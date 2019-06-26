Освобождены все задержанные на акции в Тбилиси

26 июня 2019, 14:42

Тбилисский городской суд по требованию Главной прокуратуры Грузии освободил 51 задержанного во время акции протеста в ночь на 21 июня, сообщила сегодня пресс-служба суда.

Как писал "Кавказский узел", утром 21 июня силовики разогнали протестующих. Минздрав тогда сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции. Часть задержанных подверглась административным арестам. Акции продолжились в ежедневном режиме, их участники требуют отстранить от должности главу МВД, освободить задержанных и провести парламентские выборы по пропорциональной системе. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, уступая требованиям, сообщил об инициативе перехода на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году.

"Коллегия по административным делам Тбилисского городского суда 25 июня рассмотрела и удовлетворила протесты Главной прокуратуры Грузии, согласно которым изменена и снижена мера наказания за административные правонарушения в отношении 51 задержанного", - говорится в распространенном сегодня сообщении пресс-службы суда (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Согласно сообщению суда, все задержанные были незамедлительно освобождены из административного заключения.

Акции протеста начались после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня в Тбилиси, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019". 24 июня Главная прокуратура Грузии сообщила о возбуждении уголовного дела о превышении силовиками служебных полномочий при разгоне митинга. Прокуратура потребовала лишить неприкосновенности депутата от "Единого национального движения" Нику Мелию. Он обвинен по делу о беспорядках в Тбилиси.

Новости об акциях протеста "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".