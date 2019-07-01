Пять человек остаются в больницах после разгона митинга в Тбилиси

01 июля 2019, 06:52

Состояние пяти пациентов, находящихся в больницах после разгона протестующих в Тбилиси, врачи назвали удовлетворительным. Трое из них продолжают лечиться в Грузии, четвертый отправлен в Израиль, еще одного готовят к перевозке в Германию, сообщили 30 июня в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", утром 21 июня силовики разогнали протестующих. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции. Часть задержанных подверглась административным арестам. 23 июня в больницах оставались 28 пострадавших. По данным на 29 июня, в больницах оставались шесть человек, один все еще был подключен к аппарату искусственного дыхания.

46-летний пострадавший на акции протеста вышел из комы, его отключили от аппарата искусственного дыхания, сообщил 30 июня со ссылкой на директора Центра координации чрезвычайных ситуаций и оказания неотложной помощи министерства здравоохранения Грузии Автандила Талаквадзе Общественный вещатель Грузии. По словам главы ведомства, пациент в сознании, он общается с родственниками и врачами, однако из реанимации его еще не перевели, так как врачи хотят понаблюдать за его состоянием.

Всего в клиниках продолжают лечение пять пациентов, трое из них находятся в Региональном госпитале, отметил Талаквадзе. Один пациент перевезен на лечение в клинику в Израиль, еще одного готовят к отправке в Германию, рассказал он. По словам Талаквадзе, состояние все пациентов удовлетворительное.