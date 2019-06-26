Протестующие в Тбилиси пообещали бороться за отставку главы МВД Грузии

26 июня 2019, 22:53

На проспекте Руставели в центре Тбилиси сегодня вечером возобновилась акция протеста с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии. Также протестующие обсудили снятие неприкосновенности с оппозиционного депутата Ники Мелании.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 22 июня участники протестов в Тбилиси озвучили три требования к властям: освобождение всех задержанных, отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии и проведение парламентских выборов по пропорциональной системе. 24 июня лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили сообщил об инициативе перехода на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году, а также отмене избирательного барьера. 25 июня Тбилисский городской суд по требованию Главной прокуратуры Грузии освободил 51 задержанного во время акции протеста 21 июня.

Акции протеста в Тбилиси начались после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019". 24 июня Главная прокуратура Грузии сообщила о возбуждении уголовного дела о превышении силовиками служебных полномочий при разгоне митинга. Также прокуратура потребовала лишить неприкосновенности депутата от "Единого национального движения" Нику Мелию. Он обвинен по делу о беспорядках в Тбилиси.

Участники акции заявили, что все без исключения виновные в событиях, произошедших у здания парламента в ночь на 21 июня, должны нести ответственность, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие также обсудили обвинения, выдвинутые в адрес одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.

"Если Мелия виновен, то мы поддержим его арест. Однако главная вина лежит на министре внутренних дел Георгии Гахарии, он должен уйти в отставку", - заявил участник акции протеста Михаил Мишвелдадзе в прямом эфире грузинской телекомпании "Первый канал" (перевод "Кавказского узла").

Протестующие зачеркнули на баннере, установленном у здания парламента, требование об освобождении задержанных демонстрантов.

Два из трех требований протестующих уже выполнены, однако теперь они будут добиваться выполнения главного требования - отставки министра внутренних дел, заявил в эфире телекомпании организатор акции протеста Шота Дигмелашвили.

28 июня Георгий Гахария выступит на заседании парламента Грузии, сообщило сегодня издание "Sputnik-Грузия".

Новости об акциях протеста "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".