01 июля 2019, 06:52
Пять человек остаются в больницах после разгона митинга в Тбилиси
Состояние пяти пациентов, находящихся в больницах после разгона протестующих в Тбилиси, врачи назвали удовлетворительным. Трое из них продолжают лечиться в Грузии, четвертый отправлен в Израиль, еще одного готовят к перевозке в Германию, сообщили 30 июня в Минздраве.
Как писал "Кавказский узел", утром 21 июня силовики разогнали протестующих. Минздрав сообщил о госпитализации 240 человек, а МВД - о задержании 305 участников акции. Часть задержанных подверглась административным арестам. 23 июня в больницах оставались 28 пострадавших. По данным на 29 июня, в больницах оставались шесть человек, один все еще был подключен к аппарату искусственного дыхания.
46-летний пострадавший на акции протеста вышел из комы, его отключили от аппарата искусственного дыхания, сообщил 30 июня со ссылкой на директора Центра координации чрезвычайных ситуаций и оказания неотложной помощи министерства здравоохранения Грузии Автандила Талаквадзе Общественный вещатель Грузии. По словам главы ведомства, пациент в сознании, он общается с родственниками и врачами, однако из реанимации его еще не перевели, так как врачи хотят понаблюдать за его состоянием.
Всего в клиниках продолжают лечение пять пациентов, трое из них находятся в Региональном госпитале, отметил Талаквадзе. Один пациент перевезен на лечение в клинику в Израиль, еще одного готовят к отправке в Германию, рассказал он. По словам Талаквадзе, состояние все пациентов удовлетворительное.
Напомним, протесты в Тбилиси начались после того, как 20 июня на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Протест парламентариев поддержали участники акции в Тбилиси. Акции продолжаются в ежедневно. Их участники добились отставки спикера парламента, а теперь добиваются отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии. Участники "Марша свободы" 29 июня заявили, что Гахария пытается оправдать себя всеми путями и уйти от ответственности за разгон протестующих.
Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси и их последствиях "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".