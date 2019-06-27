Участники голодовки в Тбилиси потребовали выполнить последнее требование

27 июня 2019, 16:11

Протестующие у здания парламента в Грузии уже добились отставки спикера парламента, инициативы правящей партии о реформе избирательной системы и не разойдутся, пока не будет выполнено требование отставки главы МВД, сообщили на четвертые сутки голодовки ее участники.

Как информировал "Кавказский узел", участники протестов в Тбилиси озвучили три требования к властям: освобождение всех задержанных, отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии и проведение парламентских выборов по пропорциональной системе. 24 июня лидер правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили сообщил об инициативе перехода на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году, а также отмене избирательного барьера. 25 июня Тбилисский городской суд по требованию Главной прокуратуры Грузии освободил 51 задержанного во время акции протеста 21 июня. 26 июня прошла новая акция протеста с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии.

Акции протеста начались 20 июня в Тбилиси после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии. В ночь 21 июня при разгоне протестующих сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019". 24 июня пятеро молодых людей поставили палатки на проспекте Руставели в Тбилиси, заявив о начале голодовки. На третьи сутки голодовки участники акции заявили о хорошем самочувствии и намерении продолжать протест до выполнения требования об отставке министра внутренних дел.

Сегодня участники голодовки продолжили ее, озвучив вновь свое требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. "Сегодня четвертый день нашей голодовки, и мы, разумеется, не планируем прекращать эту форму крайнего протеста",- цитирует одного из участников голодовки Георгия Леванджаву грузинская телекомпания "Рустави 2". У протестующих осталось одно требование, и оно - самое важное, подчеркнул Леванджава.

Глава МВД должен взять на себя ответственность за разгон акции протеста, в том числе за ранения, результатом которых стала потеря зрения, сообщил другой участник голодовки Давид Махареишвили. "(Георгий Гахария) должен понести политическую ответственность, должен проявить мужество и уйти в отставку", - сказал Махареишвили в эфире той же телекомпании.

Новости об акциях протеста "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".