К голодовке в Тбилиси присоединились новые участники

27 июня 2019, 19:58

Двое из пяти участников голодовки у здания парламента Грузии были госпитализированы, но сегодня к акции с требованием отставки главы МВД присоединились адвокат Бека Басилая и врач Вахтанг Сихарулидзе.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня пятеро молодых людей поставили палатки на проспекте Руставели в Тбилиси, объявив голодовку. Сегодня они заявили, что продолжат акцию вплоть до выполнения последнего требования активистов - об отставке министра внутренних дел.

Изначально участники протестов в Тбилиси озвучили три требования к властям: освобождение всех задержанных при разгоне протестной акции в ночь на 21 июня, отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии и проведение парламентских выборов по пропорциональной системе. 24 июня лидер правящей партии Бидзина Иванишвили сообщил об инициативе перехода на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году, а также отмене избирательного барьера. 25 июня Тбилисский городской суд по требованию Главной прокуратуры Грузии освободил 51 задержанного во время акции протеста 21 июня. Кроме того, в результате протестов сменился спикер парламента Грузии.

26 июня двое участников голодовки, Гванце Аревадзе и Тако Метревали, потеряли сознание и были доставлены в больницу машиной скорой помощи, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" еще один протестующий, Гига Лемонджава. По словам активиста, Гванцу Аревадзе сегодня выписали из больницы, она находится дома. Тако Метревели до сих пор находится в больнице. Обе девушки намерены 28 июня вернуться на площадь перед зданием парламента и возобновить голодовку, заявил Гига Лемонджава.

Помимо Лемонджавы, Аревадзе и Метревали голодовку 23 июня начали Нико Квацбая и Миндия Квелашвили. В первый день голодовки перед парламентом была установлена всего одна палатка, однако уже 26 июня их стало три. "Эти палатки нам предоставили люди, которые поддерживают наши требования". - отметил Лемонджава.

Вместо Метревели и Аревадзе к голодовке присоединились адвокат Бека Басилая и врач Вахтанг Сихарулидзе из Кутаиси, передал корреспондент "Кавказского узла". По словам Вахтанга Сихарулидзе, он взял отпуск за свой счет, чтобы участвовать в акциях протеста. "Я уже опытный - в первый раз я участвовал в голодовке в апреле 1989 года. В настоящее время я работаю в том числе и в тюрьмах, где есть наши пациенты, так что вижу, как ведут голодовку заключенные", - сказал Сихарулидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что будет наблюдать за самочувствием других участников голодовки. По мнению врача, голодающим лучше меньше двигаться и больше спать, однако молодые люди очень энергичны, постоянно с кем-то ведут переговоры, много передвигаются. "Переживаю за них. Это непростое дело - вести голодовку, а они силы расходуют. Но в таком возрасте человека не удержишь", - сказал Вахтанг Сихарулидзе.

Новости об акциях протеста "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".