике, инфраструктуре, внешней политике, здравоохранению. На фоне происходящих в последние дни событий речь о правительственной программе не соответствовала бы общественным интересам", - говорится в сегодняшнем заявлении премьера, направленном "Кавказскому узлу".

Представители оппозиции уверены, что премьер-министр просто "не посмел" прийти в парламент. Отсрочку выступления главы кабмина с ежегодным отчетом они расценивают как нарушение закона.

Согласно регламенту парламента, премьер-министр должен раз в год выступать в парламенте с отчетом о проделанной работе, а теперь весенняя сессия парламента может закрыться без отчета главы правительства. Сроки проведения внеочередной сессии для выступления Бахтадзе не определены, но представители "Грузинской мечты" назвали условием ее проведения прекращение акций протеста.

Бахтадзе отказался от выступления в парламенте, поскольку ему сложно будет ответить "на тяжелейшие вопросы" общества, уверен лидер фракции "Единое национальное движение" Роман Гоциридзе.

"Он должен был войти в парламент, в котором находился Гаврилов, в котором накануне совершили страшное беззаконие (лишили депутатского иммунитета Нику Мелию, - прим. "Кавказского узла")", - сказал депутат в эфире "Рустави 2".

Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".