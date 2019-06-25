Пять активистов продолжают голодовку в Тбилиси

25 июня 2019, 21:45

Протестующие, которые третьи сутки голодают перед зданием парламента Грузии, чувствуют себя хорошо и не намерены прекращать акцию с требованием отставки министра внутренних дел и освобождения задержанных. Участники сегодняшнего митинга скептически отнеслись к назначению спикером Арчила Талаквадзе.

Как писал "Кавказский узел", вечером 23 июня пятеро молодых людей поставили палатки на проспекте Руставели в Тбилиси, заявив о начале голодовки.

Акции протеста в Грузии проходят ежедневно с 20 июня. Утром 21 июня силовики разогнали протестующих, Минздрав 21 июня сообщил о госпитализации 240 человек. 305 участников акции были задержаны, более 120 из них подверглись административным арестам. 24 июня Главная прокуратура Грузии сообщила о возбуждении уголовного дела о превышении силовиками служебных полномочий при разгоне митинга. Прокуратура потребовала парламент лишить неприкосновенности депутата от "Единого национального движения" Нику Мелию, который заподозрен в организации группового насилия на акции протеста.

Перед зданием парламента Грузии продолжают проводить голодовку пятеро активистов. "За двое суток, как мы ведем голодовку, никто не терял сознания, никому не становилось плохо", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из протестующих, Гига Лемонжава.

Он отметил, что голодающие чувствуют себя бодро, несмотря на то, что их палатки поставлены прямо на каменных ступенях парламента. "Погода стоит хорошая, теплая, так что пока неудобства не заставляют отказаться от нашего протеста", - добавил Лемонжава.

Посол ЕС поддержал реформу избирательной системы

Молодежные протесты позволили изменить избирательную систему, отметил член "Европейской Грузии" Давид Дарчиашвили на митинге вечером 24 июня. "Мы снова проснулись в Грузии. Две идеи, которые привели сюда этих молодых людей - национальная идея и демократия, идея прав человека, что-то забытое и угасшее, и это все вернулось. Это заслуга этих молодых людей", - сказал Дарчиашвили в эфире телеканала "Рустави 2" (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Протесты начались после того, как на заседании парламентской ассамблеи в здании парламента Грузии депутат Госдумы России Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Протестующие добились отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, на его место сегодня назначен Арчил Талаквадзе. Уступая их требованиям, лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили сообщил об инициативе перехода на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году. Кроме того, активисты требуют освободить задержанных при разгоне митинга и отправить в отставку главу МВД Георгия Гахарию.

"Мы приветствуем заявление руководства "Грузинской мечты" о конституционных поправках, которые предусматривают проведение выборов 2020 года по пропорциональной системе", - заявил 24 июня посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель. По его мнению, это позволит укрепить парламентскую демократию и плюрализм в Грузии, говорится в сообщении, распространенном представительством ЕС в Грузии.

В Тбилиси начался очередной митинг

Сегодня в 19.00 (18.00 мск) начался очередной митинг у здания парламента. Несмотря на обещания провести выборы по пропорциональной системе, власть до сих пор отказывается проводить реальные изменения, заявил на митинге редактор газеты "Резонанси" Лаша Тугуши. "30 лет независимости Грузии мы говорили о необходимости перехода на пропорциональную систему голосования. И вот, сегодня, когда этого решения добилась общественность, пожертвовав своим здоровьем, своим благополучием на митинге 21 июня, часть депутатов пытается присвоить эти достижения", - добавил он.

"Правительство, как всегда, пытается затянуть решение вопроса – то они будут сейчас тормозить инициативы в парламенте, то не вовремя расследовать действия полиции. Сейчас обществу важно проявить настойчивость и добиться исполнения всех своих требований", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" вынужденный переселенец из Абхазии Алесандр Бигвава.

Протестующие скептически отнеслись к назначению Талаквадзе спикером

"Мы требовали смещения Кобахидзе, а вместо этого спикером назначили Талаквадзе, который еще хуже, чем его предшественник. Министр внутренних дел так и не уволен. То ест, правительство пытается отделаться от нас политическими заявлениями, а ничего при этом не меняется", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" участница митинга, домохозяйка Патимат.

"Какая разница – что Талаквадзе, что Кобахидзе являются членами одной партии и будут одинаково выполнять указания ее лидера. Я готова стоять здесь до тех пор, пока не будут проведены выборы по справедливой системе, и пока в отставку не уйдет министр Гахария", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" участница митинга, юрист Анна.

Новости о проходящих с 20 июня акциях в Тбилиси "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".